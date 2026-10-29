Axios: Stati Uniti e Israele si preparano a una settimana di intensi bombardamenti contro l'Iran

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Secondo quanto riportato dalla testata Axios, gli Stati Uniti e Israele potrebbero riprendere i bombardamenti contro l'Iran poco dopo le elezioni di metà mandato statunitensi, qualora non si dovesse raggiungere un accordo dell'ultimo minuto. Funzionari statunitensi e israeliani hanno dichiarato alla testata che l'operazione comporterebbe una settimana di attacchi massicci rivolti contro la leadership iraniana, oltre che contro siti energetici, nucleari e infrastrutturali.

Lunedì, il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, Eyal Zamir, ha avuto un colloquio con il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), Brad Cooper, per coordinare in anticipo le possibili incursioni. Nel frattempo, tre fonti hanno riferito al media che i mediatori regionali, guidati dal Qatar, stanno tentando di favorire una soluzione diplomatica per riavviare i negoziati tra Washington e Teheran ed evitare una ripresa delle ostilità dopo le consultazioni elettorali americane.

A questo scopo, la diplomazia del Qatar si sta adoperando per convincere l'Iran a consentire agli ispettori delle Nazioni Unite l'accesso ai propri impianti nucleari coliti dai raid, proponendo in cambio un allentamento di alcune delle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti.