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Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

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Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

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di Paolo Desogus*

 
Dopo il primo attacco a Giorgia Meloni, ho scritto che le parole di Trump dovevano essere considerate come un'offesa a tutta l'Italia. E ho pensato questo nonostante la nostra presidente del Consiglio avesse portato il paese a un livello di vassallaggio mai visto prima.

Ho pensato lo stesso dopo il secondo attacco. E pure dopo il terzo, sebbene le risposte di Giorgia Meloni a Trump denotassero un grado di dilettantismo diplomatico a dir poco sconcertante.

Dopo questo ennesimo attacco credo che si possa formulare un pensiero diverso. Le parole di Trump continuano a offendere tutto il paese. Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno tuttavia la responsabilità di aver gestito nel peggiore dei modi la crisi diplomatica. Alle risposte pubbliche (e propagandistiche) di Giorgia Meloni ha infatti corrisposto un comportamento vile e meschino. Nonostante la forte tensione la nostra presidente del Consiglio e il nostro ministro degli Esteri si sono umiliati vergognosamente. Fuori dalle telecamere hanno in ogni modo cercato una ricucitura mettendosi ai piedi di Trump nella speranza di ritornare nelle sue grazie.

La prova peggiore è stata quella del 4 luglio scorso, in occasione dei festeggiamenti americani avvenuti a Villa Taverna a Roma. Dopo l'ennesimo attacco, invece di inviare una delegazione diplomatica (come inizialmente previsto) e dare un forte segnale, il governo ha fatto la bella pensata di mandare una pattuglia governativa: Tajani, Salvini (ministri e, ricordiamocelo, vice presidenti del Consiglio) e Arianna Meloni.

Cosa pensavano di ottenere? Nulla, solo schiaffi. A questa gente sconclusionata, senza arte né parte, non entra in testa il fatto che più il governo si umilia e più Trump rincara la dose, più i nostri ministri si inginocchiano e più Trump chiede costose prove di sottomissione.
 
È evidente che Giorgia Meloni è una dilettante allo sbaraglio. È il capo di un governo composto in larga parte da una banda di scappati di casa, di servi sciocchi, di vigliacchi pronti a strisciare al primo gesto di comando. Mai visto niente del genere. Con Giorgia Meloni il governo ha raggiunto il grado zero dell'incompetenza politica.


*Post Facebook del 6 luglio 2026

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