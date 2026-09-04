Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Allarme gas in Europa: lo Stretto di Hormuz è bloccato e le scorte scendono al 65%

401
Allarme gas in Europa: lo Stretto di Hormuz è bloccato e le scorte scendono al 65%

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

L'Europa si avvia verso l'inverno con riserve di gas naturale pericolosamente basse. Secondo un report di Bloomberg del 3 settembre, la causa risiede negli elevati costi dell'energia — innescati dall'escalation del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran — e nella crescente concorrenza sul mercato globale per accaparrarsi le forniture. Gli ultimi dati della Commissione Europea indicano che gli stoccaggi dell'UE si attestano ad appena il 65%.

Per raggiungere la soglia minima di sicurezza del 75%, l'Europa dovrà acquistare 100 terawattora di gas entro la fine dell'anno: un'operazione da oltre 8 miliardi di dollari ai prezzi attuali, che rende il riempimento delle scorte economicamente insostenibile. Fino ad oggi, governi e utility hanno rinviato gli acquisti sperando in un calo dei listini o nell'arrivo di nuovi volumi sul mercato prima del freddo.

Da febbraio a oggi i prezzi del gas sono raddoppiati. Il blocco di fatto dello Stretto di Hormuz ha paralizzato le esportazioni del Qatar, tra i maggiori fornitori al mondo. Una situazione che si innesta sulle fragilità strutturali emerse dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, quando l'UE ha scelto di ridurre la dipendenza dai gasdotti di Mosca, rotta definitivamente compromessa dal sabotaggio del Nord Stream 2 nel settembre dello stesso anno.

A trarre massimo beneficio da questa combinazione di fattori sono stati i produttori statunitensi, diventati i primi esportatori mondiali di gas naturale. Gli USA hanno colmato il vuoto lasciato da Russia e Qatar inviando GNL (gas naturale liquefatto) via nave verso Europa e Asia, seppur a costi decisamente più elevati.

Sebbene l'UE e le sue principali economie, come la Germania, non rischino razionamenti immediati grazie alla capacità economica di assorbire i rincari, l'impatto sul mercato globale rischia di essere devastante. La corsa europea all'acquisto di carichi di GNL a prezzi record minaccia di scatenare blackout e carenze nei Paesi più vulnerabili, come Bangladesh e Pakistan, già messi in ginocchio dalla crisi energetica del 2022.

Come evidenziato da Go Katayama, analista di Kpler, il rischio reale è quello di una spietata "lotta globale per il carburante", esacerbata da un eventuale inverno rigido. Per l'Europa, invece, la fattura energetica si tradurrà in un nuovo picco inflazionistico, alimentando lo spettro della stagflazione e accelerando il processo di deindustrializzazione del Continente.

_______________________________________

VAI ALLA PROMO: https://www.ladedizioni.it/prodotto/gaza-noi-non-dimentichiamo-offerta-lampo/

GAZA. SAREMO LA VOSTRA MEMORIA STORICA

Ci sono storie che non possono essere archiviate. Ci sono testimonianze che chiedono di essere ascoltate. E ci sono parole che, davanti alla tragedia di Gaza, rifiutano il silenzio. LAD Edizioni propone un pacchetto speciale con tre libri dedicati a Gaza, tre prospettive diverse ma unite dalla necessità di diffondere il più grande crimine della nostra epoca.

 

???? L’inferno del genocidio a Gaza di Wasim Said — 14€ Una testimonianza che non cerca compassione, ma responsabilità.

???? Nel dolore di Gaza di Yousri Alghoul — 12€ La voce di chi vive e racconta il dolore di Gaza dall’interno.

???? Gaza muore mentre il mondo tace — Quaderno 02 de L’Antidiplomatico — 8,90€ Un dossier per comprendere ciò che accade mentre il mondo guarda.

OFFERTA LAMPO — PRIMI 20 Tutti e tre i libri a soli 30€ invece di 34,90€.

Perché dimenticare significa lasciare che i fautori del silenzio vincano Gaza. Noi non dimentichiamo.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Il voto è sovrano? In Germania, a quanto pare, non sempre

Il voto è sovrano? In Germania, a quanto pare, non sempre

03 Settembre 2026 17:24
Accordo Usa-Venezuela, Varela (PSUV): "Firmato sotto coercizione". Marandi: "Caracas è un ostaggio"

Accordo Usa-Venezuela, Varela (PSUV): "Firmato sotto coercizione". Marandi: "Caracas è un ostaggio"

03 Settembre 2026 16:04
"Ddl Antisemitismo trasforma la Shoah in bavaglio politico": associazioni a Montecitorio il 9 settembre

"Ddl Antisemitismo trasforma la Shoah in bavaglio politico": associazioni a Montecitorio il 9 settembre

03 Settembre 2026 14:09
Nel grande circo del riarmo europeo si dimette il ministro della difesa estone

Nel grande circo del riarmo europeo si dimette il ministro della difesa estone

03 Settembre 2026 12:00
Nicolas Maupas, il co-conduttore del Festival di Venezia che nessuno ha informato del genocidio a Gaza

Nicolas Maupas, il co-conduttore del Festival di Venezia che nessuno ha informato del genocidio a Gaza

03 Settembre 2026 12:00
Deportazione dei palestinesi da Gaza: Katz chiama in causa Trump

Deportazione dei palestinesi da Gaza: Katz chiama in causa Trump

03 Settembre 2026 09:00
Raid USA in Iran, 18 morti e oltre 100 feriti. Trump crolla nei sondaggi

Raid USA in Iran, 18 morti e oltre 100 feriti. Trump crolla nei sondaggi

03 Settembre 2026 09:00
Il commercio tra la Cina e l'ASEAN raggiunge un record storico con una forte crescita nel 2026

Il commercio tra la Cina e l'ASEAN raggiunge un record storico con una forte crescita nel 2026

02 Settembre 2026 18:06

Lavrov svela i retroscena delle visite del capo della CIA e dell'inviato del Vaticano a Mosca

23788
RUSSIA

“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

20040
EUROPA

Armiamoci e partite: i deliri dei "quattro nani" che vogliono la terza guerra mondiale

18878
EUROPA

Mladic. E se la versione della NATO non fosse quella vera?

18667
RUSSIA

Il "vaso di Pandora" dell'occidente e le lacrime guerrafondaie del PD

10342

Progressismo reazionario (di Vincenzo Costa)

10290
ASIA

L'Ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei si rivolge al popolo iraniano

7511
RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

7386
RUSSIA

Peskov: "Merz vuole conquistare punti in Germania, ma sta incontrando delle difficoltà"

RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

ASIA

NYT: l'Iran ha paralizzato la catena di approvvigionamento della Marina Usa in Medio Oriente

EUROPA

"Droni fantasma e isteria anti-russa" spingono il maxipiano di riarmo dell'UE

RUSSIA

"Non si negozia con i terroristi": Putin dal vertice SCO avverte l'Ucraina e l'Occidente

RUSSIA

Lavrov: "L'UE crea il mito del nemico russo per evitare il crollo dei propri governi"

ASIA

Iran, Rezaei avverte Washington: «La nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta»

AMERICA LATINA

Dalla sovranità al “controllo maggioritario”: cosa c’è dietro il nuovo accordo USA-Venezuela

Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale di Giulia Bertotto Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

  • 03 Settembre 2026 14:04
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
L'israelizzazione dell'UE | Alberto Negri (VIDEO) di Loretta Napoleoni L'israelizzazione dell'UE | Alberto Negri (VIDEO)

L'israelizzazione dell'UE | Alberto Negri (VIDEO)

  • 03 Settembre 2026 20:00
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina di Fabrizio Verde La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

  • 01 Settembre 2026 15:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
Venezuela: un punto provvisorio di Geraldina Colotti Venezuela: un punto provvisorio

Venezuela: un punto provvisorio

  • 03 Settembre 2026 10:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Il caso Ranucci e la questione woke di Giuseppe Giannini Il caso Ranucci e la questione woke

Il caso Ranucci e la questione woke

  • 02 Settembre 2026 08:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti