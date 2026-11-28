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Potrebbero esserci «operativi ucraini» dietro l’attacco con droni che giovedì in Kuwait ha ucciso due tecnici italiani della società Rheinmetall. È quanto sostiene, in un’intervista all’Adnkronos ripresa in questo momento da Sky News, Foad Izadi, professore di Relazioni internazionali all’Università di Teheran. «Il consenso qui è che probabilmente siano stati operativi ucraini, in Siria o da qualche parte nel Golfo Persico, a compiere l’attacco», afferma l’analista, ricordando che le autorità iraniane hanno negato ogni responsabilità.

Secondo Izadi si tratterebbe di un’operazione sotto falsa bandiera, concepita per creare un pretesto per nuovi attacchi militari contro Teheran. «L’idea generale è che questa operazione sia stata organizzata per provocare un nuovo ciclo di attacchi contro l’Iran», sostiene l’analista, escludendo che Teheran abbia interesse a colpire cittadini italiani.

«L’Iran ha preso di mira basi militari americane in Kuwait e altrove in risposta agli attacchi statunitensi e ogni volta ha rivendicato la responsabilità, diffondendo comunicati sui danni provocati. Uccidere due tecnici italiani non è qualcosa a cui l’Iran è interessato. L’Iran non è in guerra con l’Italia», dichiara Izadi.

Il professore enfatizza come il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe interesse a un’escalation immediata contro la Repubblica islamica per fermare il processo che porterebbe Gadi Eisenkot a prendere la guida del governo. «Netanyahu vuole la guerra. Se non ci sarà un conflitto, potrebbe non essere più primo ministro di Israele. Ha bisogno di una guerra questa settimana, la prossima, il prima possibile», osserva Izadi. «E questo tipo di operazioni sotto falsa bandiera è già stato utilizzato in passato», aggiunge.