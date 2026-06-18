«Avevo un'opinione diversa»: il primo commento leader supremo dell'Iran sul memorandum con gli Usa

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Il fatto che l'Iran abbia firmato il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti non implica l'accettazione del punto di vista dell'avversario nei futuri negoziati. A dichiararlo è stato il leader supremo della nazione persiana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, in un comunicato diffuso dopo la firma dell'accordo.

Sottolineando che l'intesa, firmata dalle parti mercoledì, è il risultato di «grandi sforzi» compiuti con «sincerità e buona volontà» da parte dei responsabili, Khamenei ha indicato che è stato il presidente statunitense Donald Trump a «ricorrere, per disperazione, a ogni tipo di leva in questa vicenda».

«In linea di principio, avevo un'altra opinione, ma in virtù dell'impegno che l'onorevole presidente [Masoud Pezeshkian], in qualità di capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, mi ha assunto a nome suo e degli altri membri per tutelare i diritti del popolo iraniano e del fronte di resistenza, e accettando tale responsabilità, ho permesso che l'accordo venisse portato a termine», ha indicato nel comunicato.

Ha aggiunto che il presidente ha anche dichiarato che «se la parte statunitense dovesse avanzare richieste eccessive, non le accetterà».

Secondo l'ayatollah, da quel momento in poi il popolo e la leadership iraniani si aspetteranno il rispetto delle condizioni del documento. «Ma è evidente che i negoziati faccia a faccia che si terranno in futuro non significheranno l'accettazione dell'opinione del nemico», ha sottolineato.

I contenuti dell'accordo

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato nelle prime ore del 18 giugno un memorandum d'intesa, in cui hanno concordato il cessate il fuoco, l'impegno a revocare ogni tipo di sanzione contro Teheran, a stabilire un programma definitivo per la ricostruzione economica iraniana e l'impegno della Repubblica Islamica a non fabbricare né acquisire armi nucleari. Il testo è stato redatto con la mediazione di Islamabad.