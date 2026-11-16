Arabia Saudita in difficoltà: gli Houthi blindano una rotta chiave nel Mar Rosso

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Le truppe leali all'esecutivo yemenita, appoggiate da Riad, hanno comunicato domenica il ripiegamento dalle zone vicine allo stretto di Bab el-Mandeb, snodo navale cruciale impiegato dai sauditi per le forniture di greggio dirette verso i mercati asiatici. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, questa mossa segna una frenata per l'offensiva lealista avviata sei settimane fa con l'obiettivo di riprendere il litorale all'ingresso del Mar Rosso, finito in mano ai miliziani Houthi lo scorso settembre.

Frenata per la coalizione a guida saudita Di fronte a questo sviluppo, gli alleati dell'Arabia Saudita stanno riposizionando le proprie unità per proteggere Aden, divenuta sede istituzionale dal 2015 in seguito alla caduta della capitale Sana'a. Le Forze Armate del Sud, principale componente militare schierata con il governo, hanno reso noto attraverso una nota ufficiale che la decisione mira a tutelare la sicurezza di Aden e delle province vicine, consolidando al contempo le postazioni difensive per fronteggiare i pericoli attuali. In quest'ottica, i reparti lasceranno lo scalo di Dhubab e altre postazioni nei pressi di Bab el-Mandeb, nella parte occidentale della provincia di Taiz, nel tentativo di spezzare l'accerchiamento imposto dagli Houthi attorno a Taiz, terzo centro urbano dello Yemen.

L'avanzata degli Houthi

Già a settembre i ribelli avevano guadagnato ampie porzioni di territorio a scapito dell'esercito regolare, assumendo il controllo della fascia costiera occidentale e dello stretto che mette in comunicazione il Mar Rosso con il Golfo di Aden e il Mar Arabico. Sebbene l'operazione sostenuta da Riad il mese scorso avesse consentito di recuperare alcune aree limitrofe allo stretto, in particolare attorno a Dhubab, l'azione non è bastata a respingere del tutto gli insorti né a riconquistare lo strategico porto di Al Mokha. Dal canto loro, gli Houthi hanno replicato all'offensiva aumentando i raid con missili e velivoli senza pilota contro gli impianti petroliferi e gli aeroporti in territorio saudita.

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