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Gli analisti Hans Christensen e Mackenzie Knight-Boyle, della Federation of American Scientists, hanno valutato l'attuale dotazione nucleare di Israele, un Paese che finora non ha mai confermato né smentito ufficialmente il possesso di armi atomiche, secondo quanto riferito da Israel National News.

La loro ricerca arriva mentre Benjamin Netanyahu preme sugli Stati Uniti affinché lancino nuovi raid contro l'Iran per smantellarne i siti nucleari, nonostante Teheran continui a ribadire la natura esclusivamente civile del proprio programma.

Contesto storico

Eppure non fu l'Iran, bensì Israele a trovarsi vicino all'impiego di questi ordigni nel 1973, al termine del secondo giorno della guerra dello Yom Kippur, quando l'allora ministro della Difesa Moshe Dayan sollecitò la prima ministra Golda Meir a valutare i preparativi per un eventuale ricorso all'arma atomica. Stando a quanto raccontato da Arnon Azaryahu, consigliere di un altro ministro della sicurezza in tempo di guerra, Israel Galili, in un'intervista al Times of Israel, in quei frangenti, con lo Stato ebraico in stato di shock, i blindati siriani in rapida avanzata e le truppe israeliane in ritirata sul fronte meridionale, Dayan rientrò dal campo di battaglia visibilmente turbato e propose alla premier di predisporre l'opzione nucleare.

L'arsenale nucleare israeliano oggi

A distanza di parecchi decenni, i ricercatori del Nuclear Information Project della Federation of American Scientists stimano che Israele disponga di circa 90 testate nucleari, una cifra invariata rispetto alle valutazioni del 2021, pur evidenziando trasformazioni rilevanti nelle infrastrutture e nei vettori idonei al trasporto di armamenti atomici.

Per giungere a tali conclusioni, gli analisti hanno raccolto informazioni sugli investimenti destinati all'aggiornamento degli impianti e dei sistemi di lancio, esaminando contemporaneamente foto satellitari commerciali, fascicoli desecretati o trapelati e stime sulle riserve israeliane di plutonio per scopi militari. Hanno inoltre passato al setaccio gli armamenti che potrebbero essere stati modificati per impieghi nucleari, come riportato in un saggio pubblicato sul Bulletin of the Atomic Scientists.

Il numero di testate

Lo studio evidenzia che, secondo il Gruppo intergovernativo sui materiali fissili, agli inizi del 2025 Israele avrebbe accumulato tra gli 800 e i 1.000 chili di plutonio, un quantitativo teoricamente adeguato a realizzare dalle 160 alle 250 testate atomiche.

Ciononostante, è verosimile che una quota di questo materiale venga conservata come scorta strategica e che la reale consistenza dell'arsenale dipenda dal numero di vettori disponibili e dalle necessità operative.

Ammodernamento delle strutture

L'analisi si focalizza in modo particolare sul Centro di ricerca nucleare del Negev a Dimona, dove dal 2021 è avviato il più vasto cantiere edile degli ultimi decenni, articolato in scavi su più livelli, tunnel e nuove costruzioni a ridosso del reattore.

Le rilevazioni satellitari del 2026 mostrano che nell'area sta sorgendo un nuovo edificio circolare dal diametro simile a quello del reattore attuale, anche se gli studiosi precisano che ciò non prova si tratti di un secondo reattore nucleare, potendo l'opera assolvere a scopi diversi. Il reattore di Dimona si avvia verso il termine del suo ciclo operativo previsto, ma le autorità israeliane puntano a mantenerlo attivo fino al 2040. I lavori in corso potrebbero dunque servire a estenderne l'operatività, benché la finalità esatta dell'opera resti tuttora incerta.

L'arsenale di vettori nucleari

Il rapporto esamina infine la flotta missilistica balistica di Israele, che secondo le valutazioni degli esperti conta fino a 50 missili Jericho e tra 25 e 50 rampe di lancio mobili.

Stando al documento, il missile Jericho III, che si presume sia entrato in servizio nel decennio scorso, raggiunge una gittata superiore ai 4.000 chilometri.

Sono state valutate anche le possibili capacità nucleari dei caccia F-16, F-15I e F-35I, oltre a quelle dei sei sommergibili di classe Dolphin in dotazione alla Marina israeliana. Secondo lo studio, alcune analisi ipotizzano che tali sottomarini possano imbarcare missili da crociera con testata atomica.

Nel 2022, Israele ha siglato un contratto per l'acquisizione di tre nuovi sommergibili di classe Dakar dalla Germania, destinati a rimpiazzare gradualmente le unità più datate a partire dai primi anni Trenta.

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