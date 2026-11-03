Al via in Cina il Forum sulla cooperazione mediatica della Belt and Road: pluralità dell’informazione e dialogo nei nuovi equilibri internazionali

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di Maylyn López | 3 novembre 2026





FUZHOU (CINA) – Ha preso il via oggi, 3 novembre, nella città di Fuzhou, capoluogo della provincia cinese del Fujian, il 2026 Media Cooperation Forum on Belt and Road, il Forum internazionale sulla cooperazione mediatica della Belt and Road, promosso dal People’s Daily (Quotidiano del Popolo).

All’evento partecipano direttori di testate giornalistiche, rappresentanti di agenzie di stampa, dirigenti di organizzazioni mediatiche e giornalisti provenienti da diversi Paesi, insieme a rappresentanti delle istituzioni, per confrontarsi sul ruolo dell’informazione nelle trasformazioni geopolitiche, economiche e tecnologiche contemporanee.

Il Forum, che prende il via oggi, 3 novembre, e proseguirà domani, 4 novembre, si svolge sotto il tema «Convergenza di visioni e aspirazioni: un decennio di cooperazione mediatica lungo la Belt and Road», ponendo al centro del confronto la responsabilità dei mezzi di comunicazione nel promuovere la conoscenza reciproca, il dialogo tra le culture e la cooperazione internazionale.

In uno scenario caratterizzato da tensioni geopolitiche, frammentazione e rapida evoluzione delle tecnologie digitali, l’informazione assume un ruolo sempre più strategico nella comprensione degli avvenimenti internazionali e nella rappresentazione delle differenti realtà nazionali.

La pluralità delle fonti, la qualità del giornalismo e la capacità di raccontare le trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali dei diversi Paesi diventano così elementi centrali della cooperazione internazionale.





La Belt and Road News Network: 327 organizzazioni mediatiche di 120 Paesi

Uno degli strumenti più significativi della cooperazione internazionale nel settore dell’informazione è la Belt and Road News Network (BRNN), istituita ufficialmente a Pechino il 23 aprile 2019, in seguito alla proposta avanzata dal presidente cinese Xi Jinping durante il primo Belt and Road Forum for International Cooperation del 2017.

Oggi la Belt and Road News Network riunisce 327 organizzazioni mediatiche di 120 Paesi, consolidando una rete internazionale di cooperazione giornalistica. Il suo Consiglio, composto da 41 membri e presieduto dal People’s Daily, coordina le principali attività della rete, promuovendo lo scambio di informazioni, la condivisione di contenuti, la formazione professionale e lo sviluppo di progetti editoriali comuni.

La BRNN si fonda sui principi del rispetto reciproco, della consultazione paritaria, dell’assistenza reciproca e della cooperazione, richiamando lo spirito della Via della Seta caratterizzato da pace, apertura, inclusione, apprendimento reciproco e benefici condivisi.

La piattaforma informativa della rete opera in dieci lingue, favorendo la circolazione di notizie e contenuti provenienti da differenti Paesi e regioni e creando opportunità di collaborazione tra redazioni e professionisti dell’informazione.

La crescita della BRNN evidenzia l’importanza attribuita alla cooperazione mediatica come componente delle relazioni internazionali e come strumento per rafforzare i collegamenti tra sistemi informativi, esperienze professionali e differenti prospettive culturali.





I temi al centro del confronto internazionale

Il 2026 Media Cooperation Forum on Belt and Road affronta tre questioni fondamentali per il futuro dell’informazione globale:

1. Il ruolo dei media in un contesto internazionale in rapida trasformazione: tra crisi geopolitiche, frammentazione e necessità di costruire narrazioni condivise.

2. Le opportunità e le sfide dell’intelligenza artificiale: dall’automazione delle redazioni al contrasto alla disinformazione, con attenzione alla tutela del diritto d’autore e alla responsabilità giornalistica.

3. La collaborazione regionale e la comunicazione globale: come costruire ponti informativi efficaci tra Asia, Europa, Africa e America Latina.

Tre dimensioni strettamente collegate che pongono al centro del dibattito la capacità dei mezzi d’informazione di accompagnare le trasformazioni contemporanee, rafforzare la cooperazione tra Paesi e contribuire a una maggiore comprensione della realtà internazionale.





Il ruolo dei media nei nuovi equilibri geopolitici

Durante la sessione inaugurale, gli interventi hanno richiamato l’importanza della cooperazione giornalistica nel rafforzare il dialogo internazionale, valorizzare le esperienze di sviluppo dei diversi Paesi e promuovere una comunicazione capace di superare i confini geografici e culturali.

Tra gli aspetti emersi, la necessità di sviluppare reportage professionali, accurati e capaci di raccontare le trasformazioni delle società, favorendo la conoscenza reciproca e la condivisione di esperienze.

In un contesto internazionale segnato da instabilità e cambiamenti negli equilibri geopolitici, il ruolo dell’informazione diventa sempre più rilevante.

I media contribuiscono a determinare il modo in cui gli avvenimenti internazionali vengono raccontati, interpretati e compresi dall’opinione pubblica. La selezione delle notizie, le fonti, il linguaggio e le prospettive attraverso cui vengono presentati i fatti incidono sulla costruzione delle rappresentazioni collettive della realtà.

