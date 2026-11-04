44 tonnellate al secondo: la scala di Ningbo-Zhoushan e l'apertura ad alto livello della Cina
Cosa significa, oggi, l'apertura ad alto livello della Cina? Per capirlo, basta affacciarsi dal molo di Meishan, nel porto di Ningbo-Zhoushan, la mattina presto, quando il Mare Cinese Orientale si colora di grigio-argento e le gru cominciano a muoversi. Davanti a voi non c'è solo un porto: c'è la porta d'ingresso della Cina verso il mondo.
I numeri del porto di Ningbo-Zhoushan parlano da soli. Nel 2025 il traffico merci ha superato i 1,4 miliardi di tonnellate: significa che, senza sosta tutto l'anno, il porto movimenta circa 3,84 milioni di tonnellate al giorno, 160.000 all'ora, 44 al secondo. È questa scala che lo rende primo al mondo per 17 anni consecutivi. I container hanno oltrepassato i 40 milioni di TEU, terzo posto globale per l'ottavo anno di fila; l'indice di sviluppo dei centri marittimi internazionali è salito al settimo posto mondiale.
Ma l'apertura non è solo movimento di merci. La rete marittima conta 309 rotte container, oltre 200 Paesi e regioni, più di 700 porti collegati; nel 2025 è stata inaugurata la prima rotta container artica Cina-Europa, il corridoio più rapido tra il delta del Fiume Azzurro e il vecchio continente. E i risultati concreti si vedono anche fuori dal porto: un fatturato estero di 1.460 miliardi di yuan, il commercio digitale che conquista i mercati esteri con l'AI e i robot umanoidi, un mercato interno vivace.
C'è anche qualcosa d'Italia in tutto questo: molti dei prodotti "Made in China" che arrivano nelle vostre case sono salpati proprio da qui, da Meishan, verso i porti del Mediterraneo; e non solo in una direzione, perché anche le eccellenze italiane sbarcano in Cina. Meishan non è solo un molo: è il punto in cui la Cina dimostra che l'apertura non è uno slogan, ma un sistema di infrastrutture, regole e persone.