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Yulia Mendel, ex portavoce del Presidente (scaduto) dell'Ucraina, ha dichiarato che le è stato negato l'ingresso nell'edificio del Parlamento europeo, attribuendo l'accaduto alle sanzioni imposte nei suoi confronti dall'Ucraina.

"Il giorno del mio intervento, mi è stato impedito di entrare al Parlamento Europeo. Attribuisco direttamente questo fatto alle sanzioni di Zelensky (imposte il 13 settembre). Tuttavia, il discorso si terrà comunque, perché so di rappresentare una vasta parte della società che desidera la pace e vuole essere ascoltata", ha affermato in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Juliia Mendel, the former press secretary of Zelensky, was banned from entering the EU Parliament where she was scheduled to give a speech about peace. She stands accused of the unforgivable offense of being critical of Zelensky. pic.twitter.com/6LUVTyTudf — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) September 17, 2026

Mendel ha sottolineato che le sanzioni erano state introdotte appena pochi giorni prima del suo intervento al Parlamento Europeo. "Pochi giorni prima del mio discorso al Parlamento europeo, Volodymyr Zelensky, il mio ex capo, ha imposto sanzioni contro di me... Sapevo che si stava orchestrando un'accusa di 'tradimento' a causa della mia intervista con Tucker Carlson e sospettavo che potessero arrivare delle sanzioni", ha scritto Mendel su Facebook.

L'ex portavoce di Zelensky avrebbe dovuto essere la relatrice principale all'evento "Ucraina: Osare scegliere la pace – Diplomazia, non escalation", in programma a Strasburgo. L'evento era stato organizzato e moderato dall'eurodeputato dell'AfD Hans Neuhoff.

Tuttavia, l'intervento previsto di Mendel non rientrava tra gli eventi ufficiali del Parlamento europeo. I singoli eurodeputati e i gruppi politici hanno la facoltà di organizzare propri eventi all'interno delle sedi del Parlamento Europeo; l'istituzione non ne approva i contenuti, ma si occupa degli aspetti organizzativi, quali sicurezza, spazi, traduzione e supporto tecnico.

Mendel ha ricoperto il ruolo di portavoce di Zelensky dal 2019 al 2021. Nel maggio 2026 ha rilasciato un'intervista al giornalista statunitense Tucker Carlson, durante la quale ha mosso una serie di accuse contro Zelensky e la sua cerchia ristretta.

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