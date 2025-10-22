Bielorussia e Libia rafforzano l'alleanza: aperta una missione diplomatico-commerciale a Minsk



di Francesco Fustaneo





E’ più di un segnale di avvicinamento politico ed economico; martedì 21 ottobre è stata ufficialmente inaugurata a Minsk la sede della "Missione diplomatica e commerciale libica" in Bielorussia. La cerimonia, riportata dall'agenzia di stampa di stato bielorussa BelTA, si è svolta alla presenza di figure di alto rango: per la parte libica, il tenente generale Saddam Haftar, secondogenito del generale Khalifa Haftar e vice comandante delle forze del "Comando generale", e per la Bielorussia, il vice primo ministro Viktor Karankevich.

L'evento ha contemplato anche un incontro di alto profilo tra Saddam Haftar e il leader bielorusso.

A tal proposito, in una dichiarazione pubblicata sui propri account social, lo stesso Saddam Haftar ha affermato: "Oggi ho avuto l'onore di incontrare S.E. Presidente della Repubblica di Bielorussia, Alexander Lukashenko, presso il Palazzo Repubblicano di Minsk, dove abbiamo scambiato opinioni sulle prospettive di cooperazione in diverse aree strategiche, rafforzando i partenariati bilaterali tra i due Paesi".





Un Nuovo Capitolo nelle Relazioni Bilaterali

Questa dichiarazione conferma il tono e gli obiettivi della visita, andando oltre i semplici resoconti ufficiali. La missione commerciale diventa così l'esito tangibile di un dialogo politico al massimo livello.Anatoly Linevich, CEO di Belpetrade, ha colto l'occasione per sottolineare le potenzialità economiche di questo riavvicinamento. "Con l'apertura della missione commerciale, le relazioni commerciali ed economiche tra i nostri due Paesi miglioreranno. Sono già molto efficaci, ma ora si svilupperanno in modo ancora più dinamico", ha dichiarato ai giornalisti. "Data l'amicizia tra i nostri popoli, il lavoro sarà efficace", ha aggiunto, dipingendo un quadro di rapporti non solo commerciali ma anche cordiali.Come riportato da BelTA, anche il presidente Lukashenko ha sottolineato l'importanza strategica del rapporto, affermando che "la stabilità della Libia garantirà la pace a metà del continente africano".



Macchinari, Trattori e Agricoltura: i Pilastri della Cooperazione

I punti nodali dell'intesa, al di là della cornice politica, riguardano il settore industriale e quello agricolo. Linevich ha evidenziato che la Libia è fortemente interessata ai macchinari di aziende bielorusse altamente competitive come Gomselmash (mietitrebbie), MAZ (autocarri) e BelAZ (veicoli minerari). "La parte libica è soddisfatta della qualità delle nostre attrezzature", ha affermato, rivelando che "un lotto di trattori è già stato consegnato e hanno elogiato le macchine MTZ per l'efficienza operativa nelle condizioni locali".I negoziati in corso includono la realizzazione di un impianto di assemblaggio in Libia e la conclusione di accordi di fornitura. Linevich ha confermato che sono già stati firmati diversi contratti con aziende statali bielorusse e che le attrezzature saranno consegnate "a breve".





Prospettive Future: Joint Venture a Lungo Termine

Oltre agli acquisti immediati, le due parti stanno esplorando la creazione di joint venture. Linevich ha spiegato che questi progetti si concentreranno sul settore agricolo, con l'obiettivo di realizzare un complesso lattiero-caseario e un allevamento avicolo in territorio libico. Ha tuttavia precisato che si tratta di "progetti a lungo termine", che richiederanno uno sviluppo strutturato.L'apertura della missione commerciale a Minsk, fortemente voluta da entrambe le leadership, funge da canale privilegiato per accelerare tutti questi processi. Come concluso da Linevich, questo canale garantirà "una risposta rapida in alcune circostanze speciali e la libertà di agire proattivamente", cementando un'alleanza che ambisce a essere sia economicamente redditizia che strategicamente solida.

Francesco Fustaneo Laureato in Scienze Economiche e Finanziarie presso l'Università degli Studi di Palermo.

Giornalista pubblicista dal 2014, ha scritto su diverse testate giornalistiche e riviste tra cui l'AntiDiplomatico, Contropiano, Marx21, Quotidiano online del Giornale di Sicilia.

Si interessa di geopolitica, politica italiana, economia e mondo sindacale