7 ottobre. "A Gaza c'erano le fragole: vi racconto la Palestina che ho vissuto"

di Giulia Bertotto

7 ottobre. Patrizia Cecconi è sociologa, docente, ha presieduto per due mandati l'associazione Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese, di cui ora è Presidente Onoraria. La prof. Cecconi ha vissuto per diversi mesi l'anno in Cisgiordania dal 2008 al 2019 e a Gaza dal 2012 al 2019. Cecconi è una delle testimonianze dirette e viventi diciamo "occidentali" di quello che era la Striscia di Gaza prima che il sionismo scatenasse l'apocalisse, dal 7 ottobre 2023. Le abbiamo domandato come si presentava la Striscia quando lei frequentava quella zona, sia sul piano sociale, "umanitario" e della vita quotidiana, sia dal punto di vista politico-ideologico. Le abbiamo anche domandato come possiamo fare pressione sul nostro Governo affinché interrompa le complicità nel genocidio e in questa maniacale ossessione per la guerra.

Buona visione.

Giulia Bertotto Giornalista con esperienza sul vecchio tubo catodico, adorata carta e Web. Ho realizzato reportage dall’Iran e dalla Palestina.

Mi sono occupata di inchieste su danni da amianto e bradisismo a Napoli. Sono Laureata in Filosofia presso La Sapienza. Una delle scelte più preziose mai fatte.



Il Giornalismo è il mestiere più bello del mondo, in questo brutto mondo!