300 miliardi di dollari all'Iran per l'accordo sul nucleare? Le indiscrezioni del Financial Times

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Il Financial Times ha riportato lunedì che l'amministrazione del presidente Donald Trump sarebbe disposta a consentire la creazione di un fondo di investimento da 300 miliardi di dollari per l'Iran se Teheran accetterà un accordo sul nucleare. Il presidente degli Stati Uniti ha tuttavia smentito la notizia.

«L'Iran ha promesso di non avere mai armi nucleari! Inoltre, la storia secondo cui gli Stati Uniti stanno pagando all'Iran 300 miliardi di dollari è una notizia falsa, diffusa dai democratici», ha scritto Trump sul suo account Truth Social.

Le indiscrezioni del Financial Times

Un alto funzionario statunitense aveva dichiarato al Financial Times che Washington aveva discusso la possibilità di allentare le sanzioni e creare «un grande fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran», subordinato al rispetto del memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì in Svizzera. Secondo una fonte a conoscenza dei negoziati, la creazione del fondo dipenderà da un accordo definitivo che includa la proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, la riapertura dello Stretto di Hormuz e nuovi negoziati sul programma nucleare iraniano.

Teheran ha costantemente sostenuto che il proprio programma nucleare è pacifico ed è destinato alla produzione di energia, alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico. Pertanto, ha sempre bollato l'aggressione di Stati Uniti e Israele nei suoi confronti come immotivata, spiegando che la questione nucleare non è altro che un pretesto per gli attacchi.

Lo stato dell'accordo

Domenica scorsa, da Washington e Teheran è stato dichiarato che il testo del memorandum d'intesa era già stato finalizzato e che la firma ufficiale avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera. L'annuncio pone fine a settimane di tesi negoziati tra i due paesi, che a tratti sembravano procedere a rilento. Finora, i punti del possibile accordo non sono noti.