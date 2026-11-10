Al Jazeera: Londra continua ad appaltare milioni a ditte legate alle colonie illegali di Israele

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Nonostante i formali proclami dell'esecutivo britannico sulla volontà di sanzionare le realtà imprenditoriali che traggono profitto dagli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, le istituzioni pubbliche del Regno Unito continuano a stringere accordi commerciali con entità legate a tali attività.

Un'indagine firmata dal giornalista Caolán Magee per il network Al Jazeera rivela come Londra abbia accordato ulteriori commesse statali per un ammontare pari a 10,7 milioni di sterline, equivalenti a circa 14,4 milioni di dollari, a multinazionali collegate alle colonie israeliane.

La pubblicazione di questi nuovi contratti giunge a breve distanza dall'annuncio rilasciato l'8 settembre dal governo britannico, con cui si delineavano nuovi strumenti normativi volti a colpire le imprese impegnate in attività commerciali negli insediamenti in Cisgiordania, ritenuti delittuosi dal diritto internazionale.

Dall'esame condotto da Magee sui registri degli acquisti pubblici, sui bilanci societari e sui dati di mercato elaborati da Tussell, piattaforma specializzata nell'intelligence del settore pubblico britannico, emerge un quadro preciso: diversi gruppi aziendali segnalati dalle Nazioni Unite per il loro coinvolgimento nell'occupazione illegale, insieme alle rispettive controllate, continuano ad aggiudicarsi forniture statali in Gran Bretagna.

Neve Gordon, docente di giurisprudenza presso la Queen Mary University di Londra, ha osservato ai microfoni di Al Jazeera che queste entità appaiono in aperto contrasto con gli obblighi sanciti dal diritto internazionale umanitario. Gordon ha sottolineato come ogni impresa britannica connessa all'occupazione rischi di violare direttamente la cornice sanzionatoria promossa dal ministro degli Esteri Ed Miliband.

Il lavoro d'inchiesta di Caolán Magee fa seguito a una precedente rivelazione pubblicata dalla medesima testata ad agosto, nella quale si evidenziava come almeno 17 società legate alle colonie illegali avessero già ottenuto contratti pubblici nel Regno Unito per una cifra superiore ai 2,1 miliardi di sterline (circa 2,85 miliardi di dollari).

Durante un suo intervento alla Camera dei Comuni l'8 settembre, il ministro Miliband ha ribadito l'intenzione di perseguire i soggetti e le imprese responsabili di fornire servizi di costruzione, finanziamento, infrastruttura o gestione immobiliare finalizzati all'espansione degli insediamenti. Ciononostante, proprio all'indomani di tale dichiarazione, le amministrazioni pubbliche britanniche hanno reso noti i dettagli di altri 18 contratti stipulati con gruppi riconducibili all'occupazione.

Raggiunto dal reporter di Al Jazeera, l'ex parlamentare ed ex guida del Partito Laburista Jeremy Corbyn ha espresso duro sconcerto, dichiarando che la Gran Bretagna non può sostenere di voler sanzionare le colonie illegali se al contempo permette che le risorse dei contribuenti continuino a fluire verso aziende meritevoli di sanzioni.

L'Ufficio di Gabinetto del governo britannico non ha fornito risposte alle sollecitazioni inviate dall'autore del reportage. In precedenti interlocuzioni con Al Jazeera, l'ufficio aveva precisato che le decisioni sulle esclusioni dei fornitori spettano ai singoli enti appaltanti, aggiungendo che le regole nazionali impediscono i boicottaggi nei confronti di Paesi terzi in assenza di embarghi o sanzioni formali già operative.

Il caso Heidelberg Materials e lo sfruttamento delle risorse

Tra i gruppi industriali inseriti dall'ONU nell'aggiornamento dell'indice degli insediamenti del settembre 2026 per lo sfruttamento commerciale delle risorse naturali nei territori occupati figura Heidelberg Materials, colosso tedesco dei materiali edili.

