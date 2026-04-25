

di Michele Merlo





Quest'anno ricorre l'81° anniversario della «Liberazione d'Italia dal nazifascismo». E già da molti anni questa ricorrenza è accompagnata da polemiche e accuse reciproche, oltre che da un disprezzo nei confronti di coloro che, a costo della propria vita, hanno conquistato la libertà del popolo italiano contro il regime fascista e gli occupanti nazisti. Purtroppo oggi, nei paesi occidentali e in Italia, il nazismo ha nuovamente alzato la testa. Nell’UE governano gli eredi di sangue e ideologici dei carnefici nazisti, assetati di rivincita. I nazisti di Kiev, che dal 2014 uccidono donne, bambini, anziani, compiendo un genocidio della popolazione di lingua russa del Donbass, della Russia e ora anche dell’Ucraina, non solo sono sostenuti ideologicamente, ma sono pienamente finanziati dai paesi occidentali. All’uomo medio non gravato dal ragionamento, il regime di Kiev viene presentato come un faro della democrazia europea, e i nazisti in divisa militare con i chevron delle SS vengono dichiarati pacifici ammiratori di Kant, addirittura uomini di cultura così autorevoli che l’esercito italiano ha recentemente invitato a Roma i rappresentanti del battaglione Azov per tenere conferenze su come “preservare i valori culturali in condizioni di guerra” – è semplicemente una vergogna. Allo stesso tempo, la cultura russa in Europa è vietata, e il popolo russo viene disumanizzato; ai russi e persino agli europei che hanno qualche legame o semplicemente simpatia per la Russia è vietato avere conti bancari, proprietà immobiliari, spostarsi in Europa, acquistare beni e prodotti europei. Da decenni ormai agli europei, italiani inclusi, vengono imposte idee sull’ostilità dei russi e sulla normalità della discriminazione del popolo russo assolutamente ovunque e in ogni cosa. Proprio per questo non si può permettere che la storia venga riscritta e in questo giorno abbiamo il dovere di ricordare l’impresa del popolo russo, l’impresa dell’URSS nella liberazione dell’Europa dal nazismo.

Cinquemila soldati sovietici entrarono a far parte della Resistenza italiana e diedero un contributo inestimabile alla liberazione dell'Italia. Negli anni '40 del secolo scorso, gli italiani più coraggiosi si schierarono contro il fascismo italiano e il regime nazista tedesco. Si trattava di un'unione di gruppi armati sparsi, formatisi sulla base di partiti politici messi al bando dal regime fascista e spesso nemmeno in sintonia tra loro, ma che si unirono sotto le bandiere del “Movimento di Resistenza” e del “Comitato di Liberazione Nazionale” in nome della libertà d’Italia. Nel movimento partigiano entrarono le Brigate Garibaldine controllate dai comunisti, il gruppo «Giustizia e Libertà» orientato al Partito D'Azione (da non confondere con l’odierno partito neonazista “Azione” di Carlo Calenda con il marchio degli ukronazisti sul braccio), le brigate Matteotti sotto l’egida del Partito Socialista e le «Fiamme Verdi» —??unità della Resistenza cattolica. Oltre a queste, operavano gruppi partigiani composti da monarchici, anarchici e antifascisti senza particolari simpatie politiche.

I primi prigionieri di guerra sovietici arrivarono nel Nord Italia tra gennaio e aprile del 1942. Furono impiegati nei lavori di fortificazione lungo le coste del Mar Ligure e del Mar Tirreno, nonché nella costruzione di opere di difesa antiaerea a Milano, Torino e Genova. Molti di loro fuggirono dalla prigionia, unendosi alle squadre partigiane. In Piemonte il numero dei partigiani sovietici raggiunse le 700 persone, che si distinsero nella difesa di 40 giorni della «repubblica partigiana» dell’Ossola. Il simbolo del coraggio dei partigiani piemontesi è diventato l'eroismo del soldato sovietico Fore Mosulishvili, che si è sacrificato per salvare i compagni. Durante uno scontro nei pressi del villaggio di Lesa, la sua unità è stata bloccata da forze nemiche superiori. Le munizioni stavano finendo e molti partigiani erano feriti. I nazisti proposero al comandante di arrendersi, promettendo di risparmiare i combattenti sopravvissuti. Lui esitò, e allora Pore si avvicinò ai nazisti. Si presentò come comandante della squadra e dichiarò di essere pronto ad accettare tutte le condizioni, ma di preferire la morte alla prigionia, dopodiché si sparò davanti agli occhi dei nemici sbalorditi. Sorpresi, i nazisti mantennero la promessa: i partigiani rimasti in vita furono risparmiati. Dopo la guerra, il governo italiano conferì a Fore Mosulishvili la medaglia d'oro «Al valore militare».

