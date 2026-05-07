Addio al Petrodollaro? L'Arabia Saudita non rinnova l'accordo e punta tutto sullo Yuan

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il Fondo pubblico per gli investimenti (PIF) dell'Arabia Saudita ha aperto una seconda sede nella Cina continentale all'inizio di quest'anno, istituendo una filiale a Shanghai per espandere le attività di negoziazione e attrarre maggiori investimenti cinesi nel regno, come riportato da Bloomberg il 6 maggio.

L'ufficio è stato registrato lo scorso anno, fa capo alla filiale di Pechino del PIF ed è guidato da Lily Cong, ex rappresentante principale di Fidelity International nella capitale cinese.

Secondo quanto riferito, la sede di Shanghai è stata creata per rafforzare la capacità del fondo da 1.000 miliardi di dollari di concludere accordi all'estero in Cina, mentre i funzionari stanno anche cercando di attirare un maggior numero di aziende cinesi in Arabia Saudita.

Questa mossa rafforza i rapporti di investimento di Riyadh con Pechino, mentre gli Stati Uniti continuano a rappresentare un mercato importante per il regno. L'ufficio di Shanghai amplia la presenza globale di PIF, che già vanta sedi a New York, Londra, Hong Kong e Parigi.

L'Arabia Saudita e la Cina mantengono già legami strategici e finanziari in diversi settori, tra cui l'energia e la finanza, mentre anche altri fondi sovrani del Golfo stanno cercando di ampliare la propria esposizione alla Cina.

Secondo quanto riportato in precedenza, Abu Dhabi starebbe anche valutando la possibilità di trasferire gli asset cinesi detenuti da due dei suoi fondi sovrani in una nuova entità, una mossa che potrebbe aprire la strada a un più ampio cambiamento nella sua strategia di investimento.

L'ondata di investimenti nel Golfo si inserisce in un contesto di profondi cambiamenti nei mercati dell'Asia occidentale, successivi alla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, che hanno innescato sconvolgimenti regionali, esercitando pressione sulle economie del Golfo e accelerando l'abbandono del commercio energetico dominato dal dollaro.

L'Arabia Saudita, il Qatar e altri Stati del Golfo hanno intensificato i legami finanziari con la Cina basati sullo yuan, mentre le tensioni nello Stretto di Hormuz hanno ulteriormente messo in luce la fragilità dell'"ordine del petrodollaro".

Secondo un articolo di Fortune, Riyadh non ha formalmente rinnovato l'impegno per il 2024 di fissare il prezzo del petrolio esclusivamente in dollari statunitensi, un anno dopo aver firmato un accordo di swap valutario da 7 miliardi di dollari con Pechino.

La banca centrale saudita è inoltre un partecipante chiave nella piattaforma di pagamenti digitali mBridge, che consente scambi diretti di valuta tramite tecnologia blockchain.

Secondo gli economisti citati da Fortune, questo cambiamento riflette il crescente peso della Cina nel commercio saudita, dato che Pechino ha superato gli Stati Uniti come principale cliente petrolifero del regno.

"La gravità economica puntava verso lo yuan, mentre l'assetto valutario puntava verso il dollaro", ha scritto Michael Harris, analista di EBC Financial Group.

L'Arabia Saudita continua a condurre la maggior parte delle transazioni in dollari statunitensi, ma l'espansione dei legami finanziari con Pechino segnala un più ampio sforzo per diversificare i canali commerciali e di investimento, mentre la Cina posiziona lo yuan come possibile alternativa nei mercati energetici globali.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it