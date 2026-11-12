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Attacchi di Israele in Libano: oltre un milione di persone rischiano crisi alimentare

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Attacchi di Israele in Libano: oltre un milione di persone rischiano crisi alimentare

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Stando a un rapporto della Classificazione Integrata delle Fasi di Sicurezza Alimentare (IPC), elaborato con il supporto delle Nazioni Unite e diffuso l'11 novembre, più di un milione di individui in Libano versa attualmente in una condizione di insicurezza alimentare pari o superiore al livello di crisi. Alla base di questa emergenza vi sono i bombardamenti israeliani nelle regioni meridionali del Paese, che stanno distruggendo le aree coltivabili e impedendo agli agricoltori di accedere ai propri fondi.

"Dietro queste cifre si celano famiglie che stanno esaurendo le opzioni. Alcune famiglie possono ancora attingere ai risparmi, chiedere prestiti, ridurre le spese o trovare altri modi per mettere il cibo in tavola. Per altre, invece, queste opzioni si stanno esaurendo", ha dichiarato Allison Oman Lawi, rappresentante del Programma Alimentare Mondiale (PAM) e direttrice nazionale per il Libano, aggiungendo che "quando le famiglie non hanno più nulla su cui contare, anche un piccolo shock aggiuntivo può spingerle ancora più in profondità nella crisi".

Lo studio, realizzato nel settembre 2026 dal Ministero dell'Agricoltura libanese in sinergia con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e il Programma Alimentare Mondiale (WFP), calcola che 1,05 milioni di abitanti, pari al 21% della popolazione esaminata, affronteranno una fase di crisi o di maggiore gravità fino al febbraio 2027. Le proiezioni indicano che tale numero raggiungerà 1,15 milioni di persone, ossia il 24%, entro la metà del 2027, mentre la fascia in stato di emergenza è destinata quasi a raddoppiare nell'arco di pochi mesi, salendo da 52.000 a 97.000 unità.

Sebbene l'attuale incidenza di chi si trova in una condizione critica risulti inferiore al picco del 24% registrato nell'aprile 2026 durante la fase più acuta degli sfollamenti provocati dalle operazioni militari israeliane, le agenzie internazionali precisano che questa flessione deriva da un mutamento nelle dinamiche degli spostamenti interni e non da un reale miglioramento economico. La capacità di spesa, le fonti di sostentamento e la tenuta finanziaria dei nuclei familiari restano profondamente compromesse, in un contesto segnato dalla carenza di occupazione e dall'esaurimento delle riserve economiche, costringendo molte famiglie a coprire il fabbisogno alimentare essenziale unicamente tramite l'assistenza umanitaria e rigorose strategie di adattamento.

Le criticità maggiori si concentrano nel Libano meridionale, ad Akkar e nella regione di Baalbek-Hermel, aree in cui la compromissione delle superfici agricole e l'impennata dei costi produttivi hanno intaccato pesantemente i guadagni delle comunità rurali. In questo scenario, Veronica Quattrola, rappresentante della FAO in Libano, ha sollecitato interventi tempestivi per consentire ai coltivatori di "ricostruire le risorse produttive, riprendere l'attività agricola e mantenere i propri redditi".

Analizzando le diverse fasce della popolazione, le persone giunte dalla Siria dopo il dicembre 2024 rappresentano la categoria più vulnerabile, con il 45% in stato di crisi o peggiore, seguite dai rifugiati palestinesi al 35%, dai profughi siriani presenti da più tempo al 28% e dai cittadini libanesi al 18%, quota quest'ultima destinata a salire al 21% entro la metà del 2027.

Il ministro dell'Agricoltura Nizar Hani ha riferito all'agenzia Anadolu il 2 novembre che le ostilità e l'occupazione israeliana hanno compromesso circa il 22,5% del patrimonio agricolo nazionale, inclusi roughly 52.000 ettari nei governatorati del Sud e di Nabatieh e altri 4.000 a Baalbek-Hermel, causando inoltre nel meridione la perdita di circa il 70% del patrimonio zootecnico. Hani ha inoltre denunciato l'impiego da parte di Israele di fosforo bianco e la dispersione dell'erbicida glifosato sulle zone forestali prossime alla frontiera, precisando che l'entità complessiva di tali contaminazioni dovrà essere quantificata non appena sarà possibile prelevare nuovi campioni di suolo, vegetazione e risorse idriche. Dal 2 marzo 2026, le offensive israeliane hanno provocato quasi 4.400 vittime in Libano e costretto centinaia di migliaia di abitanti ad abbandonare le proprie case, mentre le truppe di Tel Aviv mantengono la propria presenza nel sud del territorio libanese.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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