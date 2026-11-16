Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • RUSSIA

A 109 anni dalla Rivoluzione d'Ottobre: colpo di Stato o conquista della maggioranza?

372
A 109 anni dalla Rivoluzione d'Ottobre: colpo di Stato o conquista della maggioranza?

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Domenico Moro


In questi giorni di autunno, è caduto il 109º anniversario della Rivoluzione d’ottobre (24-25 ottobre 1917, che secondo il nostro calendario era il 7-8 novembre 1917). È, quindi, l’occasione per analizzarne la genesi, anche per trarne indicazioni per il presente, sebbene le condizioni storiche siano oggi diversissime da quelle del 1917, a partire dal fatto che allora era in corso una catastrofica guerra mondiale. La rivoluzione, che instaurò il primo Stato socialista della storia, avvenne con una insurrezione armata. Ma come avvenne questa insurrezione? Fu opera di pochi, ossia fu un colpo di stato militare, condotto dai bolscevichi guidati da Lenin?

Molti per molto tempo hanno continuato a pensarla così, del resto, prima della Rivoluzione, anche all’interno dell’area socialista Lenin era accusato di blanquismo. Da Marx ed Engels, come dai socialisti della Seconda Internazionale, il rivoluzionario francese Auguste Blanqui (1805-1881) era considerato negativamente, come l’idealtipo del rivoluzionario che agiva senza tenere conto del contesto, in particolare dei rapporti di forza, e soprattutto senza preparare le masse dei lavoratori e coinvolgerle nel processo rivoluzionario. Blanquismo era diventato sinonimo di avventurismo. Nel corso delle polemiche interne alla Seconda Internazionale, l’ala destra, rappresentata soprattutto da Bernstein, proponeva di “revisionare” profondamente il marxismo, una tendenza contro cui Lenin si batté accanitamente in difesa del marxismo di Marx ed Engels. Furono proprio i “revisionisti” ad accusare ripetutamente di blanquismo Lenin nel tentativo di screditarlo. Successivamente, un’altra accusa rivolta a Lenin, ai bolscevichi e alla Rivoluzione d’Ottobre in generale è stata quella di essere “niente di più che un classico colpo di stato militare diretto da Lenin e Trockij e realizzato da una piccola e disciplinata banda di fanatici rivoluzionari, privi di un significativo appoggio popolare”[i]. Tale giudizio non era tipico solo degli sconfitti della rivoluzione, ma anche della quasi totalità della storiografia occidentale, specie negli Usa. Quindi, nel 1917 Lenin, nel più puro spirito blanquista, avrebbe diretto un coup d’État.

L’interpretazione della Rivoluzione d’Ottobre come colpo di stato venne confutata per la prima volta nel 1976 proprio da uno storico statunitense, Alexander Rabinowitch, che, oltre a essere figlio di due russi fuggiti dalla rivoluzione, non era certo un comunista. Nella sua opera principale, “I bolscevichi al potere”, ricostruisce l’azione dei bolscevichi da aprile a ottobre 1917. Rabinowitch documenta come il partito bolscevico dalla Rivoluzione di febbraio, in cui lo zarismo era stato abbattuto, ma sostituito da un governo di coalizione a guida borghese, presieduto da Kerensky, che non portava avanti né l’uscita dalla guerra né le necessarie riforme sociali, era divenuto progressivamente un partito di massa.  Infatti, come conferma Charles Bettelheim, che poco prima di Rabinowitch arrivò alle stesse sue conclusioni, i bolscevichi, mentre nel 1906 erano appena 14mila, nel febbraio 1917 arrivarono a 80mila, in agosto a 240mila e al momento dell’insurrezione, a ottobre, a 300mila, sebbene i criteri di accettazione dei nuovi iscritti fossero abbastanza rigidi[ii]. Ma quello che è più importante è che il partito non era quel monolite, rigidamente disciplinato alle direttive di Lenin, che si pensa. Le decisioni venivano prese, anche tra i dirigenti del comitato centrale, in modo democratico attraverso dibattiti lunghi e combattuti, e qualche volta Lenin finiva in minoranza, anche su questioni decisive.

