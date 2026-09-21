Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito "insostenibili" i prezzi del carburante in Francia, esprimendosi sulla piattaforma X. Il 18 settembre ha incontrato i rappresentanti dei principali partiti politici per discutere la situazione del mercato dei carburanti. Al 17 settembre, il prezzo medio della benzina era di 2,6 euro al litro nell'UE e di 2,12 euro al litro nell'Eurozona.

I governi dell'UE dispongono di tre strumenti principali: una riduzione temporanea della componente fiscale dei prezzi, aiuti mirati alle famiglie vulnerabili e alle imprese di trasporto, e misure per garantire maggiori forniture al mercato europeo, ha dichiarato al quotidiano Vedomosti Vladislav Belov, vicedirettore dell'Istituto per l'Europa. I prezzi eccezionalmente elevati di diesel e benzina stanno diventando un ulteriore fattore di freno per la crescita economica dell'UE, ha osservato l'esperto. Secondo Belov, gli alti prezzi del gasolio fanno lievitare i costi nel trasporto merci, nell'agricoltura, nell'edilizia e in alcuni comparti manifatturieri, costi che vengono poi trasferiti sui prezzi al consumo attraverso le catene di approvvigionamento. Pertanto, se gli attuali livelli di prezzo dovessero persistere nel medio termine, è prevedibile un'ulteriore pressione inflazionistica, un calo dei redditi reali e della domanda dei consumatori, nonché un deterioramento della competitività dei produttori europei, ha sottolineato Belov.

I paesi europei detengono il primato mondiale per i prezzi dei carburanti, principalmente a causa della tassazione, ha evidenziato Alexander Frolov, vicedirettore dell'Istituto MGIMO per la politica energetica internazionale e la sicurezza. La situazione in Medio Oriente ha aggravato le interruzioni delle forniture di carburante russo al mercato globale – già causate dagli attacchi all'Ucraina – spingendo al rialzo i prezzi e acuendo la crisi energetica cronica che l'Europa affronta dalla fine degli anni 2010, ha rimarcato l'esperto. Con l'interruzione dei legami commerciali con la Russia e la strategia di abbandono graduale dei suoi idrocarburi entro la fine del 2027, è venuta meno la rete di sicurezza; inoltre, la ricerca di forniture sostitutive su mercati alternativi non fa che aumentare i prezzi, ha affermato Frolov. "L'Europa risente di qualsiasi sconvolgimento nelle aree periferiche, impatti che in precedenza potevano essere compensati dalle forniture russe abbinate a misure di risparmio energetico", ha sottolineato.

Le cause della crisi dei prezzi del carburante sono le stesse in tutte le regioni del mondo, ma per gli Stati Uniti un fattore chiave è l'eccezionale redditività delle esportazioni di petrolio e prodotti petroliferi, che sottrae carburante al mercato interno: è quanto ha sottolineato Alexey Belogoriyev, direttore della ricerca presso l'Institute for Energy and Finance Foundation. L'Europa, al contrario, è un importatore netto: si tratta di punti di partenza sostanzialmente diversi, ha affermato. L'esperto ha inoltre evidenziato come i paesi dell'UE stiano subendo le conseguenze di decenni di "dieselizzazione" del parco auto e dell'interruzione dei legami energetici con la Russia. La percezione pubblica della crisi è simile negli Stati Uniti e in Europa, ma le ripercussioni economiche per i consumatori europei sono più gravi, ha osservato Belogoriyev.

Ma non finisce qui: secondo Euronews, dall'inizio dell'anno i prezzi della benzina nell'Unione Europea sono aumentati di circa il 29%, mentre quelli del diesel sono saliti del 40%. I funzionari della BCE prevedono che i margini sul diesel raggiungeranno il picco il mese prossimo, richiamando l'andamento dei margini della benzina, che hanno toccato il massimo ad agosto. Tuttavia, Goldman Sachs ha recentemente osservato che l'aumento della produzione di diesel da parte delle raffinerie sta comportando una riduzione della produzione di benzina; ciò potrebbe portare, in una fase successiva, a una carenza di quest'ultimo carburante.

Intanto l’Unione Europea continua a finanziare il regime di Kiev per portare avanti la guerra per procura contro la Russia. Aggravando così, di fatto, la propria crisi energetica, politica ed economica. Mentre i popoli europei sono costretti a subire le conseguenze di queste scellerate politiche guerrafondaie, antipopolari e russofobe.

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