Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Arrestati i neonazisti di Nucleo Nacional: addestrati dall’Azov in vista di una «insurrezione» in Spagna

735
Arrestati i neonazisti di Nucleo Nacional: addestrati dall’Azov in vista di una «insurrezione» in Spagna

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Álvaro Muñoz - El Norte De Castilla

È un altro membro della delegazione vallisoletana [provincia di Valladolid] del gruppo neonazista Núcleo Nacional, anche se non figura tra i 16 arrestati nell’operazione condotta dalla Policía Nacional lo scorso 6 novembre. R. C. A., componente attivo dell’organizzazione, quest’estate si è recato in Ucraina insieme ad altri quattro uomini. Il viaggio, avvenuto in agosto, aveva come obiettivo principale stabilire contatti con unità militari ucraine e ricevere un addestramento tattico per l’impiego di armi da guerra.

Il viaggio è iniziato il 22 agosto. Un gruppo di cinque persone legate all’organizzazione è partito dalla Spagna. Tutto era stato pianificato, stando a quanto emerge dagli atti di polizia. Per raggiungere la destinazione, gli indagati avevano organizzato un itinerario indiretto, allo scopo di non destare sospetti. Uno dei dirigenti della cerchia ristretta di Núcleo Nacional si è inizialmente imbarcato su un volo diretto a Monaco di Baviera (Germania). Da lì, il gruppo ha proseguito in aereo verso la Polonia, raggiungendo la città di Cracovia. Qui ha preso un treno che ha attraversato il confine fino a Leopoli (Lviv, Ucraina). Infine, da Leopoli ha percorso in auto un tragitto di circa otto ore per arrivare nella città di Kharkiv.

Una volta in Ucraina, i membri di Núcleo Nacional si sono aggregati temporaneamente alla 12ª Brigata delle Forze speciali AZOV (ex Reggimento Azov). Questa unità militare della Guardia nazionale ucraina, nota per le sue origini legate all’estrema destra, ha svolto il ruolo di istruttrice per gli spagnoli.

Foto pubblica dei membri di NN (aggiunta da Voxkomm)

Notizia correlata

La polizia ha individuato la presenza del gruppo attraverso attività di pattugliamento informatico. Il 31 agosto, l’account Instagram @nucleonacionaleur (utilizzato da Núcleo Nacional Europa) ha pubblicato una fotografia nella quale si riconoscevano chiaramente i cinque spagnoli in posa in Ucraina. Uno di loro indossava una felpa con la scritta «Storm Front», nome di un forum online di carattere neonazista e suprematista bianco.

Gli indagati avevano organizzato un itinerario indiretto per non destare sospetti

In un video di 42 secondi pubblicato dall’account @costadelterror_, si vedono due uomini equipaggiati con giubbotti antiproiettile e materiale militare mentre sparano con un fucile d’assalto AK-47. Uno dei due è stato identificato, senza che il volto fosse oscurato, come uno dei componenti che aveva viaggiato con il residente di Valladolid. In un altro post, pubblicato il 1° settembre 2026 sull’account @basquewolff, compariva un residente a Burgos con indosso un giubbotto balistico dotato di una toppa con la bandiera nazista, intento a esercitarsi al tiro con un fucile d’assalto automatico.

Le comunicazioni telefoniche intercettate dalla Policía Nacional hanno rivelato la tensione e le condizioni in cui si è svolto il viaggio. Il 27 agosto 2026, uno dei viaggiatori ha telefonato alla moglie raccontandole che alloggiavano in un appartamento in città e non in un campo militare. In quel momento si trovavano a soli 20 chilometri dal confine con la Russia. La persona ha descritto il paese come «mezzo distrutto» dalla guerra, pieno di militari, e ha raccontato che erano stati persino sorpresi da un allarme bomba mentre facevano acquisti.

Alberto Gonzalo de Juan “Pugilato”, membro di NN arrestato (aggiunta da Voxkomm)

Allarmi aerei

Il giorno successivo, 28 agosto, durante una nuova telefonata si sono sentite in sottofondo le sirene antiaeree che segnalavano un bombardamento a Kharkiv. L’uomo ha riferito alla compagna che il gruppo prevedeva di tenere una riunione il giorno seguente e, successivamente, di prendere un treno notturno per Kiev.

