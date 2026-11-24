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Il presidente del Consiglio europeo presenta una proposta che taglia 204 miliardi di euro rispetto al piano della Commissione, congelando gli aiuti agricoli ma riducendo per la prima volta i fondi di coesione. Parigi la definisce "profondamente deludente", Berlino "un primo passo" ma insufficiente. Sul tavolo la digital tax da 5,2 miliardi e il nodo degli aiuti a Kiev. Vertice straordinario il 26 e 27 novembre.

La ricerca di un compromesso sul bilancio pluriennale dell'Unione europea si trasforma in una prova di forza. António Costa ha presentato sabato 21 novembre la sua proposta di "negobox" per il quadro finanziario 2028-2034, un documento che taglia 204 miliardi di euro rispetto ai 2.000 miliardi inizialmente proposti dalla Commissione europea nel luglio 2025, pari a circa il 10,2%. Un ulteriore sforbiciata di 44 miliardi rispetto alla bozza irlandese di ottobre, che aveva già lasciato tutti insoddisfatti.

«Sono convinto che questa proposta sia una buona base per procedere verso un accordo», ha dichiarato Costa, elencando tre ragioni: è un bilancio «all'altezza delle nostre ambizioni», mantiene i contributi nazionali entro «limiti ragionevoli» e include «un paniere equilibrato di nuove risorse proprie». Ma l'ottimismo del presidente del Consiglio europeo si scontra con la realtà di uno scontro che un diplomatico dell'UE ha sintetizzato a Politico con parole inequivocabili: «È ora che iniziamo davvero a lottare».

Parigi delusa, Berlino cauta, i "frugali" non si accontentano

La Francia emerge come la principale beneficiaria della proposta di Costa, secondo quattro diplomatici europei citati da Politico: il piano mantiene i sussidi agricoli, una questione cruciale per Parigi, e introduce una tassa digitale che l'Eliseo sostiene. Eppure la reazione francese è stata durissima: la proposta è stata definita «profondamente deludente» e «non costituisce una base per un accordo», perché non garantirebbe sufficientemente il reddito degli agricoltori. Una posizione che ha suscitato l'irritazione dei Paesi contributori netti: «Le critiche francesi agli sforzi di Costa per arrivare a un bilancio sostenibile sono particolarmente sorprendenti», ha commentato un diplomatico di un Paese "frugale".

La Germania, dal canto suo, considera il piano un «primo passo», ma avverte che «il volume complessivo rimane troppo elevato». Il cancelliere Friedrich Merz ha sottolineato che «quasi tutti gli Stati membri dell'UE devono consolidare i propri conti» e che «un bilancio dell'UE che allo stesso tempo cresce di oltre il 40% non si adatta a questo tempo». I Paesi Bassi e la Svezia hanno espresso la stessa posizione. Il Parlamento europeo ha giudicato la proposta «inaccettabile».

Per la prima volta in questo negoziato, la proposta di Costa mette sul tavolo una riduzione dei fondi di coesione – circa 8 miliardi di euro – mentre i sussidi agricoli restano invariati. Si tratta di una battuta d'arresto per la coalizione dei 17 "Amici della Coesione", che comprende Polonia, Italia, Spagna e altri Paesi dell'Europa orientale e meridionale, i quali pochi giorni prima avevano respinto all'unanimità qualsiasi riduzione dei fondi destinati a ridurre le disuguaglianze regionali. La Polonia resterebbe il principale beneficiario in valore assoluto, ma con una riduzione contenuta; Spagna e Portogallo subirebbero tagli più severi.

La digital tax che divide l'Europa (e preoccupa Washington)

La vera novità del pacchetto è l'introduzione di un'imposta europea sui servizi digitali del 3% sul fatturato netto annuo delle grandi aziende tecnologiche – Google, Meta, Microsoft, Apple e Amazon – che secondo le stime potrebbe generare circa 5,2 miliardi di euro all'anno. La misura gode del sostegno francese, ma ha incontrato resistenze significative. Il premier irlandese Micheál Martin è stato netto: «La tassazione globale deve essere fatta a livello globale. L'Europa perderebbe molti investimenti se procedesse unilateralmente con una tassa digitale». Martin ha anche avvertito che un'iniziativa del genere rischierebbe di «riaprire l'accordo commerciale con gli Stati Uniti e causare un'escalation molto negativa UE-USA». La ministra svedese per gli Affari europei, Jessica Rosencrantz, ha aggiunto che una nuova tassa a livello comunitario «non risolverà l'equazione finanziaria».

Il finanziamento a Kiev aggiunge una dimensione ulteriore allo scontro. La proposta di Costa stanzia 100 miliardi di euro per l'Ucraina nel periodo 2028-2034, ma non include in questa voce il pagamento degli interessi sui prestiti esistenti e futuri: resta quindi irrisolta la questione di chi debba farsi carico di tali costi e attraverso quale meccanismo.

La controversia si innesta sulla richiesta del cancelliere tedesco Merz, che ha subordinato il sostegno di Berlino al quadro finanziario 2028-2034 a un impegno vincolante di tutti i 27 Stati membri a finanziare congiuntamente l'Ucraina a partire dal 2027. Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Bulgaria hanno già respinto l'ipotesi di nuovi meccanismi di finanziamento per Kiev, mentre Irlanda e Slovenia hanno espresso obiezioni sul collegamento tra aiuti all'Ucraina e negoziato sul bilancio.

Il calendario e il rischio paralisi

L'accordo sul bilancio 2028-2034 richiede il sostegno unanime dei 27 Stati membri e l'approvazione del Parlamento europeo. Il vertice straordinario del 26 e 27 novembre sarà il primo banco di prova, ma l'obiettivo dichiarato di Costa è chiudere entro il Consiglio europeo di dicembre, prima delle elezioni in Francia, Polonia, Italia e Grecia. Martin non si aspetta un'intesa questa settimana: «Penso che questo andrà avanti fino a dicembre». Il rischio, avvertono gli analisti, è che un rinvio prolungato impedisca a diversi programmi UE di essere operativi in tempo per il 2028.

Fonti

Politico – Brussels Playbook , France gets an EU budget win — and wants more: https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/france-gets-an-eu-budget-win-and-wants-more/

La Stampa – Finanza , Bilancio UE, proposta di Costa taglia 200 miliardi per mediare con i "frugali": https://finanza.lastampa.it/News/2026/11/23/bilancio-ue-proposta-di-costa-taglia-200-miliardi-per-mediare-con-i-frugali-/MjdfMjAyNi0xMS0yM19UTEI

Corriere della Sera , Nuovo bilancio Ue, la proposta di Costa: tagli per 204 miliardi. Sul tavolo una digital tax europea: https://www.corriere.it/economia/aziende/26_novembre_21/nuovo-bilancio-ue-la-proposta-di-costa-tagli-per-204-miliardi-sul-tavolo-una-digital-tax-europea-meno-fondi-per-la-politica-di-d6eb38e7-b780-4058-89a9-58d97d798xlk.shtml

ANSA , Nuovi tagli al bilancio Ue, c'è una digital tax da 5,2 miliardi: https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2026/11/23/nuovi-tagli-al-bilancio-ue-ce-una-digital-tax-da-52-miliardi_8b151f9c-3f3f-46ed-9fe0-e9a3f281db29.html

Euronews , Bilancio UE, Costa propone nuovi tagli e tassa digitale per sbloccare l'accordo: https://it.euronews.com/2026/11/21/bilancio-ue-costa-propone-nuovi-tagli-e-tassa-digitale-per-sbloccare-laccordo

The Irish Times , 'Global taxation has to be done globally' – Martin says Ireland does not support António Costa's EU digital tax proposal: https://www.irishtimes.com/ireland/2026/11/21/antonio-costa-revives-eu-digital-tax-proposal-in-bid-to-reach-agreement-on-budget/

ORF.at , Streit über EU-Budget: Neuer Kürzungsvorschlag ruft Unmut hervor: https://orf.at/stories/3448878/

Ukrinform , Merz threatens to block EU budget unless agreement is reached on Ukraine funding – FT: https://www.ukrinform.net/amp/rubric-polytics/4183064-merz-threatens-to-block-eu-budget-unless-agreement-is-reached-on-ukraine-funding-ft.html

Agenzia Nova, Ue: fonti stampa, Merz subordina approvazione quadro finanziario pluriennale ai nuovi aiuti per l'Ucraina: https://www.agenzianova.com/news/ue-fonti-stampa-merz-subordina-approvazione-quadro-finanziario-pluriennale-ai-nuovi-aiuti-per-lucraina/