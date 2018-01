Iran, la denuncia di Rohani: «Stati Uniti e Israele incitano alla violenza»

Notizia presa dal sito www.Lantidiplomatico.it visita www.Lantidiplomatico.it

Le manifestazioni in Iran degli ultimi giorni, che spesso sfociano nella violenza, sarebbero fomentate dall’estero come vendetta per il ruolo giocato dall’Iran sullo scacchiere internazionale. Questo è quanto sostanzialmente denunciato dal presidente iraniano Hassan Rouhani, secondo quanto riportato da HispanTv.

«Il nostro progresso è stato intollerabile per loro (i nemici), il nostro successo nel mondo della politica contro gli Stati Uniti e il regime sionista (Israele) è stato insopportabile per loro», ha sottolineato il presidente iraniano durante un incontro con i capi di le commissioni del parlamento del paese (Mayles).

Rohani ha poi affermato che il nemico «si sta vendicando» contro il governo e la nazione iraniana per il «ruolo di successo che svolgiamo nella lotta contro il terrorismo e nel ripristinare la sicurezza e la stabilità» in Medio Oriente.

Il leader iraniano ha inoltre ricordato che il principe ereditario saudita, Mohamad bin Salman, aveva promesso di «portare la battaglia e il caos in Iran».

Però Rohani ha mostrato di avere grande fiducia nel popolo iraniano che «scenderà in piazza se necessario per sostenere il sistema della Repubblica Islamica e ripudiare i rivoltosi e i trasgressori della legge» indotti dai nemici a compiere atti di natura violenta al fine di destabilizzare il paese.

Alcuni funzionari degli Stati Uniti e di Israele, hanno sostenuto gli atti violenti nel paese persiano e cercato di collegare le marce a questioni politiche. Quando l’origine delle proteste è invece da ricercarsi nell’aumento dei prezzi dei generi alimentari e la disoccupazione.

A conferma arrivano le dichiarazioni del presidente israeliano Benyamin Netanyahu, che in riferimento all’Iran, secondo quanto riporta l’Ansa, ha affermato: «Questo regime cerca di seminare odio. Quando infine cadrà, gli iraniani e gli israeliani torneranno ad essere buoni amici. Auguro al popolo iraniano il successo nella sua lotta per la libertà».

Parole chiare che nn hanno bisogno di alcun commento e vanno a sostenere la denuncia effettuata dal presidente iraniano.

