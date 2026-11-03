Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

Al via in Cina il Forum sulla cooperazione mediatica della Belt and Road: pluralità dell’informazione e dialogo nei nuovi equilibri internazionali

1258
Al via in Cina il Forum sulla cooperazione mediatica della Belt and Road: pluralità dell’informazione e dialogo nei nuovi equilibri internazionali

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Maylyn López | 3 novembre 2026

FUZHOU (CINA) – Ha preso il via oggi, 3 novembre, nella città di Fuzhou, capoluogo della provincia cinese del Fujian, il 2026 Media Cooperation Forum on Belt and Road, il Forum internazionale sulla cooperazione mediatica della Belt and Road, promosso dal People’s Daily (Quotidiano del Popolo).

All’evento partecipano direttori di testate giornalistiche, rappresentanti di agenzie di stampa, dirigenti di organizzazioni mediatiche e giornalisti provenienti da diversi Paesi, insieme a rappresentanti delle istituzioni, per confrontarsi sul ruolo dell’informazione nelle trasformazioni geopolitiche, economiche e tecnologiche contemporanee.

Il Forum, che prende il via oggi, 3 novembre, e proseguirà domani, 4 novembre, si svolge sotto il tema «Convergenza di visioni e aspirazioni: un decennio di cooperazione mediatica lungo la Belt and Road», ponendo al centro del confronto la responsabilità dei mezzi di comunicazione nel promuovere la conoscenza reciproca, il dialogo tra le culture e la cooperazione internazionale.

In uno scenario caratterizzato da tensioni geopolitiche, frammentazione e rapida evoluzione delle tecnologie digitali, l’informazione assume un ruolo sempre più strategico nella comprensione degli avvenimenti internazionali e nella rappresentazione delle differenti realtà nazionali.

La pluralità delle fonti, la qualità del giornalismo e la capacità di raccontare le trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali dei diversi Paesi diventano così elementi centrali della cooperazione internazionale.

La Belt and Road News Network: 327 organizzazioni mediatiche di 120 Paesi

Uno degli strumenti più significativi della cooperazione internazionale nel settore dell’informazione è la Belt and Road News Network (BRNN), istituita ufficialmente a Pechino il 23 aprile 2019, in seguito alla proposta avanzata dal presidente cinese Xi Jinping durante il primo Belt and Road Forum for International Cooperation del 2017.

Oggi la Belt and Road News Network riunisce 327 organizzazioni mediatiche di 120 Paesi, consolidando una rete internazionale di cooperazione giornalistica. Il suo Consiglio, composto da 41 membri e presieduto dal People’s Daily, coordina le principali attività della rete, promuovendo lo scambio di informazioni, la condivisione di contenuti, la formazione professionale e lo sviluppo di progetti editoriali comuni.

La BRNN si fonda sui principi del rispetto reciproco, della consultazione paritaria, dell’assistenza reciproca e della cooperazione, richiamando lo spirito della Via della Seta caratterizzato da pace, apertura, inclusione, apprendimento reciproco e benefici condivisi.

La piattaforma informativa della rete opera in dieci lingue, favorendo la circolazione di notizie e contenuti provenienti da differenti Paesi e regioni e creando opportunità di collaborazione tra redazioni e professionisti dell’informazione.

La crescita della BRNN evidenzia l’importanza attribuita alla cooperazione mediatica come componente delle relazioni internazionali e come strumento per rafforzare i collegamenti tra sistemi informativi, esperienze professionali e differenti prospettive culturali.

I temi al centro del confronto internazionale

Il 2026 Media Cooperation Forum on Belt and Road affronta tre questioni fondamentali per il futuro dell’informazione globale:

1. Il ruolo dei media in un contesto internazionale in rapida trasformazione: tra crisi geopolitiche, frammentazione e necessità di costruire narrazioni condivise.
2. Le opportunità e le sfide dell’intelligenza artificiale: dall’automazione delle redazioni al contrasto alla disinformazione, con attenzione alla tutela del diritto d’autore e alla responsabilità giornalistica.
3. La collaborazione regionale e la comunicazione globale: come costruire ponti informativi efficaci tra Asia, Europa, Africa e America Latina.

Tre dimensioni strettamente collegate che pongono al centro del dibattito la capacità dei mezzi d’informazione di accompagnare le trasformazioni contemporanee, rafforzare la cooperazione tra Paesi e contribuire a una maggiore comprensione della realtà internazionale.

Il ruolo dei media nei nuovi equilibri geopolitici

Durante la sessione inaugurale, gli interventi hanno richiamato l’importanza della cooperazione giornalistica nel rafforzare il dialogo internazionale, valorizzare le esperienze di sviluppo dei diversi Paesi e promuovere una comunicazione capace di superare i confini geografici e culturali.

