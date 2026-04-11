Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Attacco a oleodotto in Italia mette a rischio la fornitura di carburante per la Germania meridionale - WELT AM SONNTAG

409
Attacco a oleodotto in Italia mette a rischio la fornitura di carburante per la Germania meridionale - WELT AM SONNTAG

 

Un attacco a un oleodotto nel nord Italia ha messo a rischio l'approvvigionamento di benzina, diesel e carburante per l'aviazione nella Germania meridionale alla fine di marzo. Lo rivelano le indagini di Business Insider e WELT AM SONNTAG.

L'incidente ha interrotto per tre giorni il flusso di petrolio greggio verso la raffineria Miro di Karlsruhe, la più grande della Germania, attraverso l'oleodotto Transalpino (TAL). «Non abbiamo ricevuto greggio per tre giorni, fino al 30 marzo, e abbiamo fatto affidamento sulle nostre scorte», ha confermato Miro. Colpita anche la raffineria Bayernoil, a Neustadt e Vohburg.

Il guasto è stato causato da un attacco all'alimentazione elettrica di una stazione di pompaggio vicino a Terzo di Tolmezzo, nelle Alpi italiane. Due fonti ai media tedeschi hanno confermato che si è trattato di sabotaggio. Le autorità tedesche sono state informate dalle italiane.

«L'Ufficio federale di polizia criminale è in contatto con le autorità italiane», ha dichiarato il Ministero dell'Interno tedesco secondo quanto riportano i media che hanno rilanciato la notizia. Se l'attacco abbia matrice politica, ha aggiunto, «è oggetto di indagine». La polizia locale ha confermato il danneggiamento del palo della luce. La procura di Udine non ha invece risposto alle richieste.

Miro ha sottolineato che durante l'interruzione «tutti i prodotti sono rimasti pienamente disponibili» e non si sono verificate interruzioni alle stazioni di servizio. Ora la raffineria sta ricostituendo le scorte. I suoi prodotti coprono circa il 45% del fabbisogno energetico del Baden-Württemberg.

L'incidente, sottolinea Politico nel commentare la notizia, evidenzia la vulnerabilità delle infrastrutture critiche tedesche. L'attacco, del resto, arriva in un momento delicato: se l'Iran non riaprirà completamente lo Stretto di Hormuz, non si esclude una carenza di gasolio, vitale per trasporti e industria. La Germania dipende dalle importazioni per il 36% del proprio fabbisogno.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Portavoce Iran: "Iniziamo una battaglia diplomatica con il dito sul grilletto"

Portavoce Iran: "Iniziamo una battaglia diplomatica con il dito sul grilletto"

11 Aprile 2026 17:00
L'Iran annuncia l'arresto di 123 «mercenari» al servizio di Stati Uniti e Israele

L'Iran annuncia l'arresto di 123 «mercenari» al servizio di Stati Uniti e Israele

11 Aprile 2026 17:00
L'Iran smentisce Axios: «Nessuna nave Usa ha attraversato Hormuz senza coordinamento»

L'Iran smentisce Axios: «Nessuna nave Usa ha attraversato Hormuz senza coordinamento»

11 Aprile 2026 17:00
Il ministro degli Esteri spagnolo smentisce Rutte: "La NATO non ha alcun ruolo in questa guerra"

Il ministro degli Esteri spagnolo smentisce Rutte: "La NATO non ha alcun ruolo in questa guerra"

10 Aprile 2026 14:10
To Lam in Cina: prima visita all'estero del presidente vietnamita

To Lam in Cina: prima visita all'estero del presidente vietnamita

09 Aprile 2026 14:15
Noboa apre alle truppe Usa in Ecuador

Noboa apre alle truppe Usa in Ecuador

08 Aprile 2026 17:15
La Cina risponde a Trump sui negoziati con l'Iran

La Cina risponde a Trump sui negoziati con l'Iran

08 Aprile 2026 16:59
Orbán: "L'Europa verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi"

Orbán: "L'Europa verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi"

07 Aprile 2026 17:31
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Mojtaba Khamenei: Il popolo iraniano è il vero vincitore contro l'aggressione di USA e Israele

518834
RUSSIA

Droni ucraini contro Russia e paesi NATO

26045
EUROPA

SpetsNaz. Lo scenario della CIA per la destituzione di Zelenskij

24712
ASIA

"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

18502
ASIA

Pepe Escobar - La Barbaria si arrende strategicamente. La Civiltà trionfa. Per ora

14979
RUSSIA

Il Frankenstein di Washington: Kiev sabota gasdotti e sfida i suoi stessi padrini

14521
EUROPA

Ultimatum da Mosca e paralisi da Bruxelles: la morsa si stringe sull'Ucraina

14474

La piazza incorporata

11855
ASIA

Portavoce Iran: "Iniziamo una battaglia diplomatica con il dito sul grilletto"

L'Iran annuncia l'arresto di 123 «mercenari» al servizio di Stati Uniti e Israele

EUROPA

Attacco a oleodotto in Italia mette a rischio la fornitura di carburante per la Germania meridionale - WELT AM SONNTAG

ASIA

L'Iran smentisce Axios: «Nessuna nave Usa ha attraversato Hormuz senza coordinamento»

EUROPA

Il ministro degli Esteri spagnolo smentisce Rutte: "La NATO non ha alcun ruolo in questa guerra"

CINA

To Lam in Cina: prima visita all'estero del presidente vietnamita

AMERICA LATINA

Noboa apre alle truppe Usa in Ecuador

CINA

La Cina risponde a Trump sui negoziati con l'Iran

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo di Alessandro Bartoloni Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo

Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo

  • 08 Aprile 2026 15:46
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Crisi nel Golfo: l’Italia sull’orlo del razionamento energetico? Intervista a Demostenes Floros di Loretta Napoleoni Crisi nel Golfo: l’Italia sull’orlo del razionamento energetico? Intervista a Demostenes Floros

Crisi nel Golfo: l’Italia sull’orlo del razionamento energetico? Intervista a Demostenes Floros

  • 10 Aprile 2026 14:00
Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia di Fabrizio Verde Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

  • 10 Aprile 2026 18:13
Iran-USA: un pareggio che può cambiare il mondo di Giuseppe Masala Iran-USA: un pareggio che può cambiare il mondo

Iran-USA: un pareggio che può cambiare il mondo

  • 08 Aprile 2026 15:40
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera   Una finestra aperta Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

  • 07 Aprile 2026 08:00
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch" di Francesco Santoianni F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

  • 06 Aprile 2026 17:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo di Giuseppe Giannini Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

  • 03 Aprile 2026 07:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità di Michele Blanco Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

  • 08 Aprile 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti