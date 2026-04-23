Arsenali USA al limite: esaurito il 50% dei missili Patriot e THAAD dopo l'aggressione all'Iran

Secondo le valutazioni di alcune fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha "ridotto significativamente" le proprie scorte di missili durante la guerra illegale contro la Repubblica islamica dell'Iran.

Di conseguenza, secondo quanto emerge dal rapporto, le riserve sono ora a "rischio a breve termine" di esaurirsi.

"Le forze armate statunitensi hanno esaurito almeno il 45% delle loro scorte di missili Precision Strike; almeno la metà delle loro scorte di missili THAAD e quasi il 50% delle loro scorte di missili intercettori Patriot per la difesa aerea", riporta la CNN, citando un'analisi del Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Il Pentagono ha recentemente firmato diversi contratti per ampliare la produzione di missili. Tuttavia, secondo le fonti e la valutazione del CSIS, la consegna richiederà dai tre ai cinque anni, anche con l'aumento della capacità produttiva.

Il rapporto della CNN aggiunge che Washington è probabilmente in grado di riprendere gli attacchi contro l'Iran se la tregua dovesse fallire completamente.

Tuttavia, le scorte non sono più sufficienti per far fronte a un eventuale conflitto con la Cina che potrebbe scoppiare nei prossimi anni.

"Le elevate spese per le munizioni hanno creato un periodo di maggiore vulnerabilità nel Pacifico occidentale. Ci vorranno da uno a quattro anni per ricostituire queste scorte e diversi anni in seguito per espanderle dove necessario", ha dichiarato alla CNN il colonnello in pensione dei Marine Mark Cancian.

Secondo il rapporto, Washington ha anche "esaurito circa il 30% delle sue scorte di missili Tomahawk; oltre il 20% delle sue scorte di missili aria-superficie a lungo raggio; e circa il 20% dei suoi missili SM-3 e SM-6", la cui sostituzione "richiederebbe circa quattro o cinque anni".

Gli attacchi missilistici iraniani hanno causato danni senza precedenti alle basi di Washington nella regione durante tutta la guerra. Diversi radar chiave sono stati distrutti e le truppe statunitensi sono state costrette a operare da uffici e alberghi civili.

Nelle scorse settimane, diverse segnalazioni hanno indicato che anche gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo stavano soffrendo a causa dell'esaurimento delle scorte di intercettori americani.

Il Wall Street Journal (WSJ) ha riportato all'inizio di marzo che gli alleati arabi di Washington erano impegnati in una "corsa contro il tempo" a causa del rapido esaurimento delle scorte di intercettori.

Un analista politico saudita ha dichiarato all'epoca che c'era "delusione" nei confronti degli Stati Uniti per aver concentrato gli sforzi sulla difesa di Israele, lasciando che gli stati del Golfo sopportassero il peso maggiore delle operazioni iraniane. Middle East Eye (MEE) ha citato fonti secondo le quali Washington stava "ostacolando" le richieste dei Paesi del Golfo per il rifornimento delle difese aeree.

Secondo quanto riportato a marzo, Israele stava esaurendo drasticamente le scorte di intercettori missilistici.

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