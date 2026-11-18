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In attesa dell’incontro trilaterale in programma domani con Xi Jinping e Donald Trump dove saranno discussi temi di grande importanza per la stabilità del mondo intero, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il suo omologo cinese.

La cooperazione tra Russia e Cina segue una “traiettoria ascendente”: ha dichiarato Putin nel corso di un colloquio con XI a margine del vertice dell'APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico) a Shenzhen, secondo quanto riporta RT.

Putin ha affermato che la cooperazione tra Mosca e Pechino continua a espandersi e che i due Paesi lavorano in stretta sintonia sulla scena internazionale.

“Il coordinamento in politica estera tra Russia e Cina procede in modo costante e positivo”, ha dichiarato.

“Nell'attuale, complessa situazione geopolitica, perseguiamo approcci costruttivi volti a delineare un ordine mondiale multipolare più equo”, ha aggiunto il leader russo.

Putin ha inoltre sottolineato che Mosca e Pechino condividono l'obiettivo comune di garantire pace e prosperità nella regione Asia-Pacifico.

«La nostra cooperazione è effettivamente in una fase di crescita», ha affermato, riferendosi allo sviluppo dei legami bilaterali nell'ambito del Trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione, firmato 25 anni fa.

«Lavoreremo, come ama dire lei, fianco a fianco, a beneficio dei popoli della Russia e della Repubblica Popolare Cinese», ha dichiarato Putin rivolgendosi a Xi.

Il presidente russo ha anche messo in risalto il crescente partenariato economico tra i due Paesi, precisando che l'interscambio commerciale bilaterale supera i 200 miliardi di dollari l'anno da diversi anni consecutivi e che si prevede un'ulteriore crescita nel 2026.

Ha espresso apprezzamento per l'espansione della cooperazione nei settori della scienza, dell'innovazione, dei trasporti e dell'istruzione, nonché per l'introduzione di un regime di viaggio senza visto, che, a suo dire, ha già fatto registrare un incremento del 43% nei flussi turistici.

Nel capo dell’educazione, come evidenzia TASS, Putin ha evidenziato che in Cina sono attive ben 45 università congiunte russo-cinesi.

"A ottobre, a San Pietroburgo, è stato firmato un accordo per l'istituzione di un ulteriore ateneo congiunto, l'Università russo-cinese per le risorse minerarie, in seguito a colloqui tra i primi ministri dei due Paesi".

"L'Università mineraria di San Pietroburgo rappresenterà la Russia in questo progetto. Vorrei assicurarvi - e questo è un dato di fatto - che l'Università mineraria di San Pietroburgo è uno dei migliori atenei del suo genere al mondo; non è un'esagerazione".

Putin ha inoltre accolto con favore la scelta di Shenzhen come sede dell'incontro dell'APEC, descrivendo la città – caratterizzata da un rapido sviluppo – come un simbolo della prosperità cinese e un esempio da seguire.

Xi ha auspicato un ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale e la promozione di un ordine mondiale multipolare. Ha aggiunto che le relazioni tra Mosca e Pechino rimangono solide, nonostante i mutamenti nel contesto internazionale.

Intervenendo in precedenza al vertice economico dell'APEC, Putin ha sottolineato l'importanza del dialogo tra le grandi potenze, in un contesto caratterizzato da una crescente frammentazione economica e da rischi di natura politico-militare. Ha inoltre affermato di attendersi "benefici significativi" dal prossimo incontro trilaterale con Xi e Trump.

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