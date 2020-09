Assad e gli omicidi politici made in Usa. Almeno Trump è più onesto degli altri

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che dopo tutto avrebbe voluto assassinare il Presidente siriano Bashar al-Assad, contraddicendo le sue precedenti affermazioni. Non sarebbe il primo omicidio politico di Washington - ciò che è insolito è vantarsene.Trump ha ammesso i suoi piani per un assassinio di Assad su Fox News questa settimana, dicendo che era stato trattenuto dall'allora segretario alla Difesa James Mattis. “Avrei preferito farlo fuori. Avevo tutto pronto ", ha detto Trump su Assad. "Mattis non voleva farlo."E quando a Trump e il consigliere, Jared Kushner, è stato chiesto se gli omicidi erano un “strumento legittimo della politica estera” , Kushner ha risposto : “una terminologia diversa potrebbe essere usata per descriverla, si sa, i metodi diversi che si sta andando da intraprendere per cercare di vendicarsi di qualcuno per un'azione che ha intrapreso. "Che si chiami omicidio, omicidio extragiudiziale o assassinio, è sempre la stessa cosa ed è tecnicamente illegale Ma l'illegalità non significa che non sia effettivamente fatto - significa solo che, a differenza di Trump e Kushner, non si vanta in TV. Nei rari casi in cui emergono le battute sull'assassinio, tendono a essere mitigate da valori elevati come la giustizia o la libertà. L'ex presidente George W. Bush ha almeno avuto un po' di brio sulla scia degli attacchi terroristici dell'11 settembre sul suolo statunitense quando ha affermato di voler assicurare alla giustizia il leader di al-Qaeda Osama bin Laden citando "un vecchio manifesto nell'ovest ... che diceva : Ricercato, vivo o morto . "Ma anche così, bin Laden non aveva uno status ufficiale. Era un mercenario jihadista. In nessun momento Bush ha effettivamente meditato ad alta voce sull'assassinio di funzionari stranieri, a differenza della Casa Bianca di Trump.Trump ha rotto con il tradizionale approccio del governo degli Stati Uniti agli omicidi politici ordinando loro, quindi o se ne vanta o se ne libera. All'inizio di quest'anno, ha ordinato l'omicidio extragiudiziale del generale iraniano Qasem Soleimani, all'interno di un paese terzo (Iraq), descrivendo l'ex partner statunitense nello sradicamento di al-Qaeda e uno dei più efficaci combattenti anti-ISIS come un "terrorista". E quando i funzionari sauditi al più alto livello hanno assassinato e smembrato l'editorialista del Washington Post, Jamal Khashoggi, all'interno del consolato saudita a Istanbul, Trump si è rifiutato di mettere a repentaglio la vendita di armi statunitensi ai sauditi condannandola, comportandosi come se gli assassini politici fossero solo il costo da pagare per l'attività commerciale.Ma non siamo neanche ingenui. Come ha detto Jared Kushner questa settimana, “Viviamo in un mondo molto pericoloso ... E [Trump] sa che è uno sport a pieno contatto. Questo non è touch football. " Giusto. Ma allora perché non possederlo? Ammetti solo: "Sì, uccidiamo persone con le quali siamo politicamente in disaccordo o che intralciano i nostri programmi". Perché spacciare virtù al popolo americano quando la realtà è molto più oscura?Il governo degli Stati Uniti ha venduto ai suoi cittadini una favola. Molti credono che uccidere persone per ragioni politiche sia esclusivamente il regno dei paesi autoritari e dispotici che non sostengono i nobili valori dell'America.Se credono che l'America non commetterebbe mai e poi mai atti così indicibili in loro nome, è solo perché i funzionari statunitensi tipicamente fanno del loro meglio per coprire le loro tracce, sia nell'intento che nell'esecuzione.Azioni antidemocratiche come omicidi politici e colpi di stato sono normalmente relegate a oscure operazioni nere perpetrate da delegati con almeno un certo grado di plausibile negabilità da parte del governo degli Stati Uniti. Mi vengono in mente i vari tentativi dei mercenari appoggiati dagli Stati Uniti di assassinare l'ex leader cubano Fidel Castro. E finora quest'anno, il Venezuela ha annunciato pubblicamente il raggruppamento di almeno due tentativi di colpo di stato falliti contro il presidente Nicolas Maduro.In uno di questi casi, l'ex berretto verde Jordan Goudreau, ha pubblicato un video in cui si identificava come organizzatore. Goudreau era stato anche avvistato nei filmati del raduno di Trump, che agisce in quella che sembra essere una capacità di sicurezza. La guardia del corpo personale di Trump, Keith Schiller, che è stato anche direttore delle operazioni dell'ufficio ovale, ha ammesso di aver incontrato Goudreau ma ha negato qualsiasi coinvolgimento nel tentativo di colpo di stato.E di solito è così che si fa. In basso in basso. Nessuno in un ruolo del governo ufficiale vuole essere legato agli autori. Nessuno vuole spiegare dove la fazione dei membri dell'opposizione venezuelana, sostenuta dagli Stati Uniti, guidata da Juan Guaido, avrebbe potuto trovare i 212,9 milioni di dollari citati nel loro contratto con i mercenari per pagarli se non provenisse da una nazione - stato interessata. È pensato per essere oscuro e difficile da legare direttamente a uno dei tanti dispositivi dell'establishment neoconservatore che da tempo desideravano ottenere il controllo del Venezuela e delle sue risorse naturali.L'amministrazione Trump ha continuato la lunga tradizione americana di esternalizzare silenziosamente omicidi e caos a procuratori, un'abitudine che Joe Biden non ha fatto alcuno sforzo per ridurre nei suoi quasi 50 anni al Senato. Ma Trump rappresenta anche la prima volta che un presidente americano se ne vanta. Indipendentemente da chi vincerà a novembre, l'unico cambiamento sarà il volto della politica estera statunitense. L'unica vera scelta è tra il cipiglio di Trump o il sorriso di Biden.*Editorialista, stratega politica. Il suo sito web: rachelmarsden.com (Traduzione de L'AntiDiplomatico)