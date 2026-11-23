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Grecia e Israele sono attualmente impegnati in trattative per definire contratti relativi alla fornitura di equipaggiamenti militari dal valore complessivo di un miliardo di euro. L'intesa comprende apparati per la guerra elettronica, vettori missilistici a lungo raggio e il potenziamento di un polo dedicato all'addestramento dei piloti di caccia, stando a quanto riferito il 22 novembre dal quotidiano greco Kathimerini.

Il Centro Internazionale di Addestramento al Volo, ubicato all'interno della base aerea di Kalamata nella Grecia meridionale, era stato avviato nel 2021 in virtù di una convenzione ventennale siglata con Elbit, impresa israeliana rinomata nel settore dei droni.

Le richieste di formazione per piloti presso questo complesso da 1,5 miliardi di euro, equipaggiato con velivoli T-6, M-346 e avanzati simulatori di volo, stanno registrando una costante crescita, trainate in modo particolare dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno avanzato la proposta di farsi carico delle spese operative per svariati anni.

Stando alle informazioni diffuse dalla stampa ellenica, anche i colloqui riguardanti la cessione di tecnologie e dispositivi per la guerra elettronica da parte di Israele ad Atene si trovano ormai a un punto avanzato.

Parallelamente, il governo greco sta negoziando con l'azienda Israel Aerospace Industries l'acquisizione dei missili balistici LORA, appartenenti alla categoria dell'artiglieria a lungo raggio, spinto dalla preoccupazione per un potenziale scontro futuro con la vicina Turchia.

Atene punta inoltre a raggiungere un'intesa con Tel Aviv per realizzare uno stabilimento condiviso sul suolo greco destinato all'assemblaggio di questi missili, il cui raggio d'azione è stato da poco ampliato fino a 500 chilometri.

Da parte sua, Israele si è detto disponibile a delegare approssimativamente un quarto dell'intero processo produttivo a imprese elleniche.

Secondo quanto evidenziato dalla testata finanziaria Globes, la fabbricazione congiunta dei vettori LORA e di altri armamenti potrebbe rivelarsi strategica per Israele, permettendogli di "sfruttare gli impianti esteri per diversificare ed espandere le proprie fonti di produzione" nell'eventualità di uno scenario bellico.

Nel corso dell'anno, la Grecia ha notevolmente intensificato le importazioni di tecnologie belliche israeliane. Già nel mese di aprile, Atene aveva stanziato 650 milioni di euro per dotare il proprio esercito del sistema lanciarazzi israeliano PULS, una piattaforma polivalente ideata per impiegare missili e razzi su molteplici gittate.

Successivamente, ad agosto, le autorità greche hanno sottoscritto un contratto da 3,1 miliardi di euro per l'acquisizione di svariati apparati di difesa antimissile prodotti dalle aziende israeliane Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries.

Questa fornitura include le batterie antiaeree David's Sling, Barak MX e Spyder, destinate a costituire l'ossatura dello Scudo d'Achille, ovvero la declinazione ellenica del celebre sistema israeliano Iron Dome.

Tutte e tre le piattaforme israeliane verranno interconnesse attraverso un'unica rete integrata di comando e controllo, consentendo così alle forze armate greche di gestire in modo sincronizzato le intercettazioni su svariate distanze e quote operative.

La Turchia ha destinato risorse ingenti allo sviluppo della propria industria nazionale nel campo dei droni, della missilistica, della guerra elettronica e della difesa aerea.

Per bilanciare le capacità militari turche, la Grecia sta dunque lavorando alla creazione di una rete di difesa aerea moderna e integrata, superando l'attuale dipendenza esclusiva da dotazioni ormai datate quali i sistemi Patriot, gli S-300 e le batterie Hawk.

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