A 109 anni dalla Rivoluzione d'Ottobre: colpo di Stato o conquista della maggioranza?



di Domenico Moro



In questi giorni di autunno, è caduto il 109º anniversario della Rivoluzione d’ottobre (24-25 ottobre 1917, che secondo il nostro calendario era il 7-8 novembre 1917). È, quindi, l’occasione per analizzarne la genesi, anche per trarne indicazioni per il presente, sebbene le condizioni storiche siano oggi diversissime da quelle del 1917, a partire dal fatto che allora era in corso una catastrofica guerra mondiale. La rivoluzione, che instaurò il primo Stato socialista della storia, avvenne con una insurrezione armata. Ma come avvenne questa insurrezione? Fu opera di pochi, ossia fu un colpo di stato militare, condotto dai bolscevichi guidati da Lenin?

Molti per molto tempo hanno continuato a pensarla così, del resto, prima della Rivoluzione, anche all’interno dell’area socialista Lenin era accusato di blanquismo. Da Marx ed Engels, come dai socialisti della Seconda Internazionale, il rivoluzionario francese Auguste Blanqui (1805-1881) era considerato negativamente, come l’idealtipo del rivoluzionario che agiva senza tenere conto del contesto, in particolare dei rapporti di forza, e soprattutto senza preparare le masse dei lavoratori e coinvolgerle nel processo rivoluzionario. Blanquismo era diventato sinonimo di avventurismo. Nel corso delle polemiche interne alla Seconda Internazionale, l’ala destra, rappresentata soprattutto da Bernstein, proponeva di “revisionare” profondamente il marxismo, una tendenza contro cui Lenin si batté accanitamente in difesa del marxismo di Marx ed Engels. Furono proprio i “revisionisti” ad accusare ripetutamente di blanquismo Lenin nel tentativo di screditarlo. Successivamente, un’altra accusa rivolta a Lenin, ai bolscevichi e alla Rivoluzione d’Ottobre in generale è stata quella di essere “niente di più che un classico colpo di stato militare diretto da Lenin e Trockij e realizzato da una piccola e disciplinata banda di fanatici rivoluzionari, privi di un significativo appoggio popolare”[i]. Tale giudizio non era tipico solo degli sconfitti della rivoluzione, ma anche della quasi totalità della storiografia occidentale, specie negli Usa. Quindi, nel 1917 Lenin, nel più puro spirito blanquista, avrebbe diretto un coup d’État.

L’interpretazione della Rivoluzione d’Ottobre come colpo di stato venne confutata per la prima volta nel 1976 proprio da uno storico statunitense, Alexander Rabinowitch, che, oltre a essere figlio di due russi fuggiti dalla rivoluzione, non era certo un comunista. Nella sua opera principale, “I bolscevichi al potere”, ricostruisce l’azione dei bolscevichi da aprile a ottobre 1917. Rabinowitch documenta come il partito bolscevico dalla Rivoluzione di febbraio, in cui lo zarismo era stato abbattuto, ma sostituito da un governo di coalizione a guida borghese, presieduto da Kerensky, che non portava avanti né l’uscita dalla guerra né le necessarie riforme sociali, era divenuto progressivamente un partito di massa. Infatti, come conferma Charles Bettelheim, che poco prima di Rabinowitch arrivò alle stesse sue conclusioni, i bolscevichi, mentre nel 1906 erano appena 14mila, nel febbraio 1917 arrivarono a 80mila, in agosto a 240mila e al momento dell’insurrezione, a ottobre, a 300mila, sebbene i criteri di accettazione dei nuovi iscritti fossero abbastanza rigidi[ii]. Ma quello che è più importante è che il partito non era quel monolite, rigidamente disciplinato alle direttive di Lenin, che si pensa. Le decisioni venivano prese, anche tra i dirigenti del comitato centrale, in modo democratico attraverso dibattiti lunghi e combattuti, e qualche volta Lenin finiva in minoranza, anche su questioni decisive.

Proprio sull’insurrezione Lenin fece parecchia fatica a convincere gli altri bolscevichi, arrivando a un certo punto addirittura a minacciare le sue dimissioni dal comitato centrale. Tuttavia, lui stesso sulla questione era molto prudente. Nel luglio 1917, a testimonianza che l’insurrezione contro il governo provvisorio era molto sentita specie fra i soldati e i marinai, ci fu un tentativo di insurrezione semi-spontaneo, favorito in parte dalla Organizzazione militare dei bolscevichi, che venne osteggiato proprio da Lenin, perché non c‘erano le condizioni favorevoli, e che, infatti, fallì. A seguito di questo fallimento, i bolscevichi furono messi fuori legge da parte del governo di Kerensky con ricadute negative sul morale degli operai e dei soldati di Pietrogrado. Alcuni dirigenti furono arrestati, tra cui Trockij, mentre altri, tra cui lo stesso Lenin, dovettero passare alla clandestinità, fuggendo da Pietrogrado. Successivamente, dopo che i bolscevichi si erano ricompattati e il tentativo del capo delle forze armate, generale Kornilov, di instaurare una dittatura militare nel settembre fu sventato dalla mobilitazione popolare guidata dai socialisti, da quelli moderati ai bolscevichi, le masse operaie, i soldati e i marinai si spostarono ancora più a sinistra e i bolscevichi aumentarono il loro seguito fra le masse. Fu a questo punto che Lenin pensò che si potesse instaurare pacificamente un governo con tutti i partiti socialisti, e basato su quegli organismi di democrazia diretta che erano i soviet degli operai, dei soldati e dei contadini, formatisi già con la Rivoluzione di febbraio.

