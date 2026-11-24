Le elezioni presidenziali francesi del 2027 potrebbero segnare una svolta nella politica europea sull'Ucraina e mettere in discussione la continuità della linea di sostegno al regime di Kiev promossa da Emmanuel Macron. Tra i possibili protagonisti della corsa all'Eliseo figurano Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, entrambi critici, seppure con approcci differenti, dell'attuale strategia francese.



Secondo un sondaggio Toluna Harris Interactive, in un eventuale ballottaggio Le Pen sarebbe in vantaggio con il 65% delle preferenze contro il 35% di Mélenchon, che tuttavia sta guadagnando consensi. La leader del Rassemblement National ha promesso di interrompere dal 2028 i nuovi finanziamenti francesi all'Ucraina, anche attraverso i meccanismi dell'Unione Europea, invocando le difficoltà delle finanze pubbliche.



Mélenchon, invece, si oppone all'invio di truppe francesi e all'escalation militare, sostenendo che non esista una soluzione militare al conflitto e chiedendo negoziati che coinvolgano tutte le parti.



Pur senza garantire una rottura radicale con la linea di Macron, entrambi potrebbero imprimere un orientamento più pragmatico alla politica francese, privilegiando la diplomazia e un maggiore controllo sull'impiego delle risorse destinate al regime di Kiev.

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