La pluralità dell’informazione rappresenta, in questa prospettiva, una dimensione strategica delle relazioni internazionali.

Ampliare gli spazi di collaborazione tra organizzazioni mediatiche significa favorire la circolazione delle conoscenze, il confronto tra esperienze differenti e lo sviluppo di nuovi strumenti per comprendere le trasformazioni politiche, economiche e sociali.

Il confronto richiama inoltre il ruolo della comunicazione nel promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, attraverso la diffusione delle esperienze di sviluppo, la condivisione dei risultati e la valorizzazione delle iniziative di cooperazione internazionale.

In questa prospettiva si inserisce anche il concetto di comunità dal futuro condiviso per l’umanità, presente nella visione cinese delle relazioni internazionali, che attribuisce al dialogo, alla conoscenza reciproca e alla cooperazione un ruolo centrale nel rapporto tra i Paesi.





Intelligenza artificiale, diritto d’autore e informazione consapevole

Una delle riflessioni più significative del Forum riguarda l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla trasformazione del sistema dell’informazione.

Le nuove tecnologie digitali stanno modificando profondamente i processi di produzione, elaborazione, traduzione e distribuzione delle notizie, offrendo opportunità di cooperazione tra organizzazioni giornalistiche appartenenti a differenti realtà nazionali.

L’intelligenza artificiale può favorire la comunicazione multilingue, la condivisione dei contenuti, la produzione di programmi congiunti e lo sviluppo di nuovi strumenti a disposizione dei professionisti dell’informazione.

Il confronto internazionale apre una riflessione sulla necessità di orientare queste innovazioni verso la produzione di un’informazione consapevole, la tutela del diritto d’autore e la valorizzazione del lavoro umano nella comunicazione.

La trasformazione digitale coinvolge direttamente la responsabilità editoriale, la qualità dei contenuti, la protezione dei diritti degli autori e il contrasto alla disinformazione.

Assume quindi particolare importanza lo sviluppo di tecnologie orientate alle persone e al bene comune, capaci di rafforzare la professionalità giornalistica e creare nuove opportunità di collaborazione.

Il lavoro di comunicazione assume così il valore di un bene comune: uno strumento fondamentale per favorire la comprensione reciproca, il dialogo tra le culture e lo sviluppo condiviso tra i popoli.

In questa prospettiva, l’innovazione tecnologica si collega alla responsabilità umana e professionale di produrre informazioni affidabili e di contribuire a una conoscenza più ampia delle differenti realtà internazionali.





Cooperazione regionale e comunicazione globale: costruire nuovi ponti informativi

La collaborazione tra organizzazioni mediatiche rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare le relazioni tra differenti regioni del mondo.

Lo sviluppo di programmi editoriali condivisi, lo scambio di contenuti, la formazione professionale e l’utilizzo delle nuove tecnologie possono favorire la costruzione di ponti informativi tra Asia, Europa, Africa e America Latina.

Attraverso questi strumenti, la cooperazione giornalistica contribuisce a creare nuove opportunità di confronto, promuovere la conoscenza delle trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali e rafforzare le relazioni tra professionisti dell’informazione.

La Belt and Road Initiative, lanciata nel 2013, ha contribuito a sviluppare collegamenti infrastrutturali, commerciali e culturali tra numerosi Paesi. La cooperazione mediatica si inserisce in questo processo, promuovendo lo scambio di conoscenze e il dialogo tra società.

La scelta di Fuzhou, città della provincia del Fujian storicamente legata alle rotte della Via della Seta marittima, richiama questa continuità tra gli antichi scambi commerciali e le nuove forme di connessione economica, tecnologica e culturale.





La comunicazione come responsabilità condivisa

Il 2026 Media Cooperation Forum on Belt and Road pone al centro del dibattito internazionale il contributo che i media possono offrire alla costruzione di relazioni fondate sul rispetto, sulla conoscenza e sulla cooperazione.

In un mondo sempre più interconnesso, la responsabilità giornalistica assume una dimensione che attraversa i confini nazionali e coinvolge direttamente la qualità del dialogo internazionale.

La capacità di raccontare le trasformazioni delle società, condividere le esperienze di sviluppo e valorizzare differenti prospettive culturali costituisce una risorsa per promuovere una maggiore comprensione tra i Paesi.

Il futuro dell’informazione sarà sempre più legato all’evoluzione delle tecnologie, alla crescita delle reti internazionali e alle competenze dei professionisti chiamati a interpretare una realtà complessa e in continua trasformazione.

Il Forum sulla cooperazione mediatica della Belt and Road apre una riflessione sul valore della pluralità dell’informazione, sulla responsabilità dei mezzi di comunicazione e sulla necessità di orientare l’innovazione tecnologica verso la conoscenza e lo sviluppo condiviso.

In un’epoca in cui le trasformazioni geopolitiche e tecnologiche ridefiniscono la circolazione globale dell’informazione, la cooperazione tra i media può contribuire ad ampliare le prospettive, rafforzare la comprensione reciproca e costruire nuove opportunità di dialogo e sviluppo tra i popoli.

Maylyn López Docente universitaria. 20 anni di esperienza nell’ambito diplomatico e multilaterale. Specialista in Comunicazione Strategica e analisi critica del discorso. Giornalista, mediatrice internazionale. Certificazione in PNL e leadership. Fondatrice di LeaderSHE.