Per gli investigatori della Brigata d’informazione, questo viaggio non è stato una semplice visita di cortesia ideologica. La polizia sostiene che i vertici di Núcleo Nacional intendessero acquisire conoscenze tattiche, imparare a maneggiare armi da guerra e apprendere protocolli di sicurezza militare, per poi trasmettere tali competenze ai propri militanti in Spagna.

Questa ipotesi è coerente con altre conversazioni intercettate all’interno dell’organizzazione, nelle quali alcuni membri di spicco affermano che «senza formazione non funzionerà alcuna insurrezione», e con il ritrovamento di licenze per armi sportive intestate a diversi dirigenti che, secondo la polizia, si limitavano ad addestrarsi al loro utilizzo in vista di un futuro movimento armato.

Aggiunta di Voxkomm: Il 13 novembre l’ambasciata ucraina in Spagna pubblica una dichiarazione in cui viene - spudoratamente - negato il coinvolgimento dell’Azov nell’addestramento dei neonazisti spagnoli.

A seguire il loro comunicato:

Alla luce delle informazioni pubblicate su vari media spagnoli riguardanti il presunto addestramento militare di membri dell'organizzazione neonazista Nucleo Nazionale in Ucraina, l'Ambasciata d'Ucraina in Spagna nega ufficialmente la partecipazione della 12ª Brigata Forze Speciali "Azov" della Guardia Nazionale Ucraina nell'addestramento di queste persone.

I membri di questa organizzazione menzionati nelle pubblicazioni non hanno ricevuto alcun tipo di istruzione o addestramento militare in questa brigata, né prestano servizio in questa unità.

La diffusione di queste affermazioni infondate scredita la 12ª Brigata Forze Speciali "Azov" della Guardia Nazionale dell'Ucraina, i cui militari hanno dimostrato eccezionale coraggio e resilienza durante la difesa di Mariupol e continuano a svolgere missioni di combattimento nella regione di Donetsk, difendendo l'Ucraina e tutta l'Europa dall'aggressione russa.

L'Ambasciata esorta i media a rispettare i principi di obiettività e rigore giornalistico, a tenere conto dei fatti verificati e ad astenersi dalla diffusione di accuse non corroborate contro l'esercito ucraino.

(Tradotto da Voxkomm)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Due leader e un'anatra zoppa

Due leader e un'anatra zoppa

16 Novembre 2026 09:00
Iran: piano in tre fasi per rispondere alle tensioni con gli USA

Iran: piano in tre fasi per rispondere alle tensioni con gli USA

16 Novembre 2026 08:00
Il sacerdote di Betlemme e la porta chiusa di Washington

Il sacerdote di Betlemme e la porta chiusa di Washington

16 Novembre 2026 08:00
"Gaza vuole vivere". Raccolta fondi per Gazzella onlus

"Gaza vuole vivere". Raccolta fondi per Gazzella onlus

16 Novembre 2026 08:00
Elezioni USA, Pino Arlacchi: "Portare gli Stati Uniti a esempio è da squilibrati"

Elezioni USA, Pino Arlacchi: "Portare gli Stati Uniti a esempio è da squilibrati"

16 Novembre 2026 07:00
"Misoginistan" e la pace secondo Ursula: l'ingegnerizzazione dell'assurdo

"Misoginistan" e la pace secondo Ursula: l'ingegnerizzazione dell'assurdo

16 Novembre 2026 06:00
"Non piangiamo per i dazi USA": la linea di Lula al vertice ASEAN

"Non piangiamo per i dazi USA": la linea di Lula al vertice ASEAN

15 Novembre 2026 18:05
Putin, Xi e Trump: cosa aspettarsi dallo storico incontro in Cina?

Putin, Xi e Trump: cosa aspettarsi dallo storico incontro in Cina?

15 Novembre 2026 16:07

Perché BlackRock, Vanguard e State Street hanno deciso di far crollare Nvidia

19644
EUROPA

Le 5 domande che nessuno rivolge al ministro Crosetto (di Alessandro Orsini)

14092
EUROPA

La verità sulle "mail bomba" alle scuole e la figuraccia del governo

14033
AMERICA LATINA

Ritrovata una camera blindata con tecnologia israeliana nella villa di Santiago Peña (VIDEO)

11143
EUROPA

I cyberpirla (di Marco Travaglio)

9774
NORD-AMERICA

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

9570
EUROPA

"Trame del tempo". L'ultima (ridicola) distrazione di massa del governo Meloni

9398
EUROPA

Ucraina, cosa vuole davvero Bruxelles

7845
ASIA

SWISSAID: Gli Emirati hanno riciclato oltre 650 tonnellate d'oro saccheggiato nelle zone di guerra

ASIA

Iran: Non possono imporci una guerra e aspettarsi che il mondo "non ne paghi il prezzo"

ASIA

Arabia Saudita in difficoltà: gli Houthi blindano una rotta chiave nel Mar Rosso

NORD-AMERICA

Trump nel mirino dell'Iran? L'allarme del Mossad alla CIA

EUROPA

Ungheria, il denaro sepolto dell'era Orbán porta fino a Kast in Cile

NORD-AMERICA

«Testardo» e «ingrato»: così Biden descrive Zelensky nel suo nuovo libro

EUROPA

La Bulgaria stoppa fornitura armi all'Ucraina

NORD-AMERICA

USA, il caso Nvidia diventa un nuovo fronte della guerra tecnologica contro la Cina

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza

Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza

  • 11 Novembre 2026 15:00
Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime" di Loretta Napoleoni Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

  • 09 Novembre 2026 22:00
Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari di Fabrizio Verde Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
La nostra rivoluzione contro la Guerra di Michelangelo Severgnini La nostra rivoluzione contro la Guerra

La nostra rivoluzione contro la Guerra

  • 11 Novembre 2026 10:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina e Asia-Pacifico: innovazione, mercati e nuove opportunità per l’Italia   Una finestra aperta Cina e Asia-Pacifico: innovazione, mercati e nuove opportunità per l’Italia

Cina e Asia-Pacifico: innovazione, mercati e nuove opportunità per l’Italia

  • 13 Novembre 2026 11:00
China International Import Expo (CIIE) a Shanghai: record di aziende per la nona edizione China International Import Expo (CIIE) a Shanghai: record di aziende per la nona edizione

China International Import Expo (CIIE) a Shanghai: record di aziende per la nona edizione

  • 10 Novembre 2026 08:30
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
L'illusione del voto nel regime neocapitalista di Francesco Erspamer  L'illusione del voto nel regime neocapitalista

L'illusione del voto nel regime neocapitalista

  • 10 Novembre 2026 23:00
Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale di Paolo Desogus Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale

Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale

  • 10 Novembre 2026 23:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dalla profezia all'apparato: la rotta di Leone XIV per l'America latina di Geraldina Colotti Dalla profezia all'apparato: la rotta di Leone XIV per l'America latina

Dalla profezia all'apparato: la rotta di Leone XIV per l'America latina

  • 15 Novembre 2026 17:23
Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

  • 10 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Sondrio, Valtellina Wine Trail. Garibaldi tra salami e bottiglie di vino di Alessandro Mariani Sondrio, Valtellina Wine Trail. Garibaldi tra salami e bottiglie di vino

Sondrio, Valtellina Wine Trail. Garibaldi tra salami e bottiglie di vino

  • 16 Novembre 2026 08:00
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
La paura fa 90: così la gestione delle emergenze sta riscrivendo il consenso in Occidente di Giuseppe Giannini La paura fa 90: così la gestione delle emergenze sta riscrivendo il consenso in Occidente

La paura fa 90: così la gestione delle emergenze sta riscrivendo il consenso in Occidente

  • 13 Novembre 2026 07:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
60 miliardi buttati (o peggio) di Giorgio Cremaschi 60 miliardi buttati (o peggio)

60 miliardi buttati (o peggio)

  • 16 Novembre 2026 07:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti