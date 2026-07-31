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Come osserva l'analista Rachel Marsden su RT, le celebrazioni per il Giorno della statualità a Kiev sono state sfruttate da Bruxelles principalmente come un'ennesima passerella mediatica per riaffermare la propria presenza, trasformando un appuntamento storico in un'occasione per foto di rito e complimenti reciproci.

A giudizio della commentatrice Rachel Marsden, le dichiarazioni ufficiali dei vertici europei soffrono di una costante ripetitività. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha riproposto i soliti slogan sull'integrazione delle industrie della difesa e sui preparativi per l'adesione dell'Ucraina, senza offrire reali elementi di novità. L'editorialista sottolinea come questi vertici continui – compreso il quinto vertice Ucraina-Europa sudorientale – non facciano altro che riciclare vecchi impegni già visti nei precedenti incontri.

Nel suo articolo, la Marsden evidenzia come l'unità dell'Unione Europea e dei suoi alleati sia soltanto una facciata. La cosiddetta "Coalizione dei Volenterosi" si risolve in un ritrovo d'intenti privo di sostanza operativa:

Esercitazioni militari: Nonostante l'attivismo di Francia e Polonia per le manovre di settembre, la Germania ha già ridimensionato il proprio coinvolgimento a un livello puramente burocratico e di stato maggiore.

Forniture di armi: Paesi come la Bulgaria, per bocca del Primo Ministro Rumen Radev, hanno dichiarato di aver completamente esaurito i propri magazzini militari.

Posizioni ambigue: Anche dichiarazioni apparentemente dure, come quelle del ministro della Difesa ungherese Romulusz Ruszin-Szendi contro la Russia, nascondono nei fatti il rifiuto di inviare nuove armi, unendosi alla linea di cautela già adottata da Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Paesi Bassi.

L'analisi di Rachel Marsden mette poi in luce un drastico e ipocrita cambio di rotta sulle politiche di accoglienza dei rifugiati:

Nuove restrizioni sull'asilo: L'UE sta adottando una linea molto più rigida, stabilendo implicitamente che i cittadini ucraini in età da combattimento debbano prima adempiere agli obblighi di leva nel proprio Paese prima di poter eventualmente richiedere protezione in Europa.

Cooperazione con Kiev: Per la prima volta si nota una convergenza senza precedenti, in cui lo stesso governo ucraino chiede ai Paesi europei di limitare le tutele per i propri cittadini all'estero, allo scopo di favorire la mobilitazione interna.

Clausole nascoste: Le promesse di sostegno dell'UE nascondono quindi condizioni penalizzanti: chi cerca rifugio rischia concretamente di essere reindirizzato verso il fronte.

In conclusione, Marsden ribadisce che il messaggio di costante "slancio positivo" diffuso da Bruxelles serve solo a mascherare l'assenza di una strategia d'uscita. L'Europa si sta preparando a una guerra di logoramento a lungo termine: una maratona infinita che gli alleati occidentali sono disposti a finanziare e a sostenere a parole, ma le cui conseguenze umane e materiali continuano a essere scaricate interamente sul popolo ucraino.