Tucker Carlson è oggi uno dei giornalisti più noti negli Stati Uniti. Da quando ha deciso di lasciare Fox News per intraprendere un percorso individuale di informazione è divenuto negli Usa il volto più noto di coloro che cercano una via alternativa all'imposizione con la forza e le barbarie dell'impero. Quando Trump ha rinnegato tutte le promesse di campagna elettorale non ha tardato, con coraggio, a denunciarlo ogni giorno.



Intervenendo in una recente intervista a Cenk Uygur per il canale TYT ha rilasciato una dichiarazione molto importante che vi offre ulteriore prova di chi ha sostenuto i terroristi che hanno distrutto la Siria e portato l'attuale leader di Al Qaeda in Siria al potere. Carlson spiega nell'intervista come avesse uno scoop che è stato censurato dal canale per cui lavorava. Il suo servizio dimostrava come la CIA, per conto di Israele, avrebbe trasferito le armi di Gheddafi da Bengasi ad Al-Qaeda in Siria.







«La missione principale della Fox News, in misura maggiore di quanto io avessi capito, era quella di imporre ai repubblicani la politica estera dei neoconservatori», chiosa Carlson.



Tutti i castelli di carte di menzogne che vi hanno costruito per distruggere paesi sovrani - dalla Libia alla Siria - vede nei conglomerati mediatici i principali responsabili ed è così che vi hanno fatto credere che gli Stati Uniti e l'Unione Europea combattevano i terroristi e invece li hanno sostenuti, armati e portati al potere.