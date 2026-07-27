Attacco a Sarra: centinaia di coloni protetti dall'esercito d'Israele mettono a ferro e fuoco il villaggio

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Il 25 luglio, centinaia di coloni ebrei hanno perpetrato un pogrom coordinato nel villaggio palestinese di Sarra, nella Cisgiordania occupata, incendiando case, danneggiando proprietà e aggredendo i residenti, in seguito al rapimento di decine di palestinesi da parte delle truppe israeliane.

Secondo quanto riferito dagli abitanti del villaggio a sud-ovest di Nablus, gli attacchi dei coloni hanno costretto diverse famiglie a fuggire per mettersi in salvo.

Le famiglie palestinesi hanno tentato di difendere il villaggio affrontando gli aggressori, che hanno dato fuoco ad almeno due case.

"I coloni erano centinaia e hanno attaccato violentemente la casa, lanciando pietre e molotov. Il cortile e il veicolo hanno preso fuoco", ha detto Mohammed Turabi, un residente di Sarra.

I soldati israeliani hanno offerto protezione alle bande di coloni mentre portavano a termine l'attacco, ha aggiunto Turabi.

Ahmad Sarrawi, membro del consiglio comunale, ha raccontato che l'attacco al villaggio è stato "organizzato e premeditato".

"I coloni provenivano dall'avamposto di Havat Gilad e hanno preso di mira le case alla periferia del villaggio, incendiando numerose abitazioni e veicoli con incredibile rapidità e in gran numero", ha spiegato Sarrawi.

Umm Wahid, un'anziana residente, ha precisato che l'attacco è iniziato quando i bulldozer israeliani si sono avvicinati alla casa di sua figlia per sradicare gli ulivi.

"Quando li abbiamo visti attaccare in così gran numero, abbiamo deciso di uscire di casa per proteggere i bambini. Appena siamo usciti, hanno dato fuoco alla casa e poi si sono diretti verso altre abitazioni del villaggio, rompendo finestre e danneggiando veicoli", ha aggiunto.

Il pogrom di sabato a Sarra è avvenuto poche ore dopo che l'esercito israeliano aveva lanciato una massiccia ondata di arresti in tutta la Cisgiordania occupata.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa WAFA, le truppe israeliane hanno arrestato almeno 66 palestinesi, tra cui 30 provenienti dal villaggio di Tell, a sud di Nablus.

Quattro palestinesi sono stati arrestati nei villaggi di Abwein, Sinjil, Al-Mughayyir e Deir Abu.

Le truppe israeliane hanno fatto irruzione in alcune case a Jenin, arrestando cinque palestinesi, e in città e villaggi vicino a Hebron, fermando otto persone.

A Betlemme, le forze israeliane hanno arrestato tre palestinesi. A Tulkarem, cinque palestinesi sono stati arrestati dalle truppe israeliane durante incursioni militari separate in città e villaggi della zona.

Il pogrom a Sarra e l'ondata di arresti in tutta la Cisgiordania sono seguiti all'invasione, avvenuta venerdì, del villaggio di Tell da parte di coloni ebrei e soldati israeliani, durante la quale sono stati uccisi quattro palestinesi che cercavano di difendersi.

Secondo il Times of Israel, un gruppo di coloni armati ha fatto irruzione nella città, affermando di essere "in escursione", nonostante agli israeliani sia vietato visitare la zona.

"I palestinesi hanno cercato di respingere i coloni che stavano facendo razzie, e ne è scaturito uno scontro", ha riportato l'agenzia di stampa israeliana.

Farouk Ramadan, un palestinese, è riuscito a sottrarre l'arma al colono che lo stava aggredendo, Benayahu Mellet, un trentaduenne membro della squadra di sicurezza civile dell'insediamento di Havat Gilad.

"Ne è scaturito uno scontro a fuoco, durante il quale il palestinese ha ucciso Mellet insieme al maggiore Yuval Ezra, un ufficiale delle Forze di Difesa Israeliane che era stato inviato sul posto", aggiunge il rapporto.

Le forze israeliane hanno poi sparato e ucciso Ramadan e altri tre palestinesi, un atto che i funzionari palestinesi hanno descritto come un'"esecuzione sul campo", secondo Drop Site News . Altre otto persone sono rimaste ferite nell'attacco perpetrato da coloni e forze di sicurezza israeliane.

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