Proprio sull’insurrezione Lenin fece parecchia fatica a convincere gli altri bolscevichi, arrivando a un certo punto addirittura a minacciare le sue dimissioni dal comitato centrale. Tuttavia, lui stesso sulla questione era molto prudente. Nel luglio 1917, a testimonianza che l’insurrezione contro il governo provvisorio era molto sentita specie fra i soldati e i marinai, ci fu un tentativo di insurrezione semi-spontaneo, favorito in parte dalla Organizzazione militare dei bolscevichi, che venne osteggiato proprio da Lenin, perché non c‘erano le condizioni favorevoli, e che, infatti, fallì. A seguito di questo fallimento, i bolscevichi furono messi fuori legge da parte del governo di Kerensky con ricadute negative sul morale degli operai e dei soldati di Pietrogrado. Alcuni dirigenti furono arrestati, tra cui Trockij, mentre altri, tra cui lo stesso Lenin, dovettero passare alla clandestinità, fuggendo da Pietrogrado. Successivamente, dopo che i bolscevichi si erano ricompattati e il tentativo del capo delle forze armate, generale Kornilov, di instaurare una dittatura militare nel settembre fu sventato dalla mobilitazione popolare guidata dai socialisti, da quelli moderati ai bolscevichi, le masse operaie, i soldati e i marinai si spostarono ancora più a sinistra e i bolscevichi aumentarono il loro seguito fra le masse. Fu a questo punto che Lenin pensò che si potesse instaurare pacificamente un governo con tutti i partiti socialisti, e basato su quegli organismi di democrazia diretta che erano i soviet degli operai, dei soldati e dei contadini, formatisi già con la Rivoluzione di febbraio.

Tuttavia, i dirigenti dei due partiti socialisti moderati (menscevichi e socialisti rivoluzionari) optarono ancora per un governo di coalizione con i partiti borghesi. Kerensky, inoltre, deciso a liberarsi dei bolscevichi, diede disposizione di inviare al fronte le unità della guarnigione di Pietrogrado che li sostenevano. Il punto, di cui i socialisti moderati e Kerensky non volevano rendersi conto, era che l’esercito non obbediva più ai suoi comandanti e non voleva combattere oltre la guerra più disastrosa mai affrontata dalla Russia, che, oltre a essere perduta, era costata circa tre milioni di morti tra soldati e civili. Al contrario, le classi dominanti volevano continuarla, rimanendo fedeli ai loro alleati imperialisti franco-inglesi, che avevano promesso, in caso di vittoria contro gli Imperi centrali, ampie conquiste territoriali. Inoltre, mentre nelle città, come Pietrogrado e Mosca, gli operai e gli impiegati fronteggiavano la carestia e la disoccupazione, nelle campagne dilagava la rivolta, e i contadini, che rappresentavano la grande maggioranza della popolazione russa, attaccavano, insieme a soldati disertori, le proprietà dei grandi proprietari fondiari.

I bolscevichi erano, a differenza degli altri partiti, molto sensibili agli umori delle masse, anche perché avevano salde radici al loro interno. Lenin elaborò un programma agile e breve fondato su tre punti: pace subito e senza annessioni, espropriazione della terra dei grandi proprietari senza indennizzo a favore dei contadini, controllo operaio sulle risorse naturali e sui settori industriali più importanti. Lenin, inoltre, non mancò di specificare che “senza annessioni” non significava che le potenze imperialiste potessero riacquisire i territori europei e le colonie extraeuropee perduti, ma che questi sarebbero dovuti diventare indipendenti. Infine, il governo socialista, preposto ad attuare il suddetto programma, avrebbe dovuto rispondere ai soviet, ai quali sarebbe dovuto andare “tutto il potere”[iii]. Questo programma interpretava alla perfezione gli interessi delle masse russe, esaurite dalla guerra e ormai insofferenti al vecchio ordinamento sociale, che dopo la caduta dello zar era tuttavia rimasto in piedi.

