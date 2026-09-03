Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

Accordo Usa-Venezuela, Varela (PSUV): "Firmato sotto coercizione". Marandi: "Caracas è un ostaggio"

La deputata cita l'articolo 339: l'intesa decade con il ritorno di Maduro. Il professore iraniano: le sanzioni sono un atto di guerra e Washington fallirà

697
Accordo Usa-Venezuela, Varela (PSUV): "Firmato sotto coercizione". Marandi: "Caracas è un ostaggio"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Iris Varela ha scosso il panorama politico venezuelano con dichiarazioni che non lasciano spazio a fraintendimenti. La deputata all'Assemblea Nazionale per il Partito Socialista Unito del Venezuela ha definito il recente accordo energetico tra Caracas e Washington "un patto firmato sotto coercizione". Secondo la parlamentare bolivariana non si tratta di una normale intesa tra Stati ma di un atto estorto con la pressione. Circostanza che quindi invalida qualsiasi base giuridica su cui poggia l'intero schema.

Nel corso di un colloquio nell’ambito del programma programma "Fuera de la Caja", Varela ha spiegato che il provvedimento "può essere revocato" dal governo nazionale o dall'Assemblea Nazionale. Ha citato l'articolo 339 della Costituzione venezuelana per sostenere che quella facoltà non è una sua opinione personale: "Sarà revocato dal Esecutivo Nazionale, o dall'Assemblea Nazionale, al cessare le cause che lo hanno motivato". Le cause che hanno portato alla firma, dice la deputata, "cadranno quando il presidente Nicolás Maduro farà ritorno nel paese". Da quel momento in poi il presidente potrà sollevare obiezioni su qualsiasi decisione presa sotto quella che lei definisce "una costrizione esterna". E se la legge riconosce il vizio del consenso, allora si apre la strada a richieste di risarcimento per i danni inflitti alla nazione. Varela ha voluto lanciare un avvertimento anche alle aziende appaltatrici che dovessero entrare in questo meccanismo, perché secondo lei si espongono a "future dichiarazioni di nullità" e a conseguenti azioni per il recupero dei danni.

Le sue parole trovano un riflesso internazionale nelle analisi del professor Mohammad Marandi dell'Università di Teheran, che è intervenuto sul tema in un contesto più ampio. Parlando al programma "The Great Standoff" sull’emittente Al Mayadeen, Marandi ha descritto le sanzioni statunitensi contro l'Iran come "un vero e proprio atto di guerra", non come semplici misure economiche. Secondo la sua analisi l'obiettivo è quello di "far crollare la società iraniana" e colpire duramente la popolazione per piegarne la resistenza. Ma il professore avverte che Teheran "non resterà con le mani in mano" e potrebbe passare al contrattacco mirando agli interessi economici americani nel Golfo, dove le basi e le risorse sono disseminate tra Kuwait, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Emirati, Giordania e Oman.

Il punto che più si avvicina alle parole di Varela arriva quando Marandi definisce il Venezuela "come un ostaggio" e Trump "come un sequestratore". Sostiene che la strategia di Washington "fallirà" e che anzi produrrà "conseguenze catastrofiche per gli stessi Stati Uniti". La sovrapposizione tra i due ragionamenti è netta. Da una parte la deputata venezuelana parla di un accordo viziato alla nascita perché strappato con la forza. Dall'altra il professore iraniano descrive un sistema di potere che usa la leva economica per piegare nazioni intere trattandole come prigioniere. Entrambi vedono nella coercizione un elemento che mina alla radice la legittimità di qualsiasi intesa e che rende instabile qualsiasi costruzione politica costruita su quelle basi.

L'articolo 339 citato da Varela diventa così lo strumento giuridico per trasformare una denuncia politica in un possibile atto formale. Se le cause della coercizione vengono meno, come potrebbe accadere con il ritorno di Maduro, allora l'accordo decade automaticamente e si riapre la partita. E le aziende che hanno deciso di parteciparvi potrebbero ritrovarsi con un pugno di mosche e con richieste di risarcimento che peseranno come macigni. La denuncia di Marandi sull'offensiva economica come atto di guerra e l'immagine dell'ostaggio Venezuela disegnano uno scenario in cui la pressione esterna non produce stabili risultati ma alimenta un circolo vizioso di ritorsioni e instabilità. Il messaggio che arriva da Caracas e da Teheran è lo stesso: la coercizione non genera consenso, e quando il consenso manca tutto può essere rimesso in discussione.

 

-------------------

LA PROPOSTA EDITORIALE DELLA SETTIMANA:

Catastrofe Neoliberista di Angelo D'Orsi


 

“Catastrofe neoliberista” di Angelo D’Orsi è un viaggio nella storia e una necessità. Un viaggio che ripercorre le origini e le dinamiche di una dittatura totalitaria, capace di imporsi con violenza e di camuffarsi abilmente da paladina della libertà e della democrazia, dominando la vita quotidiana di miliardi di persone. Una necessità, perché solo attraverso la comprensione profonda dell’avversario è possibile immaginare alternative. Con il rigore di un grande storico e l’ottimismo della volontà di ispirazione gramsciana, D’Orsi ci offre gli strumenti per decifrare il presente e costruire un futuro diverso.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

ASIA Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

  • 03 Settembre 2026 14:04

di Giulia Bertotto In questa intervista Giulia Bertotto dialoga con Michela Arricale, avvocata del Foro di Avellino e co-Presidente del CRED – Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia.  Il...

AMERICA LATINA Dalla sovranità al “controllo maggioritario”: cosa c’è dietro il nuovo accordo USA-Venezuela

Dalla sovranità al “controllo maggioritario”: cosa c’è dietro il nuovo accordo USA-Venezuela

  • 03 Settembre 2026 07:00

Cinquant’anni dopo la nazionalizzazione del petrolio, il Venezuela si ritrova davanti a un paradosso che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione la natura dei nuovi rapporti con Washington: il...

ASIA Iran, Rezaei avverte Washington: «La nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta»

Iran, Rezaei avverte Washington: «La nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta»

  • 03 Settembre 2026 07:00

La guerra contro l’Iran entra nel suo settimo mese e da Teheran arriva un messaggio diretto a Washington: i tentativi statunitensi di uscire dallo stallo sono destinati a fallire. Il segretario del...

AMERICA LATINA La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35

di Fabrizio Verde   Mentre il mainstream continua a sprecare inchiostro su presunte e inesistenti ingerenze russe nel referendum islandese (vedi Repubblica), e figure istituzionali come Antonio...

ASIA L'imminente fallimento dell'Operazione per gli emarginati economici (di Jeffrey Sachs e Sybil Fares)

L'imminente fallimento dell'Operazione per gli emarginati economici (di Jeffrey Sachs e Sybil Fares)

  • 01 Settembre 2026 17:41

  di Jeffrey Sachs e Sybil Fares - Al Jazeera   La scorsa settimana il Pakistan ha annunciato che non si atterrà alle ultime sanzioni imposte dagli Stati Uniti all’Iran e che...

Le più recenti da In primo piano

Il voto è sovrano? In Germania, a quanto pare, non sempre

Il voto è sovrano? In Germania, a quanto pare, non sempre

03 Settembre 2026 17:24
"Ddl Antisemitismo trasforma la Shoah in bavaglio politico": associazioni a Montecitorio il 9 settembre

"Ddl Antisemitismo trasforma la Shoah in bavaglio politico": associazioni a Montecitorio il 9 settembre

03 Settembre 2026 14:09
Nel grande circo del riarmo europeo si dimette il ministro della difesa estone

Nel grande circo del riarmo europeo si dimette il ministro della difesa estone

03 Settembre 2026 12:00
Nicolas Maupas, il co-conduttore del Festival di Venezia che nessuno ha informato del genocidio a Gaza

Nicolas Maupas, il co-conduttore del Festival di Venezia che nessuno ha informato del genocidio a Gaza

03 Settembre 2026 12:00
Deportazione dei palestinesi da Gaza: Katz chiama in causa Trump

Deportazione dei palestinesi da Gaza: Katz chiama in causa Trump

03 Settembre 2026 09:00
Raid USA in Iran, 18 morti e oltre 100 feriti. Trump crolla nei sondaggi

Raid USA in Iran, 18 morti e oltre 100 feriti. Trump crolla nei sondaggi

03 Settembre 2026 09:00
Il commercio tra la Cina e l'ASEAN raggiunge un record storico con una forte crescita nel 2026

Il commercio tra la Cina e l'ASEAN raggiunge un record storico con una forte crescita nel 2026

02 Settembre 2026 18:06
Perché la Germania inasprisce lo scontro con la Russia?

Perché la Germania inasprisce lo scontro con la Russia?

02 Settembre 2026 17:53

Lavrov svela i retroscena delle visite del capo della CIA e dell'inviato del Vaticano a Mosca

23683
RUSSIA

“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

19661
EUROPA

Armiamoci e partite: i deliri dei "quattro nani" che vogliono la terza guerra mondiale

18841
EUROPA

Mladic. E se la versione della NATO non fosse quella vera?

18589
RUSSIA

Il "vaso di Pandora" dell'occidente e le lacrime guerrafondaie del PD

10328

Progressismo reazionario (di Vincenzo Costa)

10239
ASIA

L'Ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei si rivolge al popolo iraniano

7503
ITALIA

Dalle spese mediche ai rifiuti: perché i turisti usano i nostri servizi senza pagarli davvero

6893
RUSSIA

Peskov: "Merz vuole conquistare punti in Germania, ma sta incontrando delle difficoltà"

RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

ASIA

NYT: l'Iran ha paralizzato la catena di approvvigionamento della Marina Usa in Medio Oriente

EUROPA

"Droni fantasma e isteria anti-russa" spingono il maxipiano di riarmo dell'UE

RUSSIA

"Non si negozia con i terroristi": Putin dal vertice SCO avverte l'Ucraina e l'Occidente

RUSSIA

Lavrov: "L'UE crea il mito del nemico russo per evitare il crollo dei propri governi"

ASIA

Iran, Rezaei avverte Washington: «La nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta»

AMERICA LATINA

Dalla sovranità al “controllo maggioritario”: cosa c’è dietro il nuovo accordo USA-Venezuela

Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale di Giulia Bertotto Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

  • 03 Settembre 2026 14:04
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
L'israelizzazione dell'UE | Alberto Negri (VIDEO) di Loretta Napoleoni L'israelizzazione dell'UE | Alberto Negri (VIDEO)

L'israelizzazione dell'UE | Alberto Negri (VIDEO)

  • 03 Settembre 2026 20:00
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina di Fabrizio Verde La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

  • 01 Settembre 2026 15:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
Venezuela: un punto provvisorio di Geraldina Colotti Venezuela: un punto provvisorio

Venezuela: un punto provvisorio

  • 03 Settembre 2026 10:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Il caso Ranucci e la questione woke di Giuseppe Giannini Il caso Ranucci e la questione woke

Il caso Ranucci e la questione woke

  • 02 Settembre 2026 08:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti