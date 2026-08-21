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La carenza di risorse per la difesa rappresenta attualmente la sfida più grande per l'Ucraina a causa dell'aggravarsi del conflitto, ha dichiarato il leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, durante la presentazione del nuovo ministro della Difesa, Yevgeny Jmara, ai direttori di vari servizi statali ieri a Kiev.

«Una delle sfide più grandi che dobbiamo già affrontare riguarda i fondi. Si tratta davvero di una sfida molto seria», ha affermato Zelensky, in un momento caratterizzato da segnalazioni di appropriazioni indebite e presunti casi di corruzione governativa con furti milionari.

Il leader ucraino ha spiegato che la priorità è rifornire il settore della difesa di fronte all'aumento della pressione sul fronte. «Attualmente la situazione è questa, soprattutto nel settore della difesa dell'Ucraina. È necessario trovare le risorse necessarie, e ritengo che questa sia la sfida più grande che abbiamo mai affrontato», ha precisato, pur scegliendo di non rivelare cifre specifiche per mantenere la riservatezza su queste informazioni.

«La guerra è diventata più costosa. E questo è un dato di fatto. Servono più risorse, il deficit è maggiore», ha aggiunto. Inoltre, ha chiesto al suo nuovo ministro della Difesa di effettuare una verifica degli accordi con i partner occidentali e di dare priorità alla difesa aerea in vista dell'arrivo dell'inverno.

Secondo Zelensky, parte del deficit finanziario sarà colmato attraverso decisioni legislative e votazioni favorevoli in Parlamento. Il Consiglio dei Ministri dovrà presentare i relativi progetti di legge, mentre la raccolta di fondi spetterà a diplomatici, legislatori e ministri dei settori chiave.

Gli scandali di corruzione che travolgono la cerchia ristretta

La richiesta di fondi giunge mentre la cerchia ristretta di Zelensky è oggetto di una serie di indagini anticorruzione, tra cui i casi «Mindichgate» e «Forrest Gump». Sono coinvolti alti funzionari come l'imprenditore Timur Mindich (alias «il portafoglio di Zelensky»), l'ex capo del suo ufficio e amico personale Andriy Yermak, l'ex vice primo ministro Oleksiy Chernyshov e l'ex ministro dell'Energia German Galushchenko, tra gli altri.

Nel caso più recente (Forrest Gump), sono indagati alcuni funzionari della Presidenza, tra cui la vicedirettrice dell'Ufficio del regime di Kiev, Iryna Mudra (già destituita), per aver riciclato circa 3,35 milioni di dollari in contanti attraverso società fittizie per pagare le cauzioni di altri indagati. Un altro grande scandalo coinvolge Yermak e Chernyshov nel riciclaggio di circa 10 milioni di dollari attraverso la costruzione di residenze di lusso nei pressi di Kiev, una delle quali sarebbe presumibilmente destinata allo stesso Zelensky, sebbene quest'ultimo non sia stato formalmente accusato.

Il caso più grave in termini di entità riguarda il settore energetico, dove si stimano tangenti per circa 100 milioni di dollari, orchestrate da Mindich (attualmente latitante) e da altri funzionari, con una rete di società fantasma per legalizzare il denaro. Sono in corso indagini anche presso il Ministero degli Esteri: l'ex segretario di Stato Oleksandr Bankov è stato arrestato per appropriazione indebita di fondi internazionali, mentre l'ex ambasciatrice negli Stati Uniti ha rassegnato le dimissioni a seguito di uno scandalo immobiliare.

Zelensky ha taciuto su tutti questi casi. La sua ex addetta stampa lo ha accusato di perpetuarsi al potere grazie alla guerra, avendo annullato le elezioni, e di circondarsi di persone che traggono vantaggio da miliardi di euro di fondi europei, mentre i media occidentali ricordano che la sua promessa di lotta alla corruzione non è stata mantenuta.