"Amici incrollabili contro le tempeste globali": la mossa di Xi Jinping e Lukashenko a Pechino

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Il legame tra Pechino e Minsk è più solido che mai. Stamattina, presso la residenza di Stato di Diaoyutai a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha accolto il leader bielorusso Alexander Lukashenko, definendo il legame tra i due Paesi come un "rapporto storico, al culmine del suo massimo splendore".

"Cina e Bielorussia sono amiche incrollabili", ha dichiarato Xi Jinping. "Le nostre relazioni hanno superato ogni tempesta internazionale, uscendone paradossalmente rafforzate".

Un entusiasmo pienamente condiviso da Lukashenko, atterrato domenica nella capitale cinese per la sua diciassettesima visita ufficiale nel Paese, dove è stato accolto con il picchetto d'onore e il tappeto rosso dal Ministro dell'Istruzione Huai Jinpeng. Il leader bielorusso ha rilanciato l'importanza dei continui scambi strategici sull'agenda globale, ponendo l'accento sulla forte sinergia economica. Il biennio 2026-2027 è stato infatti proclamato l'anno della cooperazione industriale bilaterale.

"La Bielorussia adotta le tecnologie cinesi in ogni settore dello sviluppo economico e siamo pienamente soddisfatti della loro qualità", ha sottolineato Lukashenko, ringraziando Pechino per il supporto.

A testimonianza di un'intesa che va ben oltre i rigidi canoni della diplomazia, i due leader hanno deciso di prolungare i colloqui blindati spostandosi a un pranzo informale "in famiglia". La Cina rappresenta solo la prima tappa di un lungo tour che vedrà Lukashenko impegnato in diversi Paesi dell'Asia orientale e sud-orientale.

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