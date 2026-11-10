Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti

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di Guo Jiping, Quotidiano del Popolo

La nona edizione della China International Import Expo (CIIE) ha preso il via a Shanghai il 5 novembre e proseguirà fino al 10 novembre.

Quest'anno, la superficie espositiva supera per la prima volta i 370.000 metri quadrati, coinvolgendo partecipanti provenienti da 162 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali. Sono presenti oltre 4.100 aziende estere e si prevede il debutto di più di 480 prodotti, un numero che segna un record assoluto.

In un momento in cui l'unilateralismo e il protezionismo continuano a destabilizzare l'ordine economico e commerciale internazionale, la CIIE, giunta alla sua nona edizione consecutiva, si è affermata come un bene pubblico globale insostituibile all'interno del sistema economico e commerciale mondiale.

Osservando l'organizzazione degli spazi della nona CIIE, si distinguono sei aree espositive principali e una sezione speciale dedicata all'incubazione dell'innovazione, ognuna caratterizzata da elementi di particolare rilievo.

Sono stati ampliati i padiglioni dedicati ad apparecchiature mediche e prodotti sanitari, beni di consumo, nonché prodotti alimentari e agricoli. Oltre 2.000 aziende partecipano all'evento per la prima volta.

Tra i nuovi partecipanti figurano il Project Management Institute, con sede negli Stati Uniti, e l'azienda tedesca Caparol, leader nella produzione di rivestimenti per l'edilizia.

Per la prima volta, la CIIE ospiterà un'esposizione dedicata ai marchi di consumo globali, con l'obiettivo di favorire l'espansione e il miglioramento dei consumi di prodotti di qualità.

"La CIIE rappresenta una chiara dimostrazione dell'impegno della Cina a favore di una maggiore apertura", ha affermato Carl Fey, professore di strategia presso la BI Norwegian Business School. Come ha osservato, l'apertura della Cina è orientata a perseguire uno sviluppo condiviso con il resto del mondo; la CIIE, in questo senso, mette in luce il ruolo chiave del Paese nel commercio globale.

Nel corso degli anni, la gamma di prodotti e servizi esposti alla CIIE si è ampliata, passando dai beni di consumo e componenti ad attrezzature di fascia alta, tecnologie fondamentali e servizi di qualità.

Questa evoluzione riflette una più profonda integrazione delle filiere industriali e di approvvigionamento a livello globale. Oggi, gli espositori, tra cui colossi del settore, realtà emergenti, piccole e medie imprese e aziende specializzate, hanno la possibilità di intercettare con maggiore precisione la domanda di mercato ed esplorare opportunità di crescita lungo l'intera filiera industriale.

La CIIE attrae un numero crescente di acquirenti internazionali. In vista dell'evento di quest'anno, delegazioni commerciali provenienti da Shanghai, dal Guangdong e da altre regioni hanno coinvolto importanti buyer dotati di un elevato potere d'acquisto, che rappresentano marchi affermati e che esprimono una domanda significativa.

Sono stati organizzati incontri mirati in Egitto, Germania, Regno Unito e altri Paesi, avvicinando così le trattative ai partner commerciali della Cina. Durante l'esposizione, un apposito spazio dedicato agli acquirenti facilita il collegamento diretto tra prodotti e servizi di qualità e il mercato cinese.

Nei primi tre trimestri del 2026, le importazioni della Cina hanno raggiunto i 16,74 trilioni di yuan (circa 2,5 trilioni di dollari), segnando un incremento del 22,3% su base annua. Nel solo mese di settembre, le importazioni hanno superato per la prima volta la soglia dei 2 trilioni di yuan.

La CIIE offre una finestra sull'immenso mercato interno cinese, dove una domanda in costante crescita sta creando nuove opportunità per le imprese di tutto il mondo.

L'esposizione si sta inoltre affermando come una piattaforma sempre più interessante per gli investitori stranieri.

Grazie alla CIIE, espositori del calibro di ZEISS Group, Schneider Electric e AstraZeneca hanno stabilito in Cina centri di ricerca e sviluppo, sedi regionali e poli produttivi all'avanguardia.

Mentre presentano i loro nuovi prodotti, molte aziende globali stanno contemporaneamente accelerando i piani per potenziare la ricerca e lo sviluppo a livello locale, incrementare gli investimenti e consolidare le proprie attività nella regione.

Negli ultimi tre anni, il numero di imprese a capitale estero in Cina è cresciuto costantemente. Solo tra gennaio e aprile 2026, oltre 3.000 aziende a capitale estero hanno annunciato ulteriori impegni di investimento.

La CIIE continua a essere testimone della trasformazione di prodotti esposti in articoli pronti per il mercato e di espositori che diventano investitori; sempre più aziende globali rafforzano la propria presenza in Cina, generando benefici per il mondo intero.

Oltre all'aspetto commerciale, l'esposizione contribuisce a rafforzare i legami culturali e interpersonali. Più che un semplice mercato di beni e servizi, funge da forum interculturale: la peculiare area dedicata ai padiglioni nazionali ospita spettacoli ed esposizioni che offrono ai visitatori un ricco mosaico di tradizioni da tutto il mondo.

Quest'anno vengono introdotte diverse novità: la "Premium Collection" ospita laboratori dedicati al patrimonio culturale immateriale, il "Gourmet Festival" inaugura un'area di degustazione internazionale e l'"Arts Carnival" avvia una collaborazione con la China Fashion Week. Tali iniziative favoriscono la comprensione reciproca e arricchiscono i partenariati economici, rafforzando al contempo i legami sociali.

La CIIE offre una piattaforma multilaterale più ampia per una cooperazione aperta. In linea con la tendenza alla globalizzazione economica, essa si è affermata come un autorevole spazio di dialogo ad alto livello e di cooperazione economica e commerciale multilaterale.

Per la prima volta, all'evento partecipano oltre 300 aziende incluse nella classifica Fortune Global 500 e leader del settore. Quasi 200 imprese e istituzioni hanno preso parte a tutte e nove le edizioni, mentre cinque Paesi, tra cui Moldavia e Romania, e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) vi aderiscono per la prima volta, a testimonianza del forte richiamo esercitato dall'apertura e dalla cooperazione.

La Cina promuove un'apertura di alto livello, con l'obiettivo di ampliare le opportunità di collaborazione con il resto del mondo. Il suo percorso di apertura trasmette un messaggio chiaro: la Cina non è soltanto la "fabbrica del mondo", ma anche un mercato globale; non è solo un "super venditore", ma anche un "super acquirente".

Questo interscambio bidirezionale non marginalizza gli altri attori coinvolti; al contrario, genera benefici concreti per le economie vicine e promuove la prosperità regionale.

All'edizione di quest'anno dell'esposizione, i padiglioni dedicati ai prodotti asiatici e africani sono stati ampliati, con allestimenti di qualità superiore e un programma di attività più ricco. Tali miglioramenti mirano a consentire ai Paesi africani che intrattengono relazioni diplomatiche con la Cina di sfruttare l'accesso in esenzione da dazi, incoraggiando al contempo un maggior numero di nazioni del "Sud globale" a trarre pieno vantaggio dalla CIIE (China International Import Expo).

Stephen Jackson, Coordinatore residente delle Nazioni Unite in Cina, ha osservato che la CIIE offre alle economie in via di sviluppo un percorso concreto per integrarsi più profondamente nelle catene del valore globali e condividere i benefici del commercio.

La Cina farà leva sullo slancio del suo processo di apertura, unendo le forze per una cooperazione basata su vantaggi reciproci. Il Paese sosterrà con fermezza il multilateralismo e continuerà a garantire il successo della CIIE, contribuendo a orientare la globalizzazione economica verso una maggiore apertura, inclusività, equilibrio e condivisione dei benefici.

Un espositore si mette in posa per una foto presso la sede della 9ª edizione della China International Import Expo (CIIE). (3 novembre 2026 - Foto/Wang Chu)

Area espositiva dedicata all'industria intelligente e alle tecnologie dell'informazione presso la sede della 9ª edizione della China International Import Expo (CIIE). (3 novembre 2026 - Foto/Wang Chu)

Un membro dello staff esegue il debug di un robot umanoide presso la sede della 9ª edizione della China International Import Expo (CIIE). (Foto/Wang Chu)