Accordo vicino tra USA e Iran? Diplomazia e deterrenza avanzano insieme

Le dichiarazioni provenienti da Washington e Teheran delineano uno scenario in rapido movimento, nel quale la possibilità di un accordo sul dossier nucleare iraniano convive con tensioni regionali ancora irrisolte e con una crescente preparazione militare della Repubblica Islamica. Nel corso di un'audizione davanti alla Commissione Esteri del Senato, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha affermato che un'intesa con l'Iran potrebbe essere raggiunta "oggi, domani o la prossima settimana". Secondo Rubio, per la prima volta Teheran avrebbe accettato di discutere aspetti del proprio programma nucleare che fino a poco tempo fa rifiutava perfino di menzionare. Pur precisando che ciò non garantisce un accordo finale accettabile per Washington, il capo della diplomazia nordamericana ha definito l'attuale fase negoziale come un'opportunità concreta per verificare le reali intenzioni iraniane. Rubio ha inoltre sostenuto che il conflitto tra Stati Uniti e Iran può considerarsi concluso, intervenendo durante un acceso scambio con alcuni senatori critici nei confronti della gestione della crisi. Una valutazione che contrasta però con il clima di incertezza che continua a caratterizzare la regione.

Le trattative hanno infatti rischiato di interrompersi dopo che l'agenzia iraniana Tasnim ha riferito della sospensione dei contatti tra i negoziatori iraniani e statunitensi. La decisione è stata presa da Teheran in segno di protesta contro gli attacchi israeliani in Libano, considerati incompatibili con le condizioni preliminari del cessate il fuoco. Il presidente Donald Trump ha inizialmente minimizzato la notizia, dichiarando di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali e affermando di non essere particolarmente preoccupato da un eventuale stop ai colloqui. Successivamente, tuttavia, Trump ha annunciato di aver avuto una conversazione "molto produttiva" con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo il presidente USA, Israele si sarebbe impegnato a non inviare truppe a Beirut, mentre sarebbe stato raggiunto un accordo per interrompere gli scontri tra Israele e Hezbollah. Dopo questi sviluppi, la Casa Bianca ha confermato che i negoziati con la Repubblica Islamica proseguono regolarmente. Sul fronte iraniano, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha ribadito che le forze armate del Paese sono oggi più preparate rispetto al passato.

Il portavoce Hossein Mohebbi ha dichiarato che l'esperienza maturata durante il recente confronto con Stati Uniti e Israele ha consentito di acquisire una conoscenza più approfondita delle capacità operative degli avversari. Secondo l'IRGC, il periodo di cessate il fuoco è stato utilizzato per rafforzare la prontezza militare e ripristinare eventuali danni subiti. Teheran sostiene inoltre di aver mantenuto il pieno controllo dello Stretto di Hormuz nonostante la pressione militare esercitata dagli Stati Uniti, evidenziando come tale risultato sia una dimostrazione della propria capacità di deterrenza. Le autorità iraniane avvertono che qualsiasi nuova aggressione verrebbe affrontata con strategie operative differenti e con mezzi più avanzati rispetto a quelli impiegati finora. Mentre Washington parla apertamente di una possibile svolta diplomatica, l'Iran continua dunque a mostrare fermezza sul piano militare.

La prospettiva di un accordo appare oggi più concreta rispetto ai mesi scorsi, ma il suo successo dipenderà dalla capacità delle parti di isolare il negoziato dalle crisi regionali che continuano a minacciare la fragile tregua raggiunta nelle ultime settimane.







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