Asse Russia-Cina contro gli USA: "L'attacco all'Iran è una via senza uscita, fermatevi subito"

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Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha sottolineato venerdì che il principale dovere della comunità internazionale è porre fine immediatamente alla guerra imposta dagli Stati Uniti e da Israele all'Iran e raggiungere un accordo duraturo.

Parlando ai media a Nuova Delhi, capitale dell'India, a margine di una riunione dei ministri degli Esteri dei BRICS, Lavrov ha sottolineato che la situazione derivante dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, una rotta marittima strategica cruciale per il commercio energetico globale, non è responsabilità dell'Iran.

"Dobbiamo comprendere le cause profonde di ogni conflitto, e in questo caso comprendiamo qual è la causa principale: l'aggressione non provocata degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran", ha chiarito.

Prima dell'inizio della guerra non c'erano problemi con Hormuz

Ha criticato i paesi che chiedono all'Iran di aprire il passaggio senza comprendere "che prima del 28 febbraio, data di inizio di questa aggressione, non c'era alcun problema con lo Stretto di Hormuz".

Il ministro degli Esteri russo ha criticato gli Stati Uniti per aver inventato un falso obiettivo per dare inizio alla guerra, proprio come fecero in Venezuela quando lanciarono un attacco a Caracas a gennaio e rapirono il presidente eletto, Nicolás Maduro, con il pretesto di combattere il narcotraffico.

Non è stato l' Iran a imporre il blocco di Hormuz, né a provocare la crisi del Golfo Persico.

Per gli Stati Uniti, aggiunge Lavrov, tutto l'interesse per la situazione con l'Iran e per lo sblocco dello Stretto di Hormuz si è ridotto al petrolio.

«Quando è stata lanciata questa aggressione, l'obiettivo era chiaro: porre rimedio al periodo storico in cui l'Iran avrebbe presumibilmente seminato paura e terrore nei paesi vicini, proprio come fece con il rapimento del presidente Maduro in Venezuela. In seguito si è scoperto che gli Stati Uniti non erano interessati al traffico di droga, ma al petrolio. L'Iran non è stato il paese che ha bloccato lo Stretto di Hormuz, né quello che ha creato questo problema in relazione al Golfo Persico», ha aggiunto.

Cina: l'uso della forza da parte degli Stati Uniti contro l'Iran è una strada senza uscita

Anche la Cina ha chiesto la fine immediata del conflitto e ha condannato l'uso della forza da parte degli Stati Uniti contro l'Iran.

"Non ha senso continuare questo conflitto, che non sarebbe mai dovuto scoppiare. Trovare una soluzione il prima possibile non avvantaggia solo gli Stati Uniti e l'Iran , ma anche i paesi della regione e il resto del mondo", si legge in una dichiarazione rilasciata venerdì dal Ministero degli Esteri cinese.

La dichiarazione ha ribadito il sostegno del gigante asiatico a una soluzione politica della questione nucleare iraniana e delle tensioni sullo Stretto di Hormuz, mettendo in guardia dalle conseguenze di un'opzione militare. "La Cina ha sempre creduto che il dialogo e il negoziato siano la strada giusta e che l'uso della forza sia una via senza uscita", conclude il testo.

L'Iran ha chiuso lo stretto ai suoi nemici e alleati in seguito all'aggressione non provocata da parte degli Stati Uniti e del regime israeliano. Le autorità iraniane hanno iniziato ad attuare controlli molto più severi il mese scorso, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un blocco mirato contro navi e porti iraniani.

Teheran sostiene che tali misure violino i termini di un cessate il fuoco mediato dal Pakistan, entrato in vigore l'8 aprile e successivamente prorogato unilateralmente da Washington.

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