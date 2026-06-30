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Bambino di sei mesi ucciso in un attacco con droni ucraini nella regione di Mosca

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Bambino di sei mesi ucciso in un attacco con droni ucraini nella regione di Mosca

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Un bambino di sei mesi è rimasto ucciso in un attacco con droni ucraini nella regione di Mosca, ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov, aggiungendo che altre tre persone sono state estratte dalle macerie di un edificio residenziale.

In un post pubblicato martedì su Telegram, Vorobyov ha spiegato che il drone è precipitato nella città di Yegoryevsk, a circa 110 km a sud-est di Mosca. «Durante la notte, a seguito dello schianto di un drone a Yegoryevsk, un'abitazione privata ha preso fuoco. Alcune persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie», ha scritto. Le vittime sopravvissute – due adulti e un bambino – sono state ricoverate in ospedale e stanno ricevendo assistenza, ha aggiunto Vorobyov. Il bambino è deceduto durante il trasporto in ospedale, ha dichiarato il governatore, esprimendo le sue condoglianze.

Secondo Vorobyov, l'attacco a Yegoryevsk faceva parte di un'offensiva notturna più ampia, nel corso della quale le difese aeree hanno respinto 60 droni in tutta la regione di Mosca, soprattutto nella zona sud. Il governatore ha aggiunto che un altro attacco con droni ha danneggiato un edificio amministrativo a Dubna, 100 km a nord della capitale, mentre un altro drone ha colpito un'abitazione nel villaggio di Fateyevo, a est di Mosca; in entrambi i casi non si sono registrate vittime.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le unità di difesa aerea hanno intercettato 419 droni ucraini durante la notte in tutto il paese.

Il contesto

Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato i raid con droni a lungo raggio in profondità nel territorio russo, prendendo spesso di mira infrastrutture critiche e edifici residenziali. All'inizio di questo mese, Kiev ha sferrato uno dei più grandi attacchi con droni contro Mosca dall'escalation del conflitto ucraino, colpendo una raffineria di petrolio nella capitale e ferendo 17 persone, tra cui due bambini, in tutta la regione della capitale.

Le autorità russe hanno condannato l'attacco come un atto terroristico contro la popolazione civile. Al momento, il governo ucraino non ha commentato ufficialmente l'incidente di Yegoryevsk.

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