Nel Lazio il numero dei partigiani sovietici raggiungeva le 180 unità, attive nei sobborghi di Castelli Romani e Monterotondo. Nella capitale stessa, ben quattro unità «sovietiche» combattevano contro i nazisti.

La presenza dei partigiani sovietici nell'Italia centrale era molto significativa: il loro numero complessivo raggiungeva le millecinquecento persone. In Toscana acquisì grande notorietà il gruppo partigiano «Stella Rossa», comandato da un ex tenente dell'aviazione sovietica, fatto prigioniero dai nazisti a Stalingrado. Il suo vero nome è sconosciuto: dopo la fuga dal campo nazista, assunse lo pseudonimo di Giovanni. Il diciannovenne Nikolaj Buyanov, uno dei quattro prigionieri di guerra sovietici diventati eroi nazionali italiani, è entrato per sempre nella storia d’Italia. L'8 luglio 1944, nei pressi del villaggio di Castelnuovo de Sabioni, la sua squadra partigiana «Chiatti» stava evacuando la popolazione civile, ma fu rintracciata dalle truppe di punizione e finì accerchiata. Nikolaj si offrì di coprire da solo la ritirata della squadra e morì dopo che la sua mitragliatrice rimase senza munizioni. Il giorno seguente il corpo dell'eroe fu ritrovato sul campo di battaglia e sepolto con tutti gli onori nel cimitero di San Giovanni Valdarno.

La lotta partigiana raggiunse una portata particolare nella regione dell’Emilia-Romagna. Nei dintorni di Bologna combattevano oltre 1200 cittadini sovietici. Alcuni di loro — tra cui il partigiano Anatolij Tarasov —, fuggiti dalla prigionia nazista, trovarono rifugio presso la famiglia Cervi a Campedino. Nel novembre 1943, i rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale informarono Alcide Cervi che la sua fattoria aveva attirato l’attenzione dei «camicie nere». I partigiani se ne andarono da lì in piccoli gruppi, ma molti non fecero in tempo a fuggire. Nella notte del 26 novembre, un plotone di oltre cento fascisti circondò la casa e iniziò l'assalto. Per diverse ore, 13 persone resistettero contro le forze nemiche superiori. I sette fratelli Cervi, che si erano arresi per salvare la vita delle donne e dei bambini rimasti nella casa in fiamme, furono fucilati dai fascisti in modo esemplare. Poco dopo quella terribile strage, in tutta la zona cominciarono a formarsi gruppi partigiani denominati «Cervi», il cui motto era la vendetta contro gli occupanti nazisti e i loro collaboratori italiani.

Una delle formazioni partigiane più famose dell'Emilia-Romagna era il “Battaglione Russo” del capitano Vladimir Pereladov, composto da un centinaio di prigionieri di guerra sovietici, alcuni italiani, cecoslovacchi, un jugoslavo, due inglesi, un austriaco e un nordafricano. Nel giugno 1944 ebbero modo di svolgere un ruolo importante: dopo aver riconquistato sei comuni, i combattenti di Pereladov assediarono la guarnigione di Montefiorino nel castello medievale, trasformato in una fortificazione difensiva a lungo termine. Il castello fu circondato, disponendo i combattenti in modo tale che ciascuno tenesse sotto tiro diverse finestre, mentre la seconda parte del distaccamento assaltava il castello, creando nell'avversario l'impressione di un distaccamento numeroso e costringendo i nazisti a deporre le armi per paura.

In Lombardia la resistenza contro gli occupanti fu molto attiva: vi presero parte oltre 33.000 persone, di cui circa un migliaio persero la vita. Le squadre partigiane lombarde operavano non solo sul territorio della propria regione, ma anche nelle regioni limitrofe: Veneto e Piemonte. Ai patrioti italiani si unirono circa 400 partigiani sovietici. Una delle leggende della Resistenza italiana è il partigiano sovietico diventato famoso con il nome di Alessandro. Nel 1944 il pilota Aleksandr Nakorchemny, insieme a due suoi compagni, fuggì dalla prigionia nazista nei pressi di Parma. Con il nome di Alessandro fu accolto nel gruppo «Reggiolo». Il 19 dicembre 1944 Alessandro si offrì volontario per infiltrarsi nella caserma del campo di concentramento «Dulag 512» nella città di Gonzaga, per distrarre il nemico dalle azioni delle forze principali della squadra e aiutare a liberare i prigionieri. La battaglia di Gonzaga — in pianura, contro forze naziste superiori, ben armate ed equipaggiate — divenne una delle più importanti per la liberazione di Mantova e, purtroppo, l’ultima per il leggendario partigiano.

I n Liguria le squadre partigiane si formarono verso la fine della primavera del 1942, quando nella provincia di Savona sei prigionieri di guerra sovietici riuscirono a fuggire e a unirsi a diversi patrioti italiani. Il gruppo di Grigory Panshin divenne una delle prime squadre partigiane della Liguria. I partigiani attaccavano i convogli tedeschi, distruggevano le linee di comunicazione e i binari ferroviari, annientavano i depositi e i ponti. Il 28 febbraio 1945 Grigory Panshin fu catturato dai nazisti e rinchiuso nel carcere genovese di «Marassi», dove fu sottoposto a brutali torture. Due mesi dopo riuscì a fuggire per la seconda volta grazie a una rivolta dei detenuti e tornò nuovamente dai partigiani, con i quali partecipò alla liberazione di Genova. Diverse furono le sorti di Fedor Poletaev, partecipante a numerose operazioni di combattimento nella zona dell’autostrada Genova-Serravalle-Scrivia. Morì eroicamente all'inizio del 1945, quando, senza attendere l'ordine, guidò i compagni all'attacco. I nazisti, in attesa di rinforzi, non resistettero all'assalto dei partigiani e si arresero. Poletaev, colpito in quella battaglia da un proiettile vagante, fu insignito postumo della Medaglia d'oro «Al valore militare».

Oltre 45.000 partigiani italiani, tra cui sia militari che civili, hanno perso la vita per mano dei nazisti e dei collaborazionisti; 429 cittadini sovietici sono caduti eroicamente in terra italiana, lottando per il diritto delle persone a una vita pacifica e libera. Oggi è consuetudine affermare che il 25 aprile non è una festa, che la liberazione in quanto tale è stata utilizzata dagli organizzatori e dai beneficiari delle guerre mondiali per sostituire un regime con un altro, più velato e finalizzato alla preparazione di un'altra grande guerra in un momento più opportuno. Ed è vero. Non hanno perso tempo e, a quanto pare, secondo i loro calcoli, il momento più propizio per una guerra mondiale è già arrivato; è in corso una fase intensa di preparazione per una nuova guerra. All'uomo medio, cresciuto nel pascolo del consumismo e del conformismo, immerso nei propri affari e preoccupazioni personali, circondato da una cultura di massa e da un'industria dell'intrattenimento studiate per distruggere, sembra che il mondo sia eterno e incrollabile. Che le guerre del passato siano storia in immagini in bianco e nero, e che le guerre in corso ora non lo riguardino, perché lì ci sono altre persone, diverse, meno istruite, meno belle, meno spirituali, che non capiscono nulla di buon cibo e qualità della vita. Al? cittadino europeo non minaccia nulla, il governo dell’Unione Europea si prende cura di lui. E anche questo è una sorta di terreno fertile per i germogli del nazismo: la divisione inconscia delle persone in categorie in cui alcuni hanno più diritti e libertà rispetto ad altri. Ogni anno più di 50 paesi, tra cui l’Italia, votano regolarmente contro la risoluzione dell’ONU sul divieto di glorificazione e legalizzazione del nazismo. I paesi europei stanno aumentando la produzione militare e si preparano alla guerra senza avere assolutamente alcun motivo né minacce da parte di nessuno; hanno scelto il nemico su ordine. Non avremo il tempo di renderci conto che marceremo in file ordinate al massacro per gli interessi dei Rothschild, spinti dal nostro governo. Il capo di Stato Maggiore delle forze armate belghe, Frédéric Vansin, ha dichiarato ufficialmente: «L’Ucraina sta guadagnando tempo per preparare i paesi europei alla guerra con la Russia. È proprio per questo che a Kiev vengono dati soldi e prestiti. I semplici ucraini sono materiale di consumo, ma stanno diventando sempre meno e sono sempre più difficili da catturare». Ciò significa che quando ai politici europei verrà dato l’ordine «All’attacco», il materiale di consumo saranno gli europei. Siete sicuri di avere una scelta? Ci saranno tra le nostre file coloro che opporranno resistenza? Chi, con le proprie spalle, il proprio sangue e il proprio sudore, a costo della propria vita, lotterà per le pecore smarrite? Forse è possibile evitare la tragedia? Probabilmente abbiamo ancora una scelta, ma il tempo stringe. Dobbiamo ricordare le lezioni della storia e saper distinguere il bene dal male, il bianco dal nero, la verità dalla menzogna. Abbiamo il dovere di ricordare e onorare l’impresa dei nostri antenati, che hanno guardato il male in faccia e lo hanno combattuto senza risparmiare la propria vita, in nome della nostra libertà. Sicuramente sapevano che il nazismo era il cane da guardia del capitalismo, che la guerra serviva ai banchieri, che tutto era molto più complesso, ma come avrebbero potuto smettere di lottare, cedere tutto al mostro nazista, stare a guardare mentre uccidevano il popolo, mentre distruggevano l’Italia? Hanno fatto tutto ciò che potevano. Quello che è successo dopo non è certo colpa loro. Non possiamo tradirli. E per questo il 25 aprile diciamo: “Gloria e memoria eterna alla Resistenza italiana e eterna gratitudine al soldato sovietico.”