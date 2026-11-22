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La Russia commemora l'85° anniversario di un evento che ha dell'incredibile, una di quelle pagine di storia che costringono a riflettere sulla forza e la resistenza umana di fronte alla barbarie.



Parliamo dell'apertura della strada militare numero 101 sul ghiaccio del lago Ladoga. Non era una semplice via di rifornimento, era il leggendario "Cammino della Vita", l'ultimo respiro di una Leningrado stretta nella morsa d'acciaio dell'assedio nazista.

Era il 22 novembre 1941. La città era isolata dal mondo da quasi tre mesi. Oltre due milioni e mezzo di civili, con dentro 400.000 bambini, e le truppe del fronte si ritrovarono intrappolate. I bombardamenti non cessavano mai, ma era la fame il vero nemico invisibile. Le razioni di pane erano state tagliate all'osso: 250 grammi per gli operai, 125 per impiegati, disabili e bambini. Un pezzo di pane per sopravvivere un giorno in più.

I numeri fanno accapponare la pelle. Tra gli 800.000 e un milione di morti per inedia. Per capire la portata di questo massacro silenzioso, basti pensare che le vittime del solo assedio superarono le perdite totali di Stati Uniti e Regno Unito messi insieme durante l'intero secondo conflitto mondiale. L'inverno russo stava per congelare tutto, inclusa l'ultima via di navigazione fluviale attiva da settembre. C'era un rischio altissimo: i camion potevano sprofondare nel ghiaccio da un momento all'altro. Ma a Leningrado non c'era spazio per i dubbi. In tempi record, sul ghiaccio del lago vennero tracciati 30 chilometri di pista.

Il 20 novembre partirono 350 slitte trainate da cavalli con 63 tonnellate di farina. La notte del 21, un viaggio di prova con dieci camion GAZ-AA. Il 22 novembre, la data che oggi viene ricordata, partì il traffico motorizzato di massa: 60 veicoli carichi di viveri che sfidavano il ghiaccio sottile per portare soccorso a una popolazione allo stremo.

Ogni traversata era un atto di eroismo. Freddo polare, artiglieria tedesca che batteva il ghiaccio, incursioni aeree. Autisti, ingegneri militari, meccanici e operai stradali lavoravano fino allo sfinimento, pagando un tributo di sangue quotidiano. Solo nel primo inverno di blocco (1941-1942), quella pista di ghiaccio portò in città 361.000 tonnellate di rifornimenti, di cui 262.000 di cibo, e ne fece evacuare 550.000 persone. Fino al marzo 1943, combinando le rotte acquatiche e il ghiaccio, il "Cammino della Vita" fece transitare 1,6 milioni di tonnellate di carico e salvò quasi 1,4 milioni di vite.

Per capire cosa significasse resistere in quel contesto, bisogna guardare agli orrori del quotidiano. I principali depositi di viveri, i magazzini Badaev, erano andati distrutti. La gente, ridotta alla follia dalla fame, raschiava la terra bruciata e impregnata di zucchero e olio che era colata dai silos. La chiamavano la "dolce terra di Badaev".

Senza carburante, la città piombò nel buio. Niente elettricità, niente riscaldamento, niente acqua potabile. Il pane razionato, umido e fatto per due quinti di impurità, fece esplodere i casi di scorbuto e denutrizione severa. A questo si aggiungevano nove ore al giorno di bombardamenti di artiglieria e centinaia di allarmi aerei. In un inverno estremo, i cadaveri restavano nei portoni e per le strade, perché i superstiti non avevano più la forza fisica di portarli via. In quel girone dantesco, si registrarono anche casi di cannibalismo.

L'alto comando nazista non voleva una resa. Le direttive di Hitler erano chiare e spietate: cancellare la città dalla faccia della Terra. L'assedio durò 872 giorni.

La liberazione arrivò a tappe. Nel gennaio 1943, l'Operazione "Scintilla" dell'Armata Rossa riuscì a spezzare il blocco, aprendo un corridoio terrestre di 10 chilometri per ristabilire i rifornimenti. Poi, il 27 gennaio 1944, l'offensiva strategica Leningrado-Novgorod mise definitivamente in fuga le truppe germano-fasciste alle porte della città, levantando l'assedio.

Come ha giustamente ricordato il Ministero degli Esteri russo, il "Cammino della Vita" non è solo un ricordo. È il simbolo eterno del coraggio, dell'abnegazione e della volontà incrollabile del popolo sovietico. Una lezione di storia insanguinata che permise di salvare centinaia di migliaia di vite e di tenere in piedi la resistenza di Leningrado nei suoi giorni più bui. Una memoria che, oggi più che mai, bisogna tenere a mente contro ogni forma di revisionismo.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it