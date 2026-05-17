Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Accordo Rheinmetall-Deutsche Telekom: così i colossi di armi e telefonia blindano la Germania

361
Accordo Rheinmetall-Deutsche Telekom: così i colossi di armi e telefonia blindano la Germania

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Giusti, E. Gentili – Centro Studi Politico Sindacale

Rheinmetall e Deutsche Telekom si uniscono per costruire uno “scudo di difesa” contro i droni e gli atti di sabotaggio, dicendo di farlo per salvaguardare le infrastrutture nazionali da probabili attacchi provenienti dalla Russia. Il paese con cui la Germania intratteneva da decenni rapporti commerciali stretti, comprando petrolio e gas a prezzi contenuti, diventa in un batter d'occhio la nazione nemica dalla quale guardarsi e difendersi e anche per questo decine di notizie debitamente pettinate mettono in allarme l'opinione pubblica tedesca da pericoli oggettivi provenienti dall’Est – a cui magari imputare le non brillanti performances della economia renana.

Le due aziende non sono nuove a progetti di tipo militare: fin dal 2017 la Telekom tedesca protegge infrastrutture critiche da droni non autorizzati, essendo dotata delle infrastrutture necessarie per la loro intercettazione, mentre, ad esempio, Rheinmetall lavora a un progetto simile per il Porto di Amburgo dal dicembre 2025.

Del resto anche la notizia dell'accordo tra Rheinmetall e Deutsche Telekom non è nuova ma risale all'autunno scorso, come si evince direttamente dal sito della multinazionale di armi.[1] Tuttavia in questi giorni è stata ripresa dal documentato portale “Analisi difesa”[2] e la riteniamo meritevole della massima attenzione, poiché rappresenta un precedente che presto si presenterà anche in Italia (ricordiamoci di quando un paio di estati fa, proprio nel nostro Paese, i sistemi di arma israeliani sono stati utilizzati per prevenire registrazioni “pirata” di concerti rock).

Da alcuni anni siamo davanti a un salto di qualità: tecnologie militari vengono presentate come indispensabili per la salvaguardia dell'economia e delle infrastrutture civili, dell’economia e dei posti di lavoro e, allo stesso tempo, tecnologie civili iniziano a servire direttamente e in maniera estesa il complesso militar-industriale. La vera notizia – e il motivo per cui abbiamo deciso di scriverci sopra –, difatti, è l'utilizzo della rete mobile per il sistema di controllo, ossia l’esistenza di una partnership strategica fra un’impresa civile e una specificamente militare, quale è per l’appunto Rheinmetall.

Il fatto che aziende controllate dalle istituzioni (lo Stato tedesco detiene circa il 30% di Deutsche Telekom) siano parte attiva di progetti che un tempo afferivano al settore militare è un vero e proprio salto di qualità, che conferma come la tradizionale distinzione tra civile e militare sia ormai completamente saltata. Deutsche Telekom, difatti, lavora direttamente a un'operazione militare ricorrendo ai radiocomandi attraverso la radiofrequenza (RF), dal momento che i sensori RF saranno installati sulle torri della telefonia mobile. Uno dei primi risultati dell’economia di guerra, dunque, è che le infrastrutture civili vengano messe a disposizione dell’apparato bellico.

In conclusione, l’evoluzione tecnologica è sempre più rapida e rende ininfluente ogni dubbio etico e morale sull'utilizzo delle innovazioni, che avanzando a una certa velocità impediscono anche al legislatore di riflettere a lungo sulle norme da applicare: l’Intelligenza Artificiale, difatti, riduce i tempi dei processi decisionali, ma ciò non equivale a una maggiore qualità delle scelte politiche, bensì alla prontezza operativa. E se il confine tra civile e militare è sempre più sottile diventa difficile cogliere la pericolosità di certi processi: la mancanza di chiarezza sull'utilizzo delle tecnologie dual-use (civili e militari allo stesso tempo) e sullo scopo reale della ricerca è un oggettivo ostacolo alla loro regolamentazione. La competizione sull’innovazione esistente fra i diversi Paesi, non per nulla, avviene all'insegna di chi applica le minori restrizioni legislative.

A far quadrare il cerchio, come dicevamo, vi è la costante e reiterata motivazione della minaccia interna ed esterna, che impone segretezza, riservatezza delle informazioni, efficacia della azione preventiva e repressiva. Detto in altri termini: meno si sa e meglio è per la “nostra sicurezza” e perfino – a detta loro – per mantenere il nostro stile di vita.

[1] Rheinmetall, Press Release: Rheinmetall and Telekom plan to develop a drone defence shield, 11th May 2026, https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/05/2026-05-11-rheinmetall-and-telekom-are-collaborating-on-drone-defence-in-the-civilian-sector.

[2] Redazione Analisi Difesa, Rheinmetall e Deutsche Telekom svilupperanno uno scudo di difesa anti droni, 15 Maggio 2026, https://www.analisidifesa.it/2026/05/rheinmetall-e-deutsche-telekom-svilupperanno-uno-scudo-di-difesa-anti-droni/.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Blocchi stradali e repressione: la Bolivia si ribella al neoliberismo, Morales detta la linea

Blocchi stradali e repressione: la Bolivia si ribella al neoliberismo, Morales detta la linea

17 Maggio 2026 17:13
Sheinbaum blinda la Quarta Trasformazione in Messico: “Nessun governo straniero ce la ruberà”

Sheinbaum blinda la Quarta Trasformazione in Messico: “Nessun governo straniero ce la ruberà”

17 Maggio 2026 15:48
Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

17 Maggio 2026 09:00
Trump a Pechino, i BRICS a New Dehli. Geopolitica dell'antimperialismo

Trump a Pechino, i BRICS a New Dehli. Geopolitica dell'antimperialismo

16 Maggio 2026 17:58
La corsa all’IA segna la fine dell’ordine unipolare USA

La corsa all’IA segna la fine dell’ordine unipolare USA

16 Maggio 2026 17:56
I signori Biden e i laboratori segreti USA in Ucraina

I signori Biden e i laboratori segreti USA in Ucraina

16 Maggio 2026 11:00
La CIA a Cuba mentre cresce la pressione USA sull’isola

La CIA a Cuba mentre cresce la pressione USA sull’isola

16 Maggio 2026 07:00
Biolabs, Pentagono e Ucraina: la narrativa occidentale entra in crisi

Biolabs, Pentagono e Ucraina: la narrativa occidentale entra in crisi

16 Maggio 2026 07:00
RUSSIA

L'escalation ombra della NATO ed il (terribile) bivio di Mosca

16113
EUROPA

Le "coincidenze" degli scandali di Kiev e la frase di Putin

14978
CINA

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

14634
EUROPA

Sta evidentemente succedendo qualcosa in Ucraina...

13996
RUSSIA

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

12957
CINA

Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

12178

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

10680
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

9387
ASIA

Teheran rivendica la vittoria su Usa e Israele. "I nostri 10 punti sono una linea rossa"

AMERICA LATINA

Perù, diffusi i risultati ufficiali: Fujimori e Sánchez al ballottaggio del 7 giugno

NORD-AMERICA

La doccia fredda di Trump a chi punta all'indipendenza di Taiwan

Mosca accoglie con ironia la «finta indifferenza» occidentale dopo il lancio del missile Sarmat

RUSSIA

Mosca ribadisce il suo «sostegno incondizionato» a Cuba e attacca l'embargo USA: «Cinica manifestazione della dottrina Monroe»

ASIA

Asse Russia-Cina contro gli USA: "L'attacco all'Iran è una via senza uscita, fermatevi subito"

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran, l'allarme dell'ammiraglio USA, Caudle: senza fondi stop a operazioni e stipendi da luglio

ASIA

La mossa dell'Iran per azzerare il potere economico degli USA: il piano presentato ai BRICS

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT di Alessandro Bartoloni Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

  • 11 Maggio 2026 15:59
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti di Loretta Napoleoni Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

  • 15 Maggio 2026 20:00
L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono di Fabrizio Verde L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

  • 11 Maggio 2026 19:00
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
L'innovazione alimenta lo slancio manifatturiero della Cina L'innovazione alimenta lo slancio manifatturiero della Cina

L'innovazione alimenta lo slancio manifatturiero della Cina

  • 16 Maggio 2026 17:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

  • 12 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce.... di Marinella Mondaini Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

  • 12 Maggio 2026 18:00
Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia? di Giuseppe Giannini Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

  • 13 Maggio 2026 14:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze di Michele Blanco La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze

La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze

  • 16 Maggio 2026 15:00
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti