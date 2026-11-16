Arrestati i neonazisti di Nucleo Nacional: addestrati dall’Azov in vista di una «insurrezione» in Spagna

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di Álvaro Muñoz - El Norte De Castilla

È un altro membro della delegazione vallisoletana [provincia di Valladolid] del gruppo neonazista Núcleo Nacional, anche se non figura tra i 16 arrestati nell’operazione condotta dalla Policía Nacional lo scorso 6 novembre. R. C. A., componente attivo dell’organizzazione, quest’estate si è recato in Ucraina insieme ad altri quattro uomini. Il viaggio, avvenuto in agosto, aveva come obiettivo principale stabilire contatti con unità militari ucraine e ricevere un addestramento tattico per l’impiego di armi da guerra.

Il viaggio è iniziato il 22 agosto. Un gruppo di cinque persone legate all’organizzazione è partito dalla Spagna. Tutto era stato pianificato, stando a quanto emerge dagli atti di polizia. Per raggiungere la destinazione, gli indagati avevano organizzato un itinerario indiretto, allo scopo di non destare sospetti. Uno dei dirigenti della cerchia ristretta di Núcleo Nacional si è inizialmente imbarcato su un volo diretto a Monaco di Baviera (Germania). Da lì, il gruppo ha proseguito in aereo verso la Polonia, raggiungendo la città di Cracovia. Qui ha preso un treno che ha attraversato il confine fino a Leopoli (Lviv, Ucraina). Infine, da Leopoli ha percorso in auto un tragitto di circa otto ore per arrivare nella città di Kharkiv.

Una volta in Ucraina, i membri di Núcleo Nacional si sono aggregati temporaneamente alla 12ª Brigata delle Forze speciali AZOV (ex Reggimento Azov). Questa unità militare della Guardia nazionale ucraina, nota per le sue origini legate all’estrema destra, ha svolto il ruolo di istruttrice per gli spagnoli.

Foto pubblica dei membri di NN (aggiunta da Voxkomm)

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La polizia ha individuato la presenza del gruppo attraverso attività di pattugliamento informatico. Il 31 agosto, l’account Instagram @nucleonacionaleur (utilizzato da Núcleo Nacional Europa) ha pubblicato una fotografia nella quale si riconoscevano chiaramente i cinque spagnoli in posa in Ucraina. Uno di loro indossava una felpa con la scritta «Storm Front», nome di un forum online di carattere neonazista e suprematista bianco.

Gli indagati avevano organizzato un itinerario indiretto per non destare sospetti

In un video di 42 secondi pubblicato dall’account @costadelterror_, si vedono due uomini equipaggiati con giubbotti antiproiettile e materiale militare mentre sparano con un fucile d’assalto AK-47. Uno dei due è stato identificato, senza che il volto fosse oscurato, come uno dei componenti che aveva viaggiato con il residente di Valladolid. In un altro post, pubblicato il 1° settembre 2026 sull’account @basquewolff, compariva un residente a Burgos con indosso un giubbotto balistico dotato di una toppa con la bandiera nazista, intento a esercitarsi al tiro con un fucile d’assalto automatico.

Le comunicazioni telefoniche intercettate dalla Policía Nacional hanno rivelato la tensione e le condizioni in cui si è svolto il viaggio. Il 27 agosto 2026, uno dei viaggiatori ha telefonato alla moglie raccontandole che alloggiavano in un appartamento in città e non in un campo militare. In quel momento si trovavano a soli 20 chilometri dal confine con la Russia. La persona ha descritto il paese come «mezzo distrutto» dalla guerra, pieno di militari, e ha raccontato che erano stati persino sorpresi da un allarme bomba mentre facevano acquisti.

Alberto Gonzalo de Juan “Pugilato”, membro di NN arrestato (aggiunta da Voxkomm)

Allarmi aerei

Il giorno successivo, 28 agosto, durante una nuova telefonata si sono sentite in sottofondo le sirene antiaeree che segnalavano un bombardamento a Kharkiv. L’uomo ha riferito alla compagna che il gruppo prevedeva di tenere una riunione il giorno seguente e, successivamente, di prendere un treno notturno per Kiev.

Per gli investigatori della Brigata d’informazione, questo viaggio non è stato una semplice visita di cortesia ideologica. La polizia sostiene che i vertici di Núcleo Nacional intendessero acquisire conoscenze tattiche, imparare a maneggiare armi da guerra e apprendere protocolli di sicurezza militare, per poi trasmettere tali competenze ai propri militanti in Spagna.

Questa ipotesi è coerente con altre conversazioni intercettate all’interno dell’organizzazione, nelle quali alcuni membri di spicco affermano che «senza formazione non funzionerà alcuna insurrezione», e con il ritrovamento di licenze per armi sportive intestate a diversi dirigenti che, secondo la polizia, si limitavano ad addestrarsi al loro utilizzo in vista di un futuro movimento armato.

Aggiunta di Voxkomm: Il 13 novembre l’ambasciata ucraina in Spagna pubblica una dichiarazione in cui viene - spudoratamente - negato il coinvolgimento dell’Azov nell’addestramento dei neonazisti spagnoli.

A seguire il loro comunicato:

Alla luce delle informazioni pubblicate su vari media spagnoli riguardanti il presunto addestramento militare di membri dell'organizzazione neonazista Nucleo Nazionale in Ucraina, l'Ambasciata d'Ucraina in Spagna nega ufficialmente la partecipazione della 12ª Brigata Forze Speciali "Azov" della Guardia Nazionale Ucraina nell'addestramento di queste persone.

I membri di questa organizzazione menzionati nelle pubblicazioni non hanno ricevuto alcun tipo di istruzione o addestramento militare in questa brigata, né prestano servizio in questa unità.

La diffusione di queste affermazioni infondate scredita la 12ª Brigata Forze Speciali "Azov" della Guardia Nazionale dell'Ucraina, i cui militari hanno dimostrato eccezionale coraggio e resilienza durante la difesa di Mariupol e continuano a svolgere missioni di combattimento nella regione di Donetsk, difendendo l'Ucraina e tutta l'Europa dall'aggressione russa.

L'Ambasciata esorta i media a rispettare i principi di obiettività e rigore giornalistico, a tenere conto dei fatti verificati e ad astenersi dalla diffusione di accuse non corroborate contro l'esercito ucraino.

(Tradotto da Voxkomm)