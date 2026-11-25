Secondo quanto riportato da Fleur Hargreaves su Middle East Eye, durante questa settimana la Convenzione di Ginevra ha ospitato la sua settima Conferenza di revisione dedicata all'evoluzione della guerra tecnologica e alle relative conseguenze umanitarie. Questo vertice quinquennale ha l'obiettivo di stipulare trattati internazionali vincolanti sul piano giuridico per porre un freno ai sistemi d'arma autonomi, in uno scenario segnato da un crescente allarme per il loro impiego contro la popolazione civile. Ciononostante, potenze fortemente militarizzate quali gli Stati Uniti e la Russia tendono abitualmente a rallentare ogni avanzamento.

Dalla precedente conferenza di revisione, l'adozione di armamenti gestiti dall'intelligenza artificiale ha registrato una crescita vertiginosa, e una fetta rilevante delle strumentazioni più avanzate viene impiegata dalle forze israeliane ai danni dei palestinesi nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata. Malgrado ciò, la questione palestinese è stata citata appena nel corso dell'assemblea delle Nazioni Unite.

Come evidenziato nell'articolo di Fleur Hargreaves, la settimana precedente l'organizzazione palestinese per i diritti digitali 7amleh ha promosso a Bruxelles un convegno, seguito dalla stessa testata giornalistica, che ha riunito decisori politici, cronisti, esponenti istituzionali e analisti per esaminare l'impiego di armi autonome nel quadro del genocidio attualmente in atto a Gaza.

In quella sede, Nadim Nashif, direttore esecutivo di 7amleh, ha denunciato che il territorio palestinese viene adoperato alla stregua di un "laboratorio" per l'intelligenza artificiale, dove le innovazioni vengono sperimentate direttamente sui palestinesi prima di essere esportate a livello globale e vendute con l'etichetta di dispositivi "testati sul campo di battaglia". I palestinesi figurano tra le popolazioni più controllate al mondo: già prima dell'attuale conflitto genocidiario, secondo Nashif, subivano il riconoscimento facciale e le intercettazioni telefoniche da parte di Israele, vivendo immersi in un "panopticon" di "sorveglianza di massa" attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Eppure, "ciò che accade in Palestina non rimane in Palestina", ha sottolineato il dirigente, mettendo in guardia dai rischi insiti nell'"avere il potere nelle mani di poche persone... che controllano il futuro dell'umanità" in assenza di regole e di assunzione di responsabilità.

Stando a quanto ricostruito da Fleur Hargreaves, nel corso dell'incontro l'eurodeputata Benedetta Scuderi ha definito Gaza "un banco di prova per queste tecnologie", sostenendo che le intese europee con Israele in materia di difesa indeboliscono il diritto internazionale. "Quando arriva la tecnologia... l'umanità scompare", ha dichiarato la parlamentare, ammonendo che "se perdiamo l'umanità, siamo finiti". Scuderi ha inoltre richiamato la recente proiezione al Parlamento europeo del film israeliano NAZA, un documentario che raccoglie le testimonianze di alcuni ufficiali dell'esercito israeliano sull'utilizzo di tali sistemi a Gaza: un militare ha paragonato l'esperienza all'essere dentro un "videogioco" mentre manovrava programmi come Lavender, Gospel e Where's Daddy per individuare e attaccare i palestinesi.

Richiamando un rapporto delle Nazioni Unite del 2025, Fleur Hargreaves sottolinea come le nazioni europee restino complici attraverso la partecipazione alla produzione, allo sviluppo e alla vendita di armamenti a Israele, dal momento che specifiche deroghe autorizzano l'export bellico europeo benché tali forniture agevolino il genocidio. Scuderi ha sollecitato una verifica dei bilanci dell'Unione Europea sotto il profilo dei diritti umani, ammettendo quanto sia arduo ottenere simili garanzie persino "sulla carta", poiché chi detiene il potere le percepisce come "un ulteriore onere". In mancanza di una regolamentazione, ha avvertito, gli strumenti concepiti dai governi occidentali e adoperati da Israele contro i palestinesi finiranno inevitabilmente per essere rivolti all'interno dei confini nazionali contro cronisti e attivisti, inclusa la sua stessa patria, l'Italia: una dinamica definita boomerang imperiale.

Nel frattempo, prosegue il resoconto di Fleur Hargreaves, i fondi dei contribuenti europei continuano a sostenere iniziative israeliane: nel 2025 imprese, atenei ed enti di ricerca di Israele hanno ottenuto 106 milioni di euro tramite il programma europeo Horizon Europe. Durante il convegno, il giornalista del Guardian e produttore di NAZA Harry Davies ha illustrato un'inchiesta firmata insieme all'autore del documentario, Yuval Abraham, riguardante il ricorso da parte di Israele ai server cloud di Microsoft per immagazzinare "un milione di chiamate all'ora" effettuate dai palestinesi nei territori occupati. Già nel 2021 l'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, aveva incontrato il vertice dell'Unità 8200, il reparto di intelligence militare israeliana, per pattuire l'archiviazione di enormi moli di dati sulle infrastrutture della società statunitense. In seguito alla pubblicazione dell'inchiesta, Microsoft ha confermato quanto emerso e ha annullato il contratto con le forze armate israeliane, provando l'efficacia del giornalismo d'inchiesta e della vigilanza pubblica.

Sebbene NAZA non riveli elementi inediti che i palestinesi non avessero già denunciato da tempo, secondo Davies "non si tratta tanto della tecnologia in sé, quanto delle persone che la gestiscono e dei sistemi militari" che rendono possibili gli stermini automatizzati a Gaza. Dal canto suo, l'esercito israeliano ha replicato qualificando tali sistemi come meri supporti tecnici e ribadendo che le scelte operative spettano ai militari. La pellicola mette invece in luce "quanto sia significativo il coinvolgimento umano", ha osservato Davies, avvertendo che delegare le scelte a elaborazioni statistiche automatizzate rischia di amplificare i pregiudizi esistenti quando si agisce in un contesto dominato "di odio e vendetta".

Nella cronaca firmata da Fleur Hargreaves viene inoltre evidenziato il fallimento normativo dell'Unione Europea: durante il forum di 7amleh, gli esperti di European Digital Rights hanno reso noto che 15 Stati membri su 27 hanno trasgredito le regole comunitarie sugli spyware, colpendo esponenti della società civile, giornalisti e avversari politici. In Spagna, almeno 65 individui — fra cui europarlamentari, presidenti catalani, deputati, avvocati e attivisti — sarebbero stati spiati dall'esecutivo mediante il software Pegasus, creato dall'azienda israeliana NSO Group; dopo un'iniziale smentita, Madrid ha ammesso di aver monitorato 18 persone invocando la sicurezza nazionale. In Polonia, fra il 2017 e il 2022, sotto il governo guidato dal partito Diritto e Giustizia, lo stesso spyware Pegasus è stato impiegato contro quasi 600 cittadini, una quota giudicata eccessiva dall'attuale ministro per i servizi di sicurezza, poiché ritenuti "scomodi".

A seguito di queste rivelazioni, nel 2022 l'Eurocamera aveva creato la commissione d'inchiesta Pega per far luce sull'uso di Pegasus e di altri programmi di spionaggio ai danni dei cittadini, ma le indicazioni finali non hanno mai trovato applicazione. L'ente di ricerca Citizen Lab ha persino accertato che un ex eurodeputato membro della stessa commissione ha subito almeno tre tentativi di intrusione tramite Pegasus proprio mentre erano in corso i lavori investigativi. L'unico episodio in ambito europeo in cui si è giunti a una condanna riguarda lo scandalo greco del 2022 ribattezzato "Predatorgate", emerso quando il leader dell'opposizione Nikos Androulakis scoprì che il proprio cellulare era stato infettato da uno spyware illecito: lo scorso febbraio una corte ellenica ha inflitto pene detentive a quattro imputati, tra cui due cittadini israeliani, sebbene il processo d'appello sia tuttora in corso. Uno degli impedimenti principali per la giustizia risiede nell'acquisizione delle prove, poiché gli accordi nei comparti della difesa e dei servizi segreti sono frequentemente coperti dal segreto di Stato, cui si aggiunge la facilità con cui le aziende multinazionali spostano la propria sede legale per aggirare i vincoli normativi, portando così all'arenarsi delle inchieste nel disinteresse delle istituzioni europee.

Come documenta ancora Fleur Hargreaves, nel 2017 gli Stati Uniti avevano avviato il Progetto Maven per potenziare l'intelligence militare tramite l'intelligenza artificiale affidandosi a Google come fornitore principale, ma le contestazioni dell'opinione pubblica e degli stessi lavoratori spinsero il colosso tecnologico a recedere dall'accordo e a dotarsi di linee guida etiche. L'appalto passò quindi a Palantir, che ha gestito il sistema Maven sia durante il sequestro dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, sia nel corso dei raid aerei americani contro l'Iran, tra cui il "doppio attacco" che ha colpito una scuola femminile a Minab provocando oltre 170 vittime. Palantir collabora inoltre con le forze armate israeliane, lavora per l'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane (ICE) ed è capillarmente inserita nelle infrastrutture pubbliche britanniche, incluso il Servizio Sanitario Nazionale (NHS).

L'articolo di Fleur Hargreaves ricorda altresì che nel 2020 il presidente americano Donald Trump ha graziato l'amministratore delegato dell'azienda israeliana Cellebrite, condannato per aver favorito reati informatici, consentendo così alla società di ottenere in seguito commesse dall'ICE fino a un valore di 96 milioni di dollari. Le forze di polizia e l'intelligence della Serbia hanno adoperato i sistemi Cellebrite per estrarre informazioni dagli smartphone di giornalisti e attivisti, mentre in Russia e in Kenya il medesimo software è servito per sorvegliare i dissidenti politici. Analogamente, Paragon Solutions, un'altra impresa israeliana specializzata in strumenti per intercettare e violare dispositivi mobili, ha ottenuto da Trump il ripristino di un contratto da 2 milioni di dollari con l'ICE che l'ex presidente Joe Biden aveva precedentemente congelato. Lo spyware di Paragon è stato impiegato anche contro cronisti europei ed è finito nel 2025 al centro di un'indagine del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in Italia; nondimeno, la società mantiene una solida presenza sul mercato europeo grazie a controlli carenti e alla scarsa volontà politica di legiferare e far rispettare le regole.

In conclusione, secondo quanto osservato da Fleur Hargreaves, le tecnologie sperimentate a Gaza vengono adoperate sempre più frequentemente dagli apparati statali per reprimere migranti, giornalisti, esponenti politici della sinistra e attivisti solidali con la causa palestinese.

Intervenendo alla conferenza, l'eurodeputata Cecilia Strada ha avvertito che i vertici dell'Unione Europea si trovano davanti a un "bivio" e non possono più fingere di non vedere il proprio contributo ai crimini contro l'umanità a Gaza né il profitto generato dalle tecnologie europee nei massacri su vasta scala. La Commissione europea si appresta a riesaminare l'accordo commerciale tra UE e Israele dopo che una raccolta firme per la sua completa sospensione ha oltrepassato in settimana quota 1,1 milioni di adesioni tra i cittadini europei, sebbene già nel 2025 una proposta di sospensione parziale fosse stata bloccata dagli Stati membri, rendendo poco probabile un cambio di rotta immediato. "I rapporti con le aziende israeliane non sono il frutto di legami politici... sono le radici infette di quei legami", ha dichiarato Strada, definendo i ricchi appalti di Palantir nel Regno Unito non soltanto "una minaccia per le nostre democrazie e i nostri diritti fondamentali, ma anche come una frode" che sottrae risorse ai servizi pubblici per alimentare i guadagni privati.

Dopo un viaggio in Palestina, l'europarlamentare ha raccontato di aver toccato con mano la sorveglianza capillare e la violenza quotidiana, riscontrando poi preoccupanti analogie con l'impiego degli stessi strumenti in Europa: "Il nostro ruolo non è quello di liberare la Palestina, ma di liberare l'Europa", ha concluso, affermando che "non saremo noi a salvare i palestinesi, ma i palestinesi a salvare noi... da un futuro oscuro".

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