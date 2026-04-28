Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Agenti della CIA con visti da turisti, il monito del Messico: "Mai più"

Claudia Sheinbaum consegna una nota diplomatica all'ambasciatore Johnson e chiede che episodi come questo non si ripetano: "La collaborazione bilaterale ha dato risultati, non c'è ragione di violare le regole"

502
Agenti della CIA con visti da turisti, il monito del Messico: "Mai più"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Non ci sono state notifiche, non c’era alcuna autorizzazione ufficiale, eppure agenti della Central Intelligence Agency (CIA) hanno preso parte a un’operazione antidroga nello stato di Chihuahua in Messico. A scoprire la loro presenza, paradossalmente, non è stato un accordo bilaterale trasparente, ma la morte violenta di tre persone, avvenuta il 19 aprile scorso. Da allora il governo messicano, guidato da Claudia Sheinbaum, cerca di fare chiarezza senza alzare troppo il tono, ma senza abbassare la guardia su un tema centrale come quello della sovranità.

La vicenda è tanto delicata quanto intricata. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, durante un’operazione antidroga sono rimaste uccise tre persone: due cittadini statunitensi e un funzionario messicano, Pedro Román Oseguera Cervantes, direttore dell’Agenzia Statale di Investigazione di Chihuahua. Solo dopo la loro morte si è scoperto che i due statunitensi avevano visti turistici e passaporti diplomatici, e lavoravano per la CIA. Un dettaglio non da poco, perché la legge messicana proibisce esplicitamente la partecipazione di agenti stranieri a operazioni sul territorio nazionale.

La presidente Sheinbaum ha rotto il silenzio più volte negli ultimi giorni, cercando di tenere insieme due esigenze opposte: da un lato difendere la sovranità nazionale, dall’altro non compromettere una relazione, già tesa, con gli Stati Uniti. “La relazione con gli Stati Uniti è tra pari, mai a testa bassa”, ha scandito la leader messicana. “Loro fanno il loro lavoro, noi facciamo il nostro qui. Con molta coordinazione, collaborazione e scambio di informazioni. Questo ci aiuta”.

Al centro della questione c’è un nodo giuridico e politico molto chiaro: il governo federale messicano non sapeva nulla della presenza della CIA a Chihuahua. Lo ha ripetuto più volte Sheinbaum, sottolineando che né la presidenza né il Gabinetto di Sicurezza erano stati informati di quell’operazione. La scoperta è arrivata per caso, e solo dopo che i corpi erano già a terra. Per questo il ministro degli Esteri Roberto Velasco ha consegnato una nota diplomatica all’ambasciatore statunitense Ronald Johnson, per esprimere il malcontento e chiedere spiegazioni formali.

“Speriamo che sia un caso eccezionale”, ha dichiarato la presidente, “e che da ora in poi, come si era sempre fatto, vengano rispettate la Costituzione e la legge di sicurezza nazionale. Anche loro sono d’accordo sul fatto che le leggi messicane vadano rispettate”.

La governatrice di Chihuahua, María Eugenia Campos (del partito di opposizione PAN), ha annunciato la creazione di una commissione speciale per indagare sull’accaduto. Ma Sheinbaum non ha nascosto un certo scetticismo: “Non servirebbero tutte queste unità investigative. O è la procura dello Stato o è il governo. Non ci sono molte altre opzioni per collaborare con stranieri senza seguire la legge”. Secondo la presidente, se c’è un reato da indagare, tocca alla Procura Generale della Repubblica, punto e basta.

Dietro le polemiche, c’è anche un certo nervosismo politico. Sheinbaum ha criticato apertamente il Partito Azione Nazionale (PAN) per aver accusato il governo federale di strumentalizzare la vicenda. “Quello che c’è dietro è una violazione costituzionale”, ha ribadito. E ha raccontato che durante un incontro con la governatrice, il segretario alla Sicurezza Omar García Harfuch ha chiarito che il governo federale non era stato mai messo al corrente di alcun accordo con gli Stati Uniti.

