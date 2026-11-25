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di Liu Junguo, Quotidiano del Popolo

Mentre le saracinesche si sollevano con un tintinnio, il Distretto 2 dell'International Trade Market di Yiwu, nella provincia cinese orientale del Zhejiang, inizia gradualmente ad animarsi. Acquirenti che trascinano valigie si muovono tra le vetrine per esaminare la merce, i negozianti dispongono i campioni sui banconi e il ticchettio ritmico delle calcolatrici riempie l'aria.

"Siamo radicati a Yiwu da 31 anni e oggi oltre il 95 percento dei nostri prodotti viene venduto in Africa, nel Sud-Est Asiatico e in altre regioni", racconta Lin Jianxiong, responsabile della Zhejiang Jarrett Solar Energy Technology Co., Ltd., mentre illustra un inverter solare a un acquirente straniero all'interno del punto vendita dell'azienda nel mercato.

Lin è arrivato a Yiwu nel 1995, iniziando con una piccola bancarella che vendeva stabilizzatori di tensione presso il Huangyuan Market.

Intorno al 2006, ha orientato la propria attività verso i prodotti fotovoltaici. Con le successive espansioni dell'International Trade Market di Yiwu, il modesto bancone di Lin si è trasformato in un vero e proprio negozio e la sua clientela è passata da operatori commerciali locali ad acquirenti internazionali.

Nel 2023, in seguito all'apertura di un'area specializzata in prodotti per le nuove energie, Lin vi si è trasferito, ampliando la propria offerta: non più solo alimentatori e inverter, ma soluzioni integrate per lo stoccaggio di energia.

Secondo Lin, il punto di forza di Yiwu risiede nella sua capacità di fare da ponte tra le risorse produttive e le reti del commercio estero. Ciò consente l'afflusso di materie prime, la spedizione di prodotti finiti e lo svolgimento fluido delle attività commerciali su entrambi i fronti.

Con oltre 1,3 milioni di operatori economici e più di 2,1 milioni di tipologie di merci, Yiwu registra quasi 300.000 visite al giorno, di cui 12.000 da parte di operatori stranieri. È per questo che la città si è guadagnata l'appellativo di "supermercato del mondo".

Non lontano dall'International Trade Market di Yiwu sorge il Global Digital Trade Center, il mercato di sesta generazione della città.

All'interno del punto vendita di "Fuduola Shijia", marchio di gioielli di perle dal design cinese di tendenza, i riflettori mettono in risalto la lucentezza di creazioni finemente lavorate.

Zhong Min, co-fondatrice del marchio, è arrivata a Yiwu qualche anno fa e ha costruito l'attività partendo da zero. Oggi il suo team conta oltre 100 persone.

"Non ci limitiamo a vendere prodotti; offriamo anche servizi. Integriamo esposizione, vendita e assistenza post-vendita in un'unica soluzione, insegnando ai clienti come gestire il tutto", spiega Zhong.

Alla base di questo pacchetto di servizi completi c'è la filiera industriale integrata di Yiwu.

"All'interno di un unico mercato a Yiwu, possiamo reperire oltre una dozzina di materiali diversi, il che ci conferisce la flessibilità necessaria per proporre design su misura e personalizzati", afferma.

La digitalizzazione è il tratto distintivo della sesta generazione di mercati. Qui, il modello di intelligenza artificiale dedicato al commercio, denominato "World Yiwu", è messo a disposizione dei commercianti in modo del tutto gratuito.

Quando un cliente richiede gioielli in stile etnico, Zhong inserisce gli elementi di design nel modello di intelligenza artificiale. I bozzetti vengono generati quasi istantaneamente, dimezzando i tempi di produzione dei campioni. Per la realizzazione di video promozionali, le basta parlare in mandarino davanti alla telecamera: il modello di IA crea automaticamente versioni doppiate in arabo e spagnolo.

Mentre i negozi di Yiwu spediscono merci in tutto il mondo, prodotti di qualità provenienti da ogni angolo del globo convergono qui.

Il laboratorio di Houfu Coffee, situato nella Zona Franca Doganale di Yiwu, è parte di una filiera di approvvigionamento transfrontaliera perfettamente rodata. I chicchi di caffè verde provenienti dall'Etiopia partono dal porto di Gibuti via mare, arrivano a Ningbo o Shanghai e vengono trasferiti direttamente nella zona franca.

Qui, i chicchi vengono stoccati e tostati in regime di custodia doganale, prima di essere immessi sul mercato interno o riesportati verso Paesi terzi. Al 17 ottobre di quest'anno, il numero di ordini di importazione tramite e-commerce transfrontaliero nella zona franca di Yiwu ha superato i 100 milioni, posizionandosi al primo posto a livello nazionale.

Mentre le attività commerciali raggiungono ogni angolo del globo, i servizi locali tengono il passo. Situato all'interno del mercato, il Comitato di mediazione popolare per le controversie che coinvolgono stranieri della città di Yiwu conta 51 mediatori, tra cui 20 cittadini stranieri provenienti da 15 Paesi diversi: tutti commercianti di lunga data che parlano correntemente il cinese.

"Una città a livello di contea, priva sia di sbocchi sul mare che di confini terrestri, ha esteso i propri scambi commerciali a tutto il mondo e continuerà a scrivere nuovi capitoli di successo", ha affermato Yang Zhiwen, direttore del Centro di ricerca economica del Zhejiang presso la Scuola di Partito del Comitato Provinciale del Zhejiang del PCC.

Acquirenti stranieri esaminano occhiali dotati di intelligenza artificiale e negoziano accordi presso un punto vendita nel Global Digital Trade Center a Yiwu, nella provincia del Zhejiang, Cina orientale. (Foto/Pan Qiuya)

Livestreamer promuove prodotti all'interno di un negozio nel Global Digital Trade Center a Yiwu, nella provincia del Zhejiang, Cina orientale. (Foto/Chen Ye)

Un volontario straniero (a destra) condivide consigli sulla sicurezza antincendio con un commerciante internazionale presso il Global Digital Trade Center di Yiwu, nella provincia del Zhejiang, Cina orientale. (Foto/Gong Xianming)