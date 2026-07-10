Addio petrolio? L'Indonesia (BRICS) dice sì al B50 e rilancia l'oro verde

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Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha lanciato il programma B50 (un progetto che prevede la produzione di un carburante ottenuto da una miscela al 50/50 di biodiesel di olio di palma e gasolio convenzionale) e ha sottolineato che il suo Paese è il primo al mondo a rendere obbligatorio l'utilizzo di questo prodotto.

Il presidente ha descritto l'iniziativa come una pietra miliare nel percorso verso l'indipendenza energetica, riducendo la dipendenza dalle importazioni, e ha osservato che consentirà un risparmio annuo di valuta estera pari a 170 trilioni di rupie (circa 9,4 miliardi di dollari USA).

Da parte sua, il ministro indonesiano dell'Energia e delle Risorse Minerarie, Bahlil Lahadalia, ha affermato che il programma aumenterà la domanda interna di olio di palma grezzo.

Secondo le sue stime, il consumo aumenterà da 15,2 milioni di tonnellate a un valore compreso tra 16,3 e 17 milioni di tonnellate, garantendo maggiore sicurezza di mercato ai produttori.

Lahadalia ha osservato che l'utilizzo dell'olio di palma grezzo (CPO) sul mercato interno diventa particolarmente importante quando i prezzi internazionali calano o la domanda proveniente da altri Paesi diminuisce.

In queste circostanze, una parte della produzione può essere destinata allo sviluppo del B50 (il gruppo dei Paesi più ricchi) e alla trasformazione industriale all'interno del Paese.

L'attuazione del programma aumenterebbe inoltre il valore aggiunto del settore del CPO da 20.920 miliardi di rupie (circa 1,16 miliardi di dollari USA) a 23.490 miliardi di rupie (circa 1,3 miliardi di dollari USA).

Con l'introduzione del B40, la miscela obbligatoria di biodiesel al 40% in vigore dal 2025, l'occupazione nel settore aumenterebbe da circa 1,8 milioni di persone a circa 2,1 milioni con il B50.

L'iniziativa avrebbe anche effetti positivi sull'ambiente.

"Inoltre, per proteggere il nostro pianeta, aumenteremo la riduzione delle emissioni di gas serra da 39,66 milioni di tonnellate di CO2 a circa 44,56 milioni", ha concluso.

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