Ma la presidente non vuole escalation. Anzi, ha ripetuto più volte che non c’è nessun desiderio di conflitto con Washington. Solo la ferma volontà di stabilire regole chiare. “Noi non abbiamo prove che l’ambasciatore Johnson si stia comportando male anzi, con lui c’è una relazione cordiale e ha collaborato su temi importanti”, ha precisato. E ha ricordato che proprio di recente sono stati sequestrati alla frontiera carichi di armi diretti verso le organizzazioni criminali messicane: un risultato che dimostra quanto la collaborazione ben fatta possa funzionare.

Nel frattempo, il governo messicano ha avviato indagini congiunte con gli Stati Uniti per capire chi abbia autorizzato l’operazione e perché sia stato violato il protocollo. Al funzionario della AEI ucciso, Pedro Román Oseguera Cervantes, è stato dedicato un omaggio postumo il 20 aprile. Ma la ferita politica rimane aperta. Soprattutto perché la vicenda riporta alla memoria il caso dell’ex generale Salvador Cienfuegos, arrestato negli Stati Uniti con accuse poi rivelatesi infondate e rimpatriato in Messico.

Sheinbaum ha lanciato anche un’accusa implicita: il Messico ha chiesto l’arresto di due imprenditori con doppia nazionalità per reati fiscali, ma le richieste non sono state ancora accolte da Washington. Doppio standard, insomma. “Qualsiasi indagine deve essere accompagnata da prove”, ha concluso. Il tono è misurato, ma il messaggio è chiaro: la sovranità non è negoziabile.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

ASIA L'Iran propone un patto di sicurezza regionale senza gli USA

L'Iran propone un patto di sicurezza regionale senza gli USA

  • 26 Aprile 2026 16:34

Non ci siamo capiti bene con gli Stati Uniti: parola del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che in questi giorni è impegnato in un giro diplomatico tra Oman e Pakistan per portare avanti...

NORD-AMERICA Trump evacuato per colpi di arma da fuoco durante cena: cosa sappiamo

Trump evacuato per colpi di arma da fuoco durante cena: cosa sappiamo

  • 26 Aprile 2026 15:34

Verso le otto e mezza di sera dei colpi di arma da fuoco hanno squarciato l’atmosfera del salone dell’hotel Hilton a Washington. Il presidente Donald Trump, sua moglie Melania e l’intero...

NORD-AMERICA Fiducia USA in caduta libera: il conto salato della crisi in Medio Oriente

Fiducia USA in caduta libera: il conto salato della crisi in Medio Oriente

  • 25 Aprile 2026 17:22

La fiducia economica delle famiglie statunitensi ha registrato ad aprile il livello più basso dall’inizio delle rilevazioni storiche nel 1978. Questo drastico calo coincide con l’acuirsi...

ASIA Iran: «Missili pronti da 25 anni, il nemico ha fallito»

Iran: «Missili pronti da 25 anni, il nemico ha fallito»

  • 25 Aprile 2026 15:53

Il portavoce del ministero della Difesa iraniano, Reza Talaei-Nik, ha dichiarato che Stati Uniti e Israele (la cosiddetta coalizione Epstein) hanno fallito nella loro aggressione contro la Repubblica Islamica...

EUROPA Il monito di Macron: le tensioni con Washington dureranno oltre Trump

Il monito di Macron: le tensioni con Washington dureranno oltre Trump

  • 25 Aprile 2026 15:00

Gli europei devono difendere i propri interessi perché Stati Uniti, Cina e Russia sono ora «totalmente contro di loro», ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron durante un...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Cina, il quadrifoglio dell'economia: tecnologia, infrastrutture, consumo e stabilità. Il Politburo traccia la rotta del 2026

Cina, il quadrifoglio dell'economia: tecnologia, infrastrutture, consumo e stabilità. Il Politburo traccia la rotta del 2026

28 Aprile 2026 17:30
Mali, attacco dei terroristi addestrati da Ucraina e Occidente: i russi dell'Africa Corps fermano il golpe

Mali, attacco dei terroristi addestrati da Ucraina e Occidente: i russi dell'Africa Corps fermano il golpe

28 Aprile 2026 14:54
L'Iran ribadisce la sua alleanza strategica "profonda e solida" con la Russia

L'Iran ribadisce la sua alleanza strategica "profonda e solida" con la Russia

28 Aprile 2026 14:30
Il paradosso dell'UE: Sanzioni a Israele per il grano russo, ma non per il genocidio a Gaza

Il paradosso dell'UE: Sanzioni a Israele per il grano russo, ma non per il genocidio a Gaza

28 Aprile 2026 08:30
Merz attacca Washington: 'L'Iran sta umiliando gli Stati Uniti'

Merz attacca Washington: 'L'Iran sta umiliando gli Stati Uniti'

28 Aprile 2026 08:00
Il doppio errore dell'Ue con le sanzioni alle aziende cinesi

Il doppio errore dell'Ue con le sanzioni alle aziende cinesi

28 Aprile 2026 07:00
La lezione di Cuba: 30 anni di cure gratuite dopo Chernobyl

La lezione di Cuba: 30 anni di cure gratuite dopo Chernobyl

28 Aprile 2026 07:00
Dal Brent all’elio: perché la guerra con l’Iran minaccia l’intero sistema industriale

Dal Brent all’elio: perché la guerra con l’Iran minaccia l’intero sistema industriale

28 Aprile 2026 07:00
ASIA

Israele, legittimità e supremazia etnica: il prof. Marandi smaschera Piers Morgan (VIDEO)

18648
RUSSIA

La Russia annuncia che bloccherà il transito del petrolio kazako verso la Germania

17944
ASIA

Codici Nucleari: la rivolta del Pentagono contro la "guerra personale" di Trump

14218
EUROPA

L'Ucraina e la Nato. Le parole di apertura di Cavo Dragone al "Forum sulla sicurezza" a Kiev

13459
EUROPA

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

11573
NORD-AMERICA

I guerrafondenti e la profezia di Jack London (di Alberto Bradanini)

10746
ASIA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

9102
ASIA

"Gli Usa e Israele la guerra l'hanno persa: a Islamabad è l'Iran che detta le condizioni". Intervista a Gianandrea Gaiani

8408
RUSSIA

Il Cremlino: "I raid ucraini su Tuapse destabilizzano i mercati energetici globali già in crisi per Hormuz"

ASIA

Gli Emirati Arabi Uniti annunciano ritiro da OPEC e OPEC+

CINA

Pechino sfida Washington: 'Basta sanzioni abusive alle nostre raffinerie'

EUROPA

Scontro Iran-UE: Baqai accusa Von der Leyen di 'ipocrisia vergognosa' sulle sanzioni

RUSSIA

Grushko: “I Balcani sono un teatro di guerra psicologica e politica contro la Russia”

ASIA

Trump: '3 giorni per colpire il petrolio iraniano'. Teheran promette una risposta quadrupla

MEDITERRANEO

Libano, strage durante la tregua: 14 morti nei raid israeliani a sud del Litani

ASIA

Ulyanov sfida Washington: 'Basta ricatti, la posizione di forza con l'Iran ha fallito'

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA di Alessandro Bartoloni L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

  • 21 Aprile 2026 15:02
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?" di Loretta Napoleoni Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

  • 26 Aprile 2026 17:30
Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici di Fabrizio Verde Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici

Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici

  • 24 Aprile 2026 18:45
Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia di Giuseppe Masala Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

  • 24 Aprile 2026 12:00
“Scolasticidio” e “ospedalicidio”: Gaza abbandonata e derubata dei fondi per la ricostruzione di Michelangelo Severgnini “Scolasticidio” e “ospedalicidio”: Gaza abbandonata e derubata dei fondi per la ricostruzione

“Scolasticidio” e “ospedalicidio”: Gaza abbandonata e derubata dei fondi per la ricostruzione

  • 25 Aprile 2026 19:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano   Una finestra aperta Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

  • 28 Aprile 2026 08:00
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista di Geraldina Colotti Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista

Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista

  • 27 Aprile 2026 15:48
Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico

Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico

  • 28 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
La Resistenza non è di tutti di Giuseppe Giannini La Resistenza non è di tutti

La Resistenza non è di tutti

  • 27 Aprile 2026 08:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
L'importanza della festa della liberazione di Michele Blanco L'importanza della festa della liberazione

L'importanza della festa della liberazione

  • 27 Aprile 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti