Andrea Zhok - Caso Hannoun. E gli aiuti militari al terrorismo di Israele?

di Andrea Zhok*

A quanto pare alcune associazioni italiane hanno raccolto nel corso di 20 anni fino a 7 milioni di euro per sostenere Hamas.

Orsù indigniamoci tutti in coro.

Non si fa!

Non si fa perché Hamas è un gruppo armato che ha commesso atti terroristici.

Nel frattempo, solo dal 7 ottobre 2023 ad oggi gli Stati Uniti hanno trasferito 21 miliardi di dollari in aiuti militari ad Israele, che li ha usati per bombardare 7 paesi, aggredirli unilateralmente, commettere omicidi mirati di militari e civili, uccidere al minimo 65.000 palestinesi (di cui 18.400 bambini).

Questo naturalmente non è terrorismo, è legittima difesa. Se un bambino ti guarda storto una sventagliata di Uzi è il minimo.

In sostanza, se ho capito bene, 7 milioni in 20 anni per un gruppo armato a sostegno dei palestinesi è uno scandalo immorale, mentre 21 miliardi di armi in 2 anni per uno stato che ha ripetutamente agito in forme terroristiche è un lodevole dettaglio.

Non bisogna armare Hamas, i palestinesi devono solo porgere l'altra guancia - quando hanno la fortuna di averne ancora una - mentre i soldi si potevano raccogliere legittimamente solo per l'acquisto dei sacchi per le salme.



E' davvero scandaloso che questa gente non si lasci ammazzare e imbustare in silenzio.



......

......

Ma voi, sepolcri imbiancati del giornalismo e della politica, riuscite ancora a vergognarvi, o dovete pagare qualcuno per farlo al vostro posto?

*Post Facebook del 28 dicembre 2025

Andrea Zhok Professore di Filosofia Morale all'Università di Milano