Dunque, la maggioranza delle classi subalterne era, a metà dell’autunno 1917, con i bolscevichi e le condizioni erano ideali e i rapporti di forza favorevoli all’insurrezione armata, come Lenin ripetette instancabilmente al partito in quei frangenti[iv]. L’insurrezione del 24 e 25 ottobre non fu un colpo di stato, in stile blanquista e condotto da un piccolo nucleo di bolscevichi, ma fu la presa di possesso della capitale russa, Pietrogrado, da parte del popolo in armi al culmine di un processo rivoluzionario, che da un certo punto in poi è stato diretto dal partito bolscevico. Dalla parte dell’insurrezione c’erano migliaia di operai in armi di Pietrogrado, organizzati nella guardia rossa, e soprattutto l’intera e numerosa guarnigione della città e migliaia di marinai delle basi navali di Kronstadt e della Finlandia. Dopo che le forze rivoluzionarie circondarono il palazzo d’inverno, dove era riunito il governo provvisorio, i responsabili militari bolscevichi rimasero in attesa, nonostante le continue sollecitazioni di Lenin, dando il tempo alle demoralizzate unità lealiste presenti di dileguarsi, e, poi, entrarono e arrestarono i ministri, senza alcuno spargimento di sangue. Nessuna unità dell’esercito venne in soccorso dal fronte al governo, a parte un contingente di un migliaio di cosacchi, che il 30 ottobre venne rapidamente disperso. Lo spargimento di sangue sarebbe venuto dopo, quando gli Alleati (Francia, Regno Unito, Giappone e Italia), dopo la resa tedesca, invasero il territorio russo e finanziarono le rivolte delle armate “bianche”, guidate da generali reazionari.

L’operazione politica, condotta da Lenin e dai bolscevichi, per ottenere il successo dell’insurrezione armata fu magistrale. Ma, non ce l’avrebbero fatta senza il collasso dell’esercito russo e il passaggio di una sua parte rilevante a favore dei bolscevichi, a causa della decisione errata del governo e della borghesia di continuare a oltranza una guerra perduta e di una distruttività mai vista prima. Ciò conferma la correttezza delle considerazioni di Engels di alcuni decenni prima sulla necessità di assicurarsi il favore della maggioranza della classe lavoratrice, per realizzare la rivoluzione. La Rivoluzione d’Ottobre e la nascita del movimento comunista dalle ceneri della Seconda internazionale furono soprattutto il risultato imprevisto della Prima guerra mondiale, che provocò la disgregazione dello Stato russo, a partire dall’esercito, che ne è l’organismo “basico”, e fece venire a maturazione le contraddizioni sociali che da decenni crescevano in Russia, soprattutto nelle campagne dall’abolizione nel 1861 della servitù della gleba. La Rivoluzione d’Ottobre fu, quindi, il risultato dell’incontro tra una soggettività rivoluzionaria molto abile politicamente e ben organizzata (il partito bolscevico), e condizioni sociali e politiche oggettive favorevoli. In questo modo, fu possibile, da parte dei rivoluzionari, la conquista della maggioranza, non solo della classe operaia delle due capitali, Pietrogrado e Mosca, ma anche delle classi subalterne delle campagne.

 

Note

[i] A. Rabinowitch, I bolscevichi al potere, Prefazione alla seconda edizione, Feltrinelli, Milano 2017, p. IX.

[ii] Ch. Bettelheim, Le lotte di classe in Urss 1917/1923, Etas libri, Milano 1975, pp. 99-100.

[iii] V. I. Lenin, I compiti della rivoluzione, in “Opere scelte”, Editori riuniti, Roma 1965.

[iv] V. I. Lenin, La crisi è matura, in “Opere scelte”.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

RUSSIA Via Solferino come nel 1941? Il Corriere ripete con Zelensky: «È Putin a non volere la pace»

Via Solferino come nel 1941? Il Corriere ripete con Zelensky: «È Putin a non volere la pace»

  • 16 Novembre 2026 16:59

di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico 16 novembre. «L'Asse in guerra con la Russia sovietica. Schiacciante documentazione del Führer sul doppio gioco del Cremlino, subdolo alleato delle forze...

CINA Putin, Xi e Trump: cosa aspettarsi dallo storico incontro in Cina?

Putin, Xi e Trump: cosa aspettarsi dallo storico incontro in Cina?

  • 15 Novembre 2026 16:07

Il primo incontro trilaterale tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump ha finalmente una data e una sede. I presidenti di Russia, Cina e Stati Uniti si incontreranno il prossimo 19 novembre a Shenzhen,...

RUSSIA Progetto Aerodynamic: come la CIA ha iniziato la guerra in Ucraina nel 1949

Progetto Aerodynamic: come la CIA ha iniziato la guerra in Ucraina nel 1949

  • 14 Novembre 2026 18:52

  Dimenticate le narrazioni edulcorate, le lacrime di coccodrillo dei governi guerrafondai occidentali e la favola della "democrazia assediata" in quel di Kiev. Per capire l'origine autentica del...

CINA Putin, Xi e Trump: confermato incontro trilaterale in Cina

Putin, Xi e Trump: confermato incontro trilaterale in Cina

  • 14 Novembre 2026 18:17

Un incontro trilaterale tra i presidenti degli Stati Uniti, Russia e Cina (Trump, Putin e Xi Jinping), èo in programma il prossimo 19 novembre, nel quadro del vertice sulla cooperazione economica...

EUROPA La Bulgaria stoppa fornitura armi all'Ucraina

La Bulgaria stoppa fornitura armi all'Ucraina

  • 14 Novembre 2026 17:51

  Sofia non intende più fornire a Kiev armi provenienti dai propri arsenali, ha dichiarato il primo ministro bulgaro Rumen Radev tramite i propri canali social. "La posizione del governo...

Le più recenti da OP-ED

La guerra alla pace (di Marco Travaglio)

La guerra alla pace (di Marco Travaglio)

16 Novembre 2026 07:00
Le inondazioni di Gaza sono una catastrofe pianificata, e l'Occidente è complice

Le inondazioni di Gaza sono una catastrofe pianificata, e l'Occidente è complice

13 Novembre 2026 11:00
Chris Hedges - Il nemico in casa: perché cambiare partito alla Casa Bianca non fermerà mai l'industria delle armi

Chris Hedges - Il nemico in casa: perché cambiare partito alla Casa Bianca non fermerà mai l'industria delle armi

13 Novembre 2026 07:00
Global Times - La scommessa politica della Lituania ha un prezzo troppo alto

Global Times - La scommessa politica della Lituania ha un prezzo troppo alto

11 Novembre 2026 17:30
La Russia sta per attaccare l’Europa: vero o falso?

La Russia sta per attaccare l’Europa: vero o falso?

11 Novembre 2026 16:00
Le 5 domande che nessuno rivolge al ministro Crosetto (di Alessandro Orsini)

Le 5 domande che nessuno rivolge al ministro Crosetto (di Alessandro Orsini)

11 Novembre 2026 12:00
L'IA e la manipolazione dell'informazione: la profezia di Assange (che ci riguarda tutti)

L'IA e la manipolazione dell'informazione: la profezia di Assange (che ci riguarda tutti)

11 Novembre 2026 08:00
Ah già, Gaza/2 (di Marco Travaglio)

Ah già, Gaza/2 (di Marco Travaglio)

10 Novembre 2026 22:00

Perché BlackRock, Vanguard e State Street hanno deciso di far crollare Nvidia

20230
EUROPA

La verità sulle "mail bomba" alle scuole e la figuraccia del governo

14366
EUROPA

Le 5 domande che nessuno rivolge al ministro Crosetto (di Alessandro Orsini)

14277
AMERICA LATINA

Ritrovata una camera blindata con tecnologia israeliana nella villa di Santiago Peña (VIDEO)

11208
EUROPA

I cyberpirla (di Marco Travaglio)

9885
NORD-AMERICA

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

9695
EUROPA

"Trame del tempo". L'ultima (ridicola) distrazione di massa del governo Meloni

9432
EUROPA

Ucraina, cosa vuole davvero Bruxelles

8007
ASIA

SWISSAID: Gli Emirati hanno riciclato oltre 650 tonnellate d'oro saccheggiato nelle zone di guerra

ASIA

Iran: Non possono imporci una guerra e aspettarsi che il mondo "non ne paghi il prezzo"

ASIA

Arabia Saudita in difficoltà: gli Houthi blindano una rotta chiave nel Mar Rosso

NORD-AMERICA

Trump nel mirino dell'Iran? L'allarme del Mossad alla CIA

EUROPA

Ungheria, il denaro sepolto dell'era Orbán porta fino a Kast in Cile

NORD-AMERICA

«Testardo» e «ingrato»: così Biden descrive Zelensky nel suo nuovo libro

EUROPA

La Bulgaria stoppa fornitura armi all'Ucraina

NORD-AMERICA

USA, il caso Nvidia diventa un nuovo fronte della guerra tecnologica contro la Cina

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza

Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza

  • 11 Novembre 2026 15:00
Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime" di Loretta Napoleoni Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

  • 09 Novembre 2026 22:00
Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari di Fabrizio Verde Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
La nostra rivoluzione contro la Guerra di Michelangelo Severgnini La nostra rivoluzione contro la Guerra

La nostra rivoluzione contro la Guerra

  • 11 Novembre 2026 10:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina e Asia-Pacifico: innovazione, mercati e nuove opportunità per l’Italia   Una finestra aperta Cina e Asia-Pacifico: innovazione, mercati e nuove opportunità per l’Italia

Cina e Asia-Pacifico: innovazione, mercati e nuove opportunità per l’Italia

  • 13 Novembre 2026 11:00
China International Import Expo (CIIE) a Shanghai: record di aziende per la nona edizione China International Import Expo (CIIE) a Shanghai: record di aziende per la nona edizione

China International Import Expo (CIIE) a Shanghai: record di aziende per la nona edizione

  • 10 Novembre 2026 08:30
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Il bluff del 'Campo Largo': se vincono faranno come dicono USA e UE, oppure arriverà un “nuovo governo tecnico” di Alessandro Bartoloni Il bluff del 'Campo Largo': se vincono faranno come dicono USA e UE, oppure arriverà un “nuovo governo tecnico”

Il bluff del 'Campo Largo': se vincono faranno come dicono USA e UE, oppure arriverà un “nuovo governo tecnico”

  • 16 Novembre 2026 17:13
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
L'illusione del voto nel regime neocapitalista di Francesco Erspamer  L'illusione del voto nel regime neocapitalista

L'illusione del voto nel regime neocapitalista

  • 10 Novembre 2026 23:00
Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale di Paolo Desogus Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale

Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale

  • 10 Novembre 2026 23:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dalla profezia all'apparato: la rotta di Leone XIV per l'America latina di Geraldina Colotti Dalla profezia all'apparato: la rotta di Leone XIV per l'America latina

Dalla profezia all'apparato: la rotta di Leone XIV per l'America latina

  • 15 Novembre 2026 17:23
Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

  • 10 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Sondrio, Valtellina Wine Trail. Garibaldi tra salami e bottiglie di vino di Alessandro Mariani Sondrio, Valtellina Wine Trail. Garibaldi tra salami e bottiglie di vino

Sondrio, Valtellina Wine Trail. Garibaldi tra salami e bottiglie di vino

  • 16 Novembre 2026 08:00
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
La paura fa 90: così la gestione delle emergenze sta riscrivendo il consenso in Occidente di Giuseppe Giannini La paura fa 90: così la gestione delle emergenze sta riscrivendo il consenso in Occidente

La paura fa 90: così la gestione delle emergenze sta riscrivendo il consenso in Occidente

  • 13 Novembre 2026 07:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
60 miliardi buttati (o peggio) di Giorgio Cremaschi 60 miliardi buttati (o peggio)

60 miliardi buttati (o peggio)

  • 16 Novembre 2026 07:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti