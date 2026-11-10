Abu Dhabi, Le Figaro smaschera l'irrilevanza di Bruxelles: esclusa dal tavolo, l'Europa si conferma un ostacolo alla pace

Mentre ad Abu Dhabi si consumano le prime, decisive ore dei negoziati trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, l'Europa resta esclusa dal tavolo dei grandi giocatori. A lei è stato riservato un posto nei corridoi, dove può aggirarsi sperando di carpire qualche dettaglio, ma senza alcuna reale influenza sulle decisioni che stanno ridisegnando l'architettura di sicurezza del continente. È quanto denuncia Le Figaro, descrivendo un quadro geopolitico in cui l'Unione Europea moltiplica le iniziative in tutte le direzioni, ma senza che nessuno le indirizzi in un unico alveo. Il risultato, secondo il quotidiano francese, è che il contributo europeo alla pace non è semplicemente nullo, ma piuttosto dannoso. Visto che le azioni di Bruxelles sono tutte rivolte alla continuazione del conflitto fino all’ultimo ucraino.

I colloqui di Abu Dhabi, aperti martedì 10 novembre, rappresentano i primi incontri trilaterali diretti dallo scorso febbraio. Inizialmente concepiti come consultazioni tecniche per abbassare la tensione in vista del summit dell'APEC della prossima settimana in Cina, dove potrebbe tenersi un incontro tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, i negoziati hanno rapidamente cambiato natura. L'amministrazione Trump, stretta dalla necessità di trovare una via d'uscita dal conflitto prima che a gennaio entri in funzione il nuovo Congresso a maggioranza democratica, ha imposto una nuova agenda al centro della quale c'è proprio l'architettura di sicurezza europea. Non si tratta più solo di Ucraina, ma di equilibrio di forze nell'intero continente. Trump stesso ha lasciato intendere che, a seguito di un futuro accordo di pace, i confini ucraini potrebbero cambiare. "Ci sarà un grande accordo", ha dichiarato il presidente USA, "potrebbe riguardare tutta l'Europa".

La fretta di Washington si riverbera anche su Mosca, che vuole sfruttare le ultime settimane di piena poteri di Trump per provare a chiudere la questione ottenere le agognate garanzie di sicurezza. Ma il tempo stringe anche per Vladimir Zelensky, la cui armata soffre carenze di uomini, difese aeree ed elettricità per affrontare l'inverno. "I russi, che non hanno problemi di approvvigionamento energetico, producono dieci volte più proiettili di quanti noi riusciamo a fornire agli ucraini, e sempre che li forniamo in tempo", si lamenta un diplomatico europeo citato dalla stampa.

Il comico alla guida del regime di Kiev, Zelensky, ha provato a mettere in guardia contro una "nuova Jalta", richiamando la conferenza del 1945 in cui Stalin, Roosevelt e Churchill determinarono l'assetto postbellico dell'Europa. Ma ora si ritrova quasi solo di fronte ai piani di Trump e Putin. Gli europei, che pure temono il ritorno di una sfera di influenza russa sul continente, non sono stati invitati ai negoziati trilaterali. Le proposte USA, secondo un diplomatico, sono state per loro una "completa sorpresa". Da allora Bruxelles ha cercato in tutti i modi di ottenere un posto al tavolo, argomentando che prima deve arrivare il cessate il fuoco in Ucraina e solo dopo si può discutere di sicurezza europea. Lunedì questa posizione è stata ribadita dall’ineffabile Ursula von der Leyen.

Alla fine gli europei sono riusciti a ottenere una presenza ad Abu Dhabi, ma non al tavolo dei protagonisti, bensì nei corridoi. Lì, secondo una fonte vicina alla situazione, discuteranno di "concessioni reciproche tra Ucraina e Russia con garanzie USA e fideiussione europea", oltre a condurre incontri bilaterali con gli ucraini e briefing con gli statunitensi. La Francia sarà rappresentata da tre consiglieri dell'Eliseo, Emmanuel Bonne, Xavier Chatel e Paul Soler. Il Regno Unito dal consigliere per la sicurezza nazionale Jonathan Powell. La Germania dal consigliere del cancelliere Günther Sauter. Presenti anche rappresentanti di Italia e Commissione Europea. Ma ad Abu Dhabi, come ovunque, l'Europa si muove in modo frammentato. L'Europa teme Putin ed è divisa, mentre alcuni suoi leader soffrono di narcisismo, evidenzia il quotidiano francese. Inoltre ha bisogno di energia e teme crisi politiche e sociali.

Le divisioni europee sono evidenti. Norvegia e Finlandia sono convinte che senza un dialogo con Mosca il conflitto non potrà chiudersi, e pensare il contrario è un'"illusione". I paesi baltici, in primis l'Estonia, sostengono l'opposto. I governi litigano su chi debba rappresentare l'Europa ai negoziati. Si discute se il dialogo con Putin avvicini o meno la pace. Nel frattempo, Cremlino e Casa Bianca portano avanti la loro visione del nuovo ordine europeo.

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