Secondo quanto ricostruito nell'inchiesta di Magee, tre società controllate dal gruppo si sono aggiudicate 14 contratti pubblici per 10,4 milioni di sterline (14,5 milioni di dollari), destinati principalmente a interventi sulla rete stradale per conto della National Highways e dei consigli di contea di Nottingham e del Lincolnshire. Complessivamente, la multinazionale ha ottenuto nel Regno Unito almeno 35 appalti per un valore vicino ai 194,7 milioni di sterline (261 milioni di dollari) attraverso cinque sue articolazioni societarie.

In Cisgiordania, la filiale israeliana Hanson Israel gestisce la cava di Nahal Raba, situata a sud di Qalqilya su terreni appartenenti ai villaggi palestinesi di az-Zawiya e Rafat, come documentato dal centro di ricerca Who Profits. Gli atti ufficiali dell'Amministrazione Civile esaminati da Al Jazeera confermano l'approvazione di un piano per l'ampliamento del sito di estrazione.

Sebbene la dirigenza di Heidelberg abbia dichiarato ad Al Jazeera di aver cessato le operazioni nella cava nel corso del 2023, Who Profits ha segnalato l'ok alle procedure di espansione concesso nel maggio 2025, un elemento che la casa madre non ha contestato nelle sue comunicazioni con la redazione.

Le forniture di Motorola Solutions per le forze dell'ordine

Un altro capitolo del reportage di Caolán Magee riguarda Motorola Solutions e le sue controllate, le quali hanno incassato due ulteriori contratti per un totale di 87.900 sterline (118.000 dollari) destinati alla fornitura di servizi di comunicazione per la polizia.

Motorola Solutions mantiene la quota maggiore per valore tra le aziende individuate dall'inchiesta di Al Jazeera, sfiorando 1,7 miliardi di sterline (2,28 miliardi di dollari) di contratti, per la gran parte stipulati tramite la controllata britannica Airwave Solutions.

Tra questi spicca l'estensione contrattuale concessa dal Ministero dell'Interno a favore di Airwave, del valore di 1,562 miliardi di sterline (2,13 miliardi di dollari), per la gestione della rete di comunicazione riservata ai servizi d'emergenza in Inghilterra, Scozia e Galles. A ciò si aggiungono 123,9 milioni di sterline in contratti diretti con Motorola Solutions UK, compresa una fornitura da 36,5 milioni di sterline stilata con il Ministero della Difesa.

Le Nazioni Unite annoverano Motorola tra i fornitori di apparati di sicurezza al servizio delle colonie. La documentazione sugli appalti esaminata da Magee dimostra l'impiego delle tecnologie di comando e controllo del gruppo nelle strutture di sorveglianza operative in Cisgiordania. La società non ha rilasciato dichiarazioni a seguito delle richieste di chiarimento presentate da Al Jazeera.

Le commesse a Fosun ed Egis

L'indagine giornalistica si estende anche al gruppo finanziario cinese Fosun International, censito dall'ONU per lo sfruttamento commerciale di terra e risorse idriche nei territori palestinesi, legame che si concretizza attraverso il marchio di cosmetica Ahava Dead Sea Laboratories.

Nel Regno Unito, la controllata sanitaria Breas Medical ha sottoscritto una fornitura da 98.000 sterline con la rete ospedaliera di Hull, portando il valore globale dei contratti pubblici assegnati al gruppo a circa 1,3 milioni di sterline (1,74 milioni di dollari). Anche in questo caso non sono giunte repliche da parte dell'azienda.

Infine, l'inchiesta firma di Caolán Magee prende in esame il gruppo ingegneristico francese Egis, inserito nel registro delle Nazioni Unite per la fornitura di infrastrutture di trasporto a supporto degli insediamenti illegali a Gerusalemme Est, inserimento contro cui la società ha dichiarato ad Al Jazeera di aver presentato formale opposizione.

Una nuova commessa da 84.000 sterline è stata recentemente assegnata a Thomas & Adamson International, controllata del gruppo francese, portando l'ammontare complessivo dei contratti pubblici registrati da Egis e dalle sue filiali in territorio britannico a quota 133,7 milioni di sterline (179,3 milioni di dollari).

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