Tra gli aspetti emersi, la necessità di sviluppare reportage professionali, accurati e capaci di raccontare le trasformazioni delle società, favorendo la conoscenza reciproca e la condivisione di esperienze.

In un contesto internazionale segnato da instabilità e cambiamenti negli equilibri geopolitici, il ruolo dell’informazione diventa sempre più rilevante.

I media contribuiscono a determinare il modo in cui gli avvenimenti internazionali vengono raccontati, interpretati e compresi dall’opinione pubblica. La selezione delle notizie, le fonti, il linguaggio e le prospettive attraverso cui vengono presentati i fatti incidono sulla costruzione delle rappresentazioni collettive della realtà.

La pluralità dell’informazione rappresenta, in questa prospettiva, una dimensione strategica delle relazioni internazionali.

Ampliare gli spazi di collaborazione tra organizzazioni mediatiche significa favorire la circolazione delle conoscenze, il confronto tra esperienze differenti e lo sviluppo di nuovi strumenti per comprendere le trasformazioni politiche, economiche e sociali.

Il confronto richiama inoltre il ruolo della comunicazione nel promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, attraverso la diffusione delle esperienze di sviluppo, la condivisione dei risultati e la valorizzazione delle iniziative di cooperazione internazionale.

In questa prospettiva si inserisce anche il concetto di comunità dal futuro condiviso per l’umanità, presente nella visione cinese delle relazioni internazionali, che attribuisce al dialogo, alla conoscenza reciproca e alla cooperazione un ruolo centrale nel rapporto tra i Paesi.

Intelligenza artificiale, diritto d’autore e informazione consapevole

Una delle riflessioni più significative del Forum riguarda l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla trasformazione del sistema dell’informazione.

Le nuove tecnologie digitali stanno modificando profondamente i processi di produzione, elaborazione, traduzione e distribuzione delle notizie, offrendo opportunità di cooperazione tra organizzazioni giornalistiche appartenenti a differenti realtà nazionali.

L’intelligenza artificiale può favorire la comunicazione multilingue, la condivisione dei contenuti, la produzione di programmi congiunti e lo sviluppo di nuovi strumenti a disposizione dei professionisti dell’informazione.

Il confronto internazionale apre una riflessione sulla necessità di orientare queste innovazioni verso la produzione di un’informazione consapevole, la tutela del diritto d’autore e la valorizzazione del lavoro umano nella comunicazione.

La trasformazione digitale coinvolge direttamente la responsabilità editoriale, la qualità dei contenuti, la protezione dei diritti degli autori e il contrasto alla disinformazione.

Assume quindi particolare importanza lo sviluppo di tecnologie orientate alle persone e al bene comune, capaci di rafforzare la professionalità giornalistica e creare nuove opportunità di collaborazione.

Il lavoro di comunicazione assume così il valore di un bene comune: uno strumento fondamentale per favorire la comprensione reciproca, il dialogo tra le culture e lo sviluppo condiviso tra i popoli.

In questa prospettiva, l’innovazione tecnologica si collega alla responsabilità umana e professionale di produrre informazioni affidabili e di contribuire a una conoscenza più ampia delle differenti realtà internazionali.

Cooperazione regionale e comunicazione globale: costruire nuovi ponti informativi

La collaborazione tra organizzazioni mediatiche rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare le relazioni tra differenti regioni del mondo.

Lo sviluppo di programmi editoriali condivisi, lo scambio di contenuti, la formazione professionale e l’utilizzo delle nuove tecnologie possono favorire la costruzione di ponti informativi tra Asia, Europa, Africa e America Latina.

Attraverso questi strumenti, la cooperazione giornalistica contribuisce a creare nuove opportunità di confronto, promuovere la conoscenza delle trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali e rafforzare le relazioni tra professionisti dell’informazione.

La Belt and Road Initiative, lanciata nel 2013, ha contribuito a sviluppare collegamenti infrastrutturali, commerciali e culturali tra numerosi Paesi. La cooperazione mediatica si inserisce in questo processo, promuovendo lo scambio di conoscenze e il dialogo tra società.

La scelta di Fuzhou, città della provincia del Fujian storicamente legata alle rotte della Via della Seta marittima, richiama questa continuità tra gli antichi scambi commerciali e le nuove forme di connessione economica, tecnologica e culturale.

La comunicazione come responsabilità condivisa

Il 2026 Media Cooperation Forum on Belt and Road pone al centro del dibattito internazionale il contributo che i media possono offrire alla costruzione di relazioni fondate sul rispetto, sulla conoscenza e sulla cooperazione.

In un mondo sempre più interconnesso, la responsabilità giornalistica assume una dimensione che attraversa i confini nazionali e coinvolge direttamente la qualità del dialogo internazionale.

