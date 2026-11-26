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Il Dipartimento di Stato americano ha accumulato un ritardo di 12 anni nell'esame delle presunte gravi violazioni dei diritti umani commesse in Israele. Secondo quanto emerge da un documento pubblicato senza clamore online il mese scorso dall'Ufficio dell'Ispettore Generale (OIG), l'agenzia federale ha fatto ben poco per monitorare la destinazione finale delle forniture militari statunitensi nel Paese.

I dati raccolti "dimostrano che il Dipartimento ha creato di fatto un'esenzione illegittima dalla legge per Israele", ha scritto lunedì su Just Security Charles Blaha, un ex dirigente del Dipartimento di Stato in pensione dal 2023.

L'indagine dell'OIG si concentra sull'applicazione della legge Leahy, la norma che proibisce l'invio di assistenza americana a qualsiasi reparto delle forze di sicurezza straniere qualora il segretario di Stato disponga di prove attendibili sul coinvolgimento di tale unità in "gravi violazioni dei diritti umani".

In una relazione inviata al Congresso nel settembre 2025, il Dipartimento di Stato aveva dichiarato che gli unici reparti giudicati non idonei a ricevere supporto militare da Washington appartenevano a Ucraina, Egitto e Giordania. Questo nonostante Israele fosse stato precedentemente classificato tra i beneficiari di aiuti non rintracciabili (NTA).

Come chiarisce il dossier dell'OIG, la sigla NTA indica che il Dipartimento di Stato "non è in grado di identificare le unità beneficiarie prima del trasferimento dell'assistenza o della formazione, oppure le unità non sono note con sufficiente dettaglio per consentire la verifica secondo la procedura Leahy".

L'inchiesta ha concluso che il Dipartimento di Stato "non aveva sviluppato né distribuito linee guida e formazione complete per aiutare il personale ad attuare i requisiti di verifica NTA" e che quasi la metà delle sedi diplomatiche all'estero "non ha risposto ai requisiti annuali di certificazione se un Paese riceveva NTA".

"Per i paesi che ricevono l'NTA, sono necessarie ulteriori certificazioni per verificare che le forze di sicurezza straniere rispettino i requisiti statunitensi", sottolinea il documento.

Nell'aprile 2024, durante il mandato di Joe Biden, il Dipartimento di Stato aveva accertato che cinque reparti di sicurezza israeliani si erano resi responsabili di gravi abusi.

Subito dopo, tuttavia, Washington aveva sostenuto che quattro di essi avevano rimediato alle infrazioni, mantenendo così il diritto a ricevere aiuti militari. Per il quinto reparto era stato invece stabilito che sarebbe rimasto "idoneo a tempo indeterminato mentre il Dipartimento di Stato si sarebbe impegnato con il governo di Israele per individuare un percorso verso un'efficace risoluzione delle violazioni da parte di questa unità".

Eppure il Dipartimento di Stato "non ha mai consegnato al governo di Israele un elenco di unità israeliane non idonee. Nemmeno una volta", aveva denunciato Blaha nel giugno di quello stesso anno.

Il conflitto a Gaza

Blaha, che tra il 2013 e il 2023 ha diretto due distinti uffici all'interno dell'Ufficio per la Democrazia, i Diritti Umani e il Lavoro del Dipartimento di Stato, ha ribadito lunedì che la sua ex amministrazione "non ha mai spiegato ufficialmente il mancato rispetto della legge Leahy nei confronti di Israele, limitandosi a dire che le indagini sono in corso o che i casi sono in fase di revisione".

"Dietro le quinte, gli oppositori dell'applicazione della legge a Israele, sia al Dipartimento di Stato che nel Consiglio di Sicurezza Nazionale, hanno avanzato argomentazioni politiche speciose e giuridicamente irrilevanti", ha proseguito l'ex funzionario. "Durante l'amministrazione Biden, il Segretario di Stato Antony Blinken si sarebbe rifiutato di applicare la norma Leahy nei confronti di Israele, temendo che ciò potesse compromettere i negoziati per il cessate il fuoco, che non erano correlati. Tale argomentazione era inverosimile nel 2024 ed è ormai superata, dato che Israele ha firmato l'accordo di pace per Gaza nell'ottobre del 2025."

Gli Stati Uniti hanno sempre avuto a disposizione diversi strumenti normativi per esercitare pressione sugli alleati affinché cambiassero strategia, specialmente su quelli fortemente dipendenti dalle forniture belliche americane.

Tra questi figurano la legge Leahy, che blocca gli aiuti ai reparti responsabili di abusi; l'Export Control Act, che vieta la cessione di armamenti all'estero se questi rischiano di minacciare la sicurezza nazionale americana; e la sezione 620I del Foreign Assistance Act, la quale impedisce a Washington di fornire armi a un governo che ostacola la distribuzione degli aiuti umanitari.

Nello specifico, l'Export Control Act stabilisce che le nazioni partner possono ricevere equipaggiamenti militari americani esclusivamente per scopi difensivi, e non offensivi.

Hala Rharrit, un'altra ex funzionaria del Dipartimento di Stato, aveva già spiegato a Middle East Eye che è proprio per aggirare questo vincolo legale che Blinken continuava a ripetere la formula secondo cui "Israele ha il diritto di difendersi".

"Non è un caso che le parole che gli sono uscite di bocca siano state quelle", aveva osservato.

Le scappatoie legali

Nel dicembre 2024, a un mese dalla fine del mandato di Biden, cinque cittadini palestinesi residenti negli Stati Uniti e a Gaza avevano citato in giudizio Blinken. L'accusa rivolta a Washington era di aver violato la legge Leahy, consentendo di fatto a Israele di portare avanti la sua offensiva su larga scala nella Striscia.

Quella campagna militare è stata successivamente riconosciuta come genocidio sia dalle Nazioni Unite sia dagli studiosi dell'Olocausto. Secondo le stime della rivista scientifica Lancet, dal 7 ottobre 2023 oltre 74.000 palestinesi hanno perso la vita a Gaza e almeno altri 10.000 risultano dispersi sotto le macerie. L'azione legale, promossa con il supporto dell'organizzazione per i diritti umani Democracy for the Arab World Now (Dawn), ha messo in luce gli espedienti adottati dalla Casa Bianca per permettere a Israele di proseguire le operazioni senza subire lo stop agli aiuti militari.

Uno di questi meccanismi era la creazione, da parte del Dipartimento di Stato, dell'"Israel Leahy Vetting Forum", un organismo che, secondo l'accusa, era stato progettato "per impedire qualsiasi accertamento rapido ed efficace delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle unità israeliane".

L'organizzazione Dawn era stata fondata dal compianto editorialista di Middle East Eye Jamal Khashoggi. Tra i promotori della causa figura anche Ahmed Moor, originario di Gaza e candidato al Senato degli Stati Uniti per il 2028.

Blaha, che oggi ricopre il ruolo di consulente senior per Dawn, aveva già sottolineato nel 2024 come "il criterio di ineleggibilità è quasi irraggiungibile" quando si tratta di valutare l'operato di Israele.

"La decisione sull'eventuale inammissibilità di un'unità israeliana ai sensi della legge Leahy spetta al vicesegretario di Stato. Questo non accade in nessun altro Paese al mondo", aveva spiegato. "Tali valutazioni vengono effettuate di routine a livello operativo da esperti che conoscono a fondo la legge Leahy e le unità di sicurezza straniere in questione."

La vera causa di questo stallo, ha concluso l'ex dirigente, "è la mancanza di volontà politica".

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