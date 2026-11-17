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La Cina e il Messico devono promuovere il consolidamento del Sud del mondo, il presidente del gigante asiatico, Xi Jinping, durante il suo incontro con la presidente messicana, Claudia Sheinbaum, nell’ambito del vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC, dall’acronimo inglese), che si sta svolgendo in Cina, nella città di Shenzhen.

Nell’attuale situazione internazionale complessa e mutevole, portare le relazioni tra Cina e Messico a un livello più elevato, in un ambito più ampio e con maggiore profondità riveste grande importanza per concretizzare le strategie di sviluppo di ciascun Paese e promuovere il rafforzamento congiunto del Sud del mondo, ha affermato il leader cinese, secondo quanto riportato da Xinhua.

In questo contesto, ha sottolineato che le nazioni sono separate dall’Oceano Pacifico ma intrattengono ottimi rapporti e sono grandi nazioni del Sud del mondo, che si trovano in una fase cruciale di sviluppo e rinascita.

Pechino ha sempre considerato le relazioni con il Messico in una prospettiva a lungo termine ed è disposta a collaborare con la parte messicana per guidare lo sviluppo di alta qualità dei legami bilaterali, oltre a promuovere congiuntamente la costruzione di un’Asia-Pacifico prospera, stabile, aperta, integrata, inclusiva e solidale, nonché di un sistema di governance globale più giusto e ragionevole, per contribuire alla pace mondiale e allo sviluppo comune, ha sottolineato Xi.

Inoltre, il leader cinese ha proposto quattro assi chiave per rafforzare i legami bilaterali: approfondire la fiducia politica reciproca in vista del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche previsto per il prossimo anno; promuovere la cooperazione strategica in materia di infrastrutture, tecnologia ed energie pulite; coordinare gli sforzi in sedi come l’ONU a difesa delle norme internazionali; e rafforzare la cooperazione con l’America Latina attraverso progetti di sviluppo condiviso.

Da parte sua, Sheinbaum ha affermato che l’amicizia tra Messico e Cina poggia su basi solide, che le concezioni di sviluppo dei due paesi sono affini e che la cooperazione in tutti i settori ha dato risultati abbondanti.

Il Messico sostiene fermamente il principio di “una sola Cina” e attribuisce grande importanza alle relazioni con Pechino, ha sottolineato la leader.

Inoltre, nell’ambito del processo di promozione del «Piano Messico» - una strategia volta a rafforzare la produzione nazionale, attrarre investimenti e sviluppare settori strategici -, il Messico è disposto a rafforzare con la parte cinese la cooperazione in materia di commercio, investimenti, scienza e tecnologia, industria manifatturiera, intelligenza artificiale, agricoltura e risorse idriche, oltre a promuovere gli scambi nei settori della sanità, dell’istruzione, della cultura e del turismo, al fine di portare le relazioni bilaterali a un nuovo livello, ha spiegato.

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