La capacità di raccontare le trasformazioni delle società, condividere le esperienze di sviluppo e valorizzare differenti prospettive culturali costituisce una risorsa per promuovere una maggiore comprensione tra i Paesi.

Il futuro dell’informazione sarà sempre più legato all’evoluzione delle tecnologie, alla crescita delle reti internazionali e alle competenze dei professionisti chiamati a interpretare una realtà complessa e in continua trasformazione.

Il Forum sulla cooperazione mediatica della Belt and Road apre una riflessione sul valore della pluralità dell’informazione, sulla responsabilità dei mezzi di comunicazione e sulla necessità di orientare l’innovazione tecnologica verso la conoscenza e lo sviluppo condiviso.

In un’epoca in cui le trasformazioni geopolitiche e tecnologiche ridefiniscono la circolazione globale dell’informazione, la cooperazione tra i media può contribuire ad ampliare le prospettive, rafforzare la comprensione reciproca e costruire nuove opportunità di dialogo e sviluppo tra i popoli.

Maylyn López

Maylyn López

Docente universitaria. 20 anni di esperienza nell’ambito diplomatico e multilaterale. Specialista in Comunicazione Strategica e analisi critica del discorso. Giornalista, mediatrice internazionale. Certificazione in PNL e leadership. Fondatrice di LeaderSHE. 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Iran, Trump alza la pressione. Pechino prova a fermare la guerra

Iran, Trump alza la pressione. Pechino prova a fermare la guerra

02 Novembre 2026 23:34
Il Corriere della Sera, l'“erratico sventato” Trump e l'angelico europeismo

Il Corriere della Sera, l'“erratico sventato” Trump e l'angelico europeismo

02 Novembre 2026 17:00
Apple Maps censura il genocidio a Gaza

Apple Maps censura il genocidio a Gaza

02 Novembre 2026 15:00
Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

02 Novembre 2026 10:00
Iran: due petroliere esplodono mentre transitano illegalmente a Hormuz

Iran: due petroliere esplodono mentre transitano illegalmente a Hormuz

02 Novembre 2026 08:30
Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

02 Novembre 2026 07:00
Tusk contro Nawrocki, la crisi polacca mette a nudo le contraddizioni dell'UE

Tusk contro Nawrocki, la crisi polacca mette a nudo le contraddizioni dell'UE

02 Novembre 2026 01:04
I porti bloccano la guerra: la rivolta globale dei lavoratori marittimi e la rabbia di Ancona

I porti bloccano la guerra: la rivolta globale dei lavoratori marittimi e la rabbia di Ancona

01 Novembre 2026 20:00
MEDITERRANEO

Tutto quello che non vi raccontano su Youssef Siher

35521
NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

19107
AMERICA LATINA

La toppa peggio del buco. Il comunicato della Farnesina per "giustificare" l'astensione sul bloqueo a Cuba

14459
AMERICA LATINA

I 5 minuti di Ernesto Che Guevara all'Onu che hanno fatto la storia

13932
AMERICA LATINA

L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

12122

"Guerra per altri 12 anni": il piano di Kiev per spremere i contribuenti europei

7653
EUROPA

Il Corriere parla di "isolamento russo". A Mosca 48 Paesi al vertice con Putin

7380
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

6741
MEDITERRANEO

Le truppe di occupazione israeliana si ritirano da Hebron dopo un assedio durato 10 giorni

ASIA

Gli Houthi avanzano in Yemen: mai così vicini ai filo sauditi dal 2015

ASIA

WSJ: Gli Stati Uniti attaccano segretamente la più grande isola iraniana di Hormuz

AMERICA LATINA

Raid contro l'ELN in Venezuela: 19 morti e il coinvolgimento di CIA e FBI

NORD-AMERICA

Midterm USA, il voto latino può cambiare gli equilibri politici

NORD-AMERICA

«Suppongo che diventerò 'Mr. Veto'»: Trump svela i suoi piani nel caso in cui i Democratici conquistassero il Congresso

EUROPA

Il debito pubblico dell'Ucraina è aumentato di 130 volte dal 2006

EUROPA

Elezioni in Bulgaria: Iotova vince il ballottaggio e dice no alle armi a Kiev

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni di Francesco Santoianni Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

  • 26 Ottobre 2026 10:48
Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina di Alessandro Bartoloni Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

  • 01 Novembre 2026 16:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it" di Geraldina Colotti Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

  • 29 Ottobre 2026 18:15
Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

  • 03 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
La vitalità delle piazze contro le politiche di morte di Giuseppe Giannini La vitalità delle piazze contro le politiche di morte

La vitalità delle piazze contro le politiche di morte

  • 02 Novembre 2026 11:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti