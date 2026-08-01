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Israele ha effettuato massicce detonazioni, utilizzando circa 700 tonnellate di esplosivo, nei pressi dello storico castello di Beaufort in Libano, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le forti esplosioni sono state udite in gran parte del sud del Paese nella tarda serata del 30 luglio.

Le violente esplosioni sono state compiute con il pretesto di presunte infrastrutture di Hezbollah sotto la fortezza risalente all'epoca delle Crociate. Tale accusa è stata smentita dalle autorità libanesi.

"Le forze israeliane hanno condotto bombardamenti senza precedenti nel Libano meridionale, provocando una serie di potenti esplosioni che, secondo i residenti, non avevano precedenti negli ultimi anni", ha riportato venerdì l'emittente televisiva Al Manar.

Anche l'Agenzia nazionale di stampa libanese (NNA) ha riportato le esplosioni, definendole "enormi" e "senza precedenti", e confermando che sono state udite in tutto il sud del Paese.

"Le esplosioni si sono propagate in tutto il Libano meridionale con un'intensità senza precedenti, e le loro onde d'urto hanno raggiunto le regioni di Iqlim al-Kharroub e Khaldeh", si legge nel rapporto, che aggiunge: "violente esplosioni nella zona del Castello di Beaufort hanno mandato in frantumi i vetri di diverse finestre nelle case della città di Qlayaa".

Il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, ha condannato le violente esplosioni.

"Le onde d'urto provocate da queste esplosioni terroristiche, causate da 700 tonnellate di esplosivo, hanno raggiunto una magnitudo di 3,8 sulle scale di monitoraggio sismico e sono state avvertite dai cittadini libanesi dal sud e dal Monte Libano fino alla periferia di Beirut", ha affermato.

Il Ministero della Cultura libanese ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che il castello di Beaufort è rimasto illeso.

Tuttavia, è stato sottolineato che, poiché l'area rimane sotto occupazione israeliana, alle squadre tecniche specializzate è stato impedito l'accesso al sito per condurre una valutazione adeguata di eventuali danni.

All'inizio di luglio, il castello era stato inserito nella lista dei siti "in pericolo" dell'UNESCO.

Le massicce esplosioni sono state annunciate dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal Ministero della Guerra israeliano nella tarda serata di giovedì.

In una dichiarazione congiunta, Netanyahu e il ministro della Guerra Israel Katz hanno affermato che una rete di tunnel di Hezbollah sotto il castello è stata distrutta.

Hanno inoltre confermato l'utilizzo di quantità senza precedenti di esplosivi nella loro "operazione".

Le forze di occupazione israeliane "rimarranno nella zona di sicurezza nel Libano meridionale e continueranno a distruggere tutte le infrastrutture terroristiche per impedire qualsiasi tentativo da parte di Hezbollah di ripristinare le proprie capacità", hanno aggiunto.

La Direzione generale delle antichità del Libano ha precedentemente respinto le affermazioni israeliane secondo cui il sito conterrebbe infrastrutture di Hezbollah.

Le mappe e i video israeliani che descrivono dettagliatamente le "infrastrutture terroristiche" sono falsi, e la fortezza è sotto amministrazione statale libanese dal 2000, essendo quindi sottoposta a una protezione rafforzata in conformità con la Convenzione dell'Aia del 1954.

I geologi libanesi hanno avvertito che demolizioni di questa portata in prossimità di importanti faglie tettoniche potrebbero potenzialmente innescare attività sismica di origine antropica.

Le forze israeliane occuparono il castello nel maggio 2026, presentando la mossa come un'importante vittoria strategica. I media ebraici contestarono questa narrazione all'epoca.

Le forze israeliane non sono state in grado di mantenere una presenza costante nel sito storico a causa delle continue operazioni di resistenza, in particolare degli attacchi con droni FPV di Hezbollah, che da marzo hanno inflitto pesanti perdite alle forze di occupazione israeliane.

Dopo le violente esplosioni avvenute giovedì sera vicino al castello, Israele ha continuato a distruggere infrastrutture civili in tutto il Libano meridionale.

Venerdì a Deir Siryan si sono registrate forti esplosioni, mentre i bombardamenti israeliani continuavano a colpire la collina di Ali al-Taher.

Dal 2 marzo, Israele ha ucciso oltre 4.300 persone e ne ha sfollate più di un milione in Libano.

Decine di migliaia di case ed edifici civili – praticamente tutti i villaggi di confine del Libano meridionale – sono stati rasi al suolo.

Le forze di occupazione israeliane si rifiutano di ritirarsi e il governo libanese ha firmato un accordo mediato dagli Stati Uniti che consente a Tel Aviv di mantenere la sua presenza illegale nel paese.

Red Jacket Red Jacket nasce intorno al 1750 nella regione dei Finger Lakes, nell’attuale Stato di New York. Per motivi anagrafici si concede poco. Il suo nome seneca, Sagoyewatha, significa “colui che li tiene svegli”, ambizione che continua a perseguire con notevole ostinazione. È stato uno dei principali capi seneca della Confederazione Haudenosaunee. Ha difeso con tenacia l’autonomia politica e culturale del proprio popolo contro l’espansione degli Stati Uniti, l’assimilazione forzata e l’azione dei missionari cristiani. Celebre la sua risposta a questi ultimi: “Se il Dio dei bianchi voleva che gli indigeni seguissero la religione cristiana, avrebbe dato loro la stessa rivelazione”. Ha sostenuto e sostiene ancora la tradizione haudenosaunee, fondata su consigli, consenso e ampia autonomia delle nazioni confederate, i cui capi non dispongono di poteri coercitivi.