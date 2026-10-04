“Ammirazione reciproca”: Burkina Faso e Corea del Nord rafforzano la cooperazione bilaterale

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Il Burkina Faso e la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) hanno espresso l'intenzione di espandere la cooperazione bilaterale e di rilanciare le relazioni tra i due Paesi. Tale impegno è stato manifestato durante un incontro tra il Ministro degli Affari Esteri del Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré, e il Vice Ministro degli Affari Esteri della RPDC, Kim Son Gyong, svoltosi a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

Nel corso dell'incontro, il vice ministro nordcoreano ha dichiarato che le autorità della RPDC seguono con attenzione gli sviluppi in Burkina Faso e ha espresso apprezzamento per le riforme attuate dal presidente del Paese, Ibrahim Traoré, secondo quanto riportato dai media locali.

Il governo di Traoré sta promuovendo misure volte ad ampliare il controllo nazionale sulle risorse naturali e a favorire l’industrializzazione del Paese. Tra le iniziative figura l’inaugurazione della prima raffineria d’oro del Burkina Faso, a Ouagadougou, che fa parte di una strategia improntata alla sovranità volta a lavorare localmente le risorse minerarie e a mantenere nel Paese una quota maggiore della catena del valore dell’attività estrattiva.

Da parte sua, il ministro burkinabé «ha affermato che tale ammirazione è reciproca, poiché il presidente del Burkina Faso nutre grande rispetto per il presidente Kim Jong-un, impegnato in una battaglia di liberazione di fronte alle avversità, proprio come il Burkina Faso», ha sottolineato il quotidiano Info Mobile du Zandoma.

I legami tra il Burkina Faso e la Repubblica Popolare Democratica di Corea risalgono al periodo della Rivoluzione dell’agosto 1983, guidata da Thomas Sankara, quando Pyongyang divenne un partner privilegiato del Paese africano. In quel periodo, i due Paesi ampliarono la cooperazione in settori quali la difesa, l’agricoltura e l’assistenza tecnica, nel quadro della politica di sovranità e non allineamento promossa da Sankara.

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