Tuttavia, i dirigenti dei due partiti socialisti moderati (menscevichi e socialisti rivoluzionari) optarono ancora per un governo di coalizione con i partiti borghesi. Kerensky, inoltre, deciso a liberarsi dei bolscevichi, diede disposizione di inviare al fronte le unità della guarnigione di Pietrogrado che li sostenevano. Il punto, di cui i socialisti moderati e Kerensky non volevano rendersi conto, era che l’esercito non obbediva più ai suoi comandanti e non voleva combattere oltre la guerra più disastrosa mai affrontata dalla Russia, che, oltre a essere perduta, era costata circa tre milioni di morti tra soldati e civili. Al contrario, le classi dominanti volevano continuarla, rimanendo fedeli ai loro alleati imperialisti franco-inglesi, che avevano promesso, in caso di vittoria contro gli Imperi centrali, ampie conquiste territoriali. Inoltre, mentre nelle città, come Pietrogrado e Mosca, gli operai e gli impiegati fronteggiavano la carestia e la disoccupazione, nelle campagne dilagava la rivolta, e i contadini, che rappresentavano la grande maggioranza della popolazione russa, attaccavano, insieme a soldati disertori, le proprietà dei grandi proprietari fondiari.

I bolscevichi erano, a differenza degli altri partiti, molto sensibili agli umori delle masse, anche perché avevano salde radici al loro interno. Lenin elaborò un programma agile e breve fondato su tre punti: pace subito e senza annessioni, espropriazione della terra dei grandi proprietari senza indennizzo a favore dei contadini, controllo operaio sulle risorse naturali e sui settori industriali più importanti. Lenin, inoltre, non mancò di specificare che “senza annessioni” non significava che le potenze imperialiste potessero riacquisire i territori europei e le colonie extraeuropee perduti, ma che questi sarebbero dovuti diventare indipendenti. Infine, il governo socialista, preposto ad attuare il suddetto programma, avrebbe dovuto rispondere ai soviet, ai quali sarebbe dovuto andare “tutto il potere”[iii]. Questo programma interpretava alla perfezione gli interessi delle masse russe, esaurite dalla guerra e ormai insofferenti al vecchio ordinamento sociale, che dopo la caduta dello zar era tuttavia rimasto in piedi.

Dunque, la maggioranza delle classi subalterne era, a metà dell’autunno 1917, con i bolscevichi e le condizioni erano ideali e i rapporti di forza favorevoli all’insurrezione armata, come Lenin ripetette instancabilmente al partito in quei frangenti[iv]. L’insurrezione del 24 e 25 ottobre non fu un colpo di stato, in stile blanquista e condotto da un piccolo nucleo di bolscevichi, ma fu la presa di possesso della capitale russa, Pietrogrado, da parte del popolo in armi al culmine di un processo rivoluzionario, che da un certo punto in poi è stato diretto dal partito bolscevico. Dalla parte dell’insurrezione c’erano migliaia di operai in armi di Pietrogrado, organizzati nella guardia rossa, e soprattutto l’intera e numerosa guarnigione della città e migliaia di marinai delle basi navali di Kronstadt e della Finlandia. Dopo che le forze rivoluzionarie circondarono il palazzo d’inverno, dove era riunito il governo provvisorio, i responsabili militari bolscevichi rimasero in attesa, nonostante le continue sollecitazioni di Lenin, dando il tempo alle demoralizzate unità lealiste presenti di dileguarsi, e, poi, entrarono e arrestarono i ministri, senza alcuno spargimento di sangue. Nessuna unità dell’esercito venne in soccorso dal fronte al governo, a parte un contingente di un migliaio di cosacchi, che il 30 ottobre venne rapidamente disperso. Lo spargimento di sangue sarebbe venuto dopo, quando gli Alleati (Francia, Regno Unito, Giappone e Italia), dopo la resa tedesca, invasero il territorio russo e finanziarono le rivolte delle armate “bianche”, guidate da generali reazionari.

L’operazione politica, condotta da Lenin e dai bolscevichi, per ottenere il successo dell’insurrezione armata fu magistrale. Ma, non ce l’avrebbero fatta senza il collasso dell’esercito russo e il passaggio di una sua parte rilevante a favore dei bolscevichi, a causa della decisione errata del governo e della borghesia di continuare a oltranza una guerra perduta e di una distruttività mai vista prima. Ciò conferma la correttezza delle considerazioni di Engels di alcuni decenni prima sulla necessità di assicurarsi il favore della maggioranza della classe lavoratrice, per realizzare la rivoluzione. La Rivoluzione d’Ottobre e la nascita del movimento comunista dalle ceneri della Seconda internazionale furono soprattutto il risultato imprevisto della Prima guerra mondiale, che provocò la disgregazione dello Stato russo, a partire dall’esercito, che ne è l’organismo “basico”, e fece venire a maturazione le contraddizioni sociali che da decenni crescevano in Russia, soprattutto nelle campagne dall’abolizione nel 1861 della servitù della gleba. La Rivoluzione d’Ottobre fu, quindi, il risultato dell’incontro tra una soggettività rivoluzionaria molto abile politicamente e ben organizzata (il partito bolscevico), e condizioni sociali e politiche oggettive favorevoli. In questo modo, fu possibile, da parte dei rivoluzionari, la conquista della maggioranza, non solo della classe operaia delle due capitali, Pietrogrado e Mosca, ma anche delle classi subalterne delle campagne.

Note

[i] A. Rabinowitch, I bolscevichi al potere, Prefazione alla seconda edizione, Feltrinelli, Milano 2017, p. IX.

[ii] Ch. Bettelheim, Le lotte di classe in Urss 1917/1923, Etas libri, Milano 1975, pp. 99-100.

[iii] V. I. Lenin, I compiti della rivoluzione, in “Opere scelte”, Editori riuniti, Roma 1965.

[iv] V. I. Lenin, La crisi è matura, in